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जम्मू में अखबार बेचने वाले की घर में घुसकर गोली मारकर हत्या

पुलिस के मुताबिक रेशम घर कॉलोनी में अखबार वेंडर दीपक शर्मा की गोली मारकर हत्या कर दी गई. आमिर तांत्रे की रिपोर्ट...

Newspaper vendor shot dead inside his house in Jammu
जम्मू में अखबार बेचने वाले की घर में घुसकर गोली मारकर हत्या. (प्रतीकात्मक फोटो- IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 17, 2026 at 3:37 PM IST

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जम्मू: जम्मू-कश्मीर के जम्मू शहर के बख्शी नगर इलाके की रेशम घर कॉलोनी में गुरुवार को एक अज्ञात बंदूकधारी ने एक अखबार बेचने वाले की गोली मारकर हत्या कर दी.

वेंडर की पहचान रेशम घर कॉलोनी के स्थानीय निवासी दीपक शर्मा के रूप में हुई है. पुलिस के अनुसार, शर्मा अपने घर के अंदर थे, तभी एक बंदूकधारी अंदर घुस आया और उन्हें पास से गोली मार दी.

एक अधिकारी ने कहा, "उसे कई गोलियां लगीं और बंदूकधारी मौके से भाग गया. वेंडर को तुरंत पास के सरकारी मेडिकल कॉलेज (GMC) जम्मू ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया."

बख्शी नगर पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कर लिया गया है और हमलावर की पहचान और गिरफ्तारी के लिए तलाश शुरू कर दी गई है. अभी यह पता नहीं चल पाया है कि वेंडर को आतंकवादियों ने गोली मारी है या नहीं. पुलिस ने अभी तक इस बारे में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है. आगे की जांच चल रही है.

अखबार बेचने वाले की हत्या, जम्मू-कश्मीर के उधमपुर जिले के माजलता पुलिस स्टेशन के तहत आने वाले चोरे पंजियान इलाके में हुई गोलीबारी की घटना में ग्राम रक्षा समूह (VDG) के एक सदस्य के घायल होने के दो दिन बाद हुई है. एक पुलिस अधिकारी के अनुसार, ग्राम रक्षा समूह सदस्य पुरुषोत्तम लाल को गलती से गोली पेट में लग गई.

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