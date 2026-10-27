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'न्यूजरूम बंद हो जाएंगे', DNPA ने DPDP एक्ट के नियमों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी

'न्यूजरूम बंद हो जाएंगे', DNPA ने DPDP एक्ट के नियमों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी ( ANI )

By Sumit Saxena 5 Min Read

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (DPDP) एक्ट के नियमों को चुनौती देने वाली एक याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा. याचिका में कहा गया है कि ये नियम कथित तौर पर प्रेस की स्वतंत्रता और सूचना के अधिकार का उल्लंघन करते हैं.

यह मामला भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आया. पीठ ने डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन (DNPA) की ओर से पेश हुईं वरिष्ठ अधिवक्ता माधवी दीवान की दलीलें सुनने के बाद नोटिस जारी किया.

याचिका में डेटा प्रोटेक्शन कानून और उससे जुड़ी नियमावली के कई नियमों को गैर-संवैधानिक बताते हुए उन्हें रद्द करने की मांग की गई है. इसमें कहा गया है कि पत्रकारिता के कामों के लिए छूट न होने से न्यूज रिपोर्टिंग में गंभीर बाधा आ सकती है, खोजी पत्रकारिता कमजोर हो सकती है और सूत्रों की गोपनीयता खतरे में पड़ सकती है. DNPA, जो द इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, इंडिया टुडे, टाइम्स ग्रुप, Zee, NDTV, नेटवर्क 18 आदि जैसे बड़े मीडिया संगठनों के डिजिटल शाखाओं का संगठन है, ने तर्क दिया है कि ये प्रावधान प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करते हैं. इस मामले को लंबित मामलों के साथ 17 नवंबर को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है. सुनवाई के दौरान, दीवान ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की कि वह विवादित नियमों पर रोक लगाने के लिए नोटिस जारी करने पर विचार करे और जोर दिया कि न्यूजरूम बंद हो जाएंगे. हालांकि, पीठ ने ऐसा कोई भी आदेश देने से मना कर दिया. पीठ ने कहा कि वह दूसरे पक्ष को सुने बिना एकतरफा आदेश नहीं देगी. दीवान ने तर्क दिया कि यह शायद तथाकथित 'लेगेसी मीडिया' द्वारा दायर की गई पहली व्यापक याचिका है, और कहा, "हम पारंपरिक, स्थापित 'लेगेसी मीडिया' हैं." दीवान ने तर्क दिया कि न्यूज की अवधारणा पर विचार किया जाना चाहिए और इस बात पर जोर दिया कि अगर मुझे इस बात के लिए डेटा प्रिंसिपल की मर्जी पर छोड़ दिया जाए कि वह सहमति देगा या नहीं... टीवी पर, यह लाइव होता है. यह न्यूजरूम को बंद कर देगा. अगर मुझे अनुमति और सहमति मांगनी पड़े, तो फिर इसका क्या मतलब रह जाता है?" CJI ने कहा कि आप इस क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं और केंद्र सरकार को यह सुझाव देने के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति हैं ताकि इसका कोई दुरुपयोग न हो. दीवान ने कहा कि उनकी मुवक्किल ने याचिका दायर करने के बाद भी एक प्रतिवेदन दिया था.