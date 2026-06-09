अखबार में लिपटा समोसा, वड़ा-पाव साइलेंट किलर; देश में 49.48 लाख वेंडर, पढ़िए ऐसे पैक्ड स्ट्रीट फूड कितने खतरनाक
Lead Poisoning Newspaper Ink:मुंबई की घटना के बाद FSSAI ने फूड परोसने के लिए समाचार पत्रों के प्रयोग को बंद करने के निर्देश दिए हैं.
Published : June 9, 2026 at 4:03 PM IST
Street Food Health Risk: देश-दुनिया में क्या चल रहा है, जानने के लिए रोज सुबह करोड़ों लोग अखबार पढ़ते हैं. जानकारी प्राप्त करने के लिए तो अखबार सबसे अच्छा विकल्प होता है. लेकिन, जब इस पर खाने योग्य चीजें परोस दी जाती हैं तो यही अखबार खतरनाक हो जाता है. भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने इसको लेकर देश के 49.48 स्ट्रीट वेंडरों को चेतावनी जारी की है.
FSSAI का कहना है कि अखबार की स्याही में लेड और अन्य खतरनाक केमिकल्स होते हैं जो गर्म खाने में चिपक जाते हैं और इंसान के शरीर में चले जाते हैं. इससे कैंसर समेत अन्य गंभीर बीमारियां होने की संभावना बढ़ जाती है. इसलिए तत्काल प्रभाव से अखबार में वड़ा-पाव, समोसा के साथ ही अन्य व्यंजनों को परोसना बंद कर देना चाहिए.
अखबार की स्याही में क्या होता है: अखबार की छपाई में जिस स्याही में इस्तेमाल किया जाता है, उसमें पिगमेंट (रंगद्रव्य), सॉल्वेंट (घोलक), रेजिन (बाइंडर) और एडिटिव्स होते हैं. रंगों के लिए इसमें कार्बन ब्लैक, सोया तेल, पेट्रोलियम तेल और सीसा (Lead) जैसी अन्य भारी धातुएं मिलाई जाती हैं. काले रंग के लिए 'कार्बन ब्लैक' का प्रयोग किया जाता है. वहीं, रंगीन स्याही में कार्बनिक पिगमेंट का प्रयोग होता है.
इसके अलावा स्याही में मिनरल ऑयल, सोया या अन्य वनस्पति तेलों का उपयोग भी होता है. स्याही को कागज पर चिपकाए रखने के लिए रेजिन का प्रयोग होता है. इसके साथ ही स्याही में चमक और सुखाने वाले एजेंट के रूप में थैलेट्स (Phthalates) और सीसे (Lead) जैसे खतरनाक रसायन व भारी धातुओं का प्रयोग होता है.
अखबार में लिपटा समोसा कितना खतरनाक: जब आप अखबार में लिपटा समोसा, वड़ा-पाव, पकोड़े या अन्य चीजें खाते हैं, तो ये खाद्य पदार्थ स्याही के संपर्क में आते हैं. इससे स्याही में मिला सीसा और अन्य केमिकल भोजन में मिल जाते हैं. FSSAI के अनुसार, लंबे समय तक ऐसी चीजों को खाने से शरीर में न्यूरोटॉक्सिसिटी (दिमागी समस्या), लिवर और किडनी खराब होने के साथ कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं.
अखबार में लिपटे व्यंजन से कितने लोग बीमार: भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) के अनुसार, अखबार में लिपटीं खाने योग्य चीजें भारत के लाखों लोगों को धीमे जहर (slow-poisoning) की तरह प्रभावित कर रही है. जब समोसा, पकोड़ी या परांठे जैसे गर्म या तले हुए व्यंजन अखबार में लपेटे जाते हैं, तो स्याही के रसायन पिघलकर खाने में मिल जाते हैं. इससे पाचन तंत्र खराब होने, फेफड़े-गुर्दे की बीमारी और कैंसर जैसे जानलेवा रोगों का खतरा बढ़ जाता है. इसी खतरे को देखते हुए, FSSAI ने खाने को अखबारों में पैक करने पर सख्त प्रतिबंध लगा रखा है.
अखबार की स्याही का सुरक्षित विकल्प क्या है: अखबार की स्याही में लेड जैसे हानिकारक केमिकल होते हैं, जो गर्म या तैलीय खाने में मिलकर शरीर में जाते हैं और धीमे जहर का काम करते हैं. इससे बचने के लिए फूड-ग्रेड पेपर सबसे सुरक्षित विकल्प है. फूड-ग्रेड रैपिंग पेपर (Food-Grade Wrapping Paper) ये प्रमाणित और सुरक्षित होते हैं. FSSAI ने भी इनके इस्तेमाल को मान्यता दी है. बटर पेपर (Butter Paper) भी एक बेहतर विकल्प है. जो तेल और नमी को खाने से सोख लेता है और शरीर में नहीं जाने देता. इसके अलावा केले या पलाश (साखू) के पत्तों का प्रयोग भी अच्छा विकल्प है, जो पूरी तरह से प्राकृतिक, इको-फ्रेंडली और सुरक्षित है.
FSSAI ने क्या चेतावनी दी: एफएसएसएआई ने चेतावनी दी है कि छपाई की स्याही में सीसा और अन्य भारी धातुओं सहित कई हानिकारक रसायन होते हैं, जो भोजन के जरिए शरीर में जाते हैं और स्वास्थ्य पर असर डालते हैं. समाचार पत्र अक्सर अस्वच्छ परिस्थितियों के संपर्क में आते हैं. अखबार एक हाथ से दूसरे हाथ और धूल-मिट्टी से गुजरते हुए दुकानों तक पहुंचते हैं, जिससे उन पर कई हानिकारक बैक्टेरिया और वायरस आ जाते हैं. इससे खाद्य जनित बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है.
FSSAI ने लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा: खाद्य सुरक्षा एवं मानक (पैकेजिंग) विनियम, 2018 का हवाला देते FSSAI ने बताया कि भोजन को पैक या परोसने के लिए समाचार पत्रों या इसी तरह की गैर-मान्यता प्राप्त सामग्रियों के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है. स्ट्रीट वेंडर्स, रेस्तरां, क्लाउड किचन, कैटरर्स और अन्य खाद्य व्यवसायों को केवल खाद्य-ग्रेड पैकेजिंग सामग्री का उपयोग करने के निर्देश दिए गए हैं. साथ ही लोगों से भी सतर्क रहने के लिए कहा गया है.
देश में कितने लोग पढ़ते हैं अखबार: देश की जनसंख्या 147 करोड़ से अधिक है. स्टैटिस्टा ग्लोबल कंज्यूमर सर्वे (Statista Global Consumer Survey) के अनुसार देश में 54 फीसदी लोग अखबार के जरिए देश-दुनिया की जानकारी प्राप्त करते हैं. अखबार पढ़ने के मामले में भारत का दुनिया में दूसरा स्थान है, जबकि पहले पायदान पर चीन आता है. वैसे, आज के डिजिटल युग में लोग ऑनलाइन ज्यादा समाचार देखते और पढ़ते हैं. लगभग 60 प्रतिशत लोग मोबाइल फोन या डिजिटल पोर्टल्स के जरिए देश-दुनिया की खबरों से खुद को अपडेट रखते हैं. लेकिन पारंपरिक 'सुबह की चाय और अखबार' का कॉबिनेशन आज भी पहले की तरह बरकरार है.
देश में कितनी निकलती है कागज की रद्दी: देश में प्रतिदिन लगभग 12 से 16 हजार टन कागज की रद्दी घरों, कार्यालयों और कॉर्पोरेट केंद्रों से निकलती है. सालाना देखें तो यह लगभग 45 लाख टन बैठता है. इसका एक बड़ा हिस्सा अकेले अखबारों और पत्रिकाओं से आता है. एक रिपोर्ट के अनुसार, संसद जैसे सरकारी संस्थान भी प्रति वर्ष लगभग 1 लाख किलो रद्दी निकालते हैं.
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