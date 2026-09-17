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जम्मू में अखबार बेचने वाले की घर में घुसकर गोली मारकर हत्या

जम्मू में अखबार बेचने वाले की घर में घुसकर गोली मारकर हत्या. ( प्रतीकात्मक फोटो- IANS )

जम्मू: जम्मू-कश्मीर के जम्मू शहर के बख्शी नगर इलाके की रेशम घर कॉलोनी में गुरुवार को एक अज्ञात बंदूकधारी ने एक अखबार बेचने वाले की गोली मारकर हत्या कर दी. वेंडर की पहचान रेशम घर कॉलोनी के स्थानीय निवासी दीपक शर्मा के रूप में हुई है. पुलिस के अनुसार, शर्मा अपने घर के अंदर थे, तभी एक बंदूकधारी अंदर घुस आया और उन्हें पास से गोली मार दी. एक अधिकारी ने कहा, "उसे कई गोलियां लगीं और बंदूकधारी मौके से भाग गया. वेंडर को तुरंत पास के सरकारी मेडिकल कॉलेज (GMC) जम्मू ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया."