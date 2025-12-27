ETV Bharat / bharat

नवविवाहिता के जान देने के बाद पति ने भी मौत को लगाया गले, जांच जारी

नवविवाहिता के जान देने के बाद पति ने भी मौत को गले लगाया ( प्रतीकात्मक तस्वीर (IANS) )

बेंगलुरु: नवविवाहिता के द्वारा जान दे दिए जाने उस वक्त नया मोड़ आ गया जब उसके पति ने भी मौत को गले लगा लिया. बताया जाता है कि गणवी की मौत के बाद उसके पति सूरज ने महाराष्ट्र के नागपुर में आत्महत्या कर ली. इस दौरान सूरज की मां जयंती ने भी जान देने की कोशिश की. पुलिस ने बताया कि गणवी पर दहेज उत्पीड़न के कारण आत्महत्या करने का आरोप है.

गणवी और सूरज की शादी 29 अक्टूबर, 2025 को हुई थी. परिवार वालों के मुताबिक, दंपती जो दस दिन पहले अपने हनीमून के लिए श्रीलंका गया था, मतभेदों की वजह से ट्रिप छोटा कर दिया और रविवार को घर लौट आए.

घर में लड़ाई के बाद, गणवी को उसके माता-पिता उसके होमटाउन वापस ले आए.बाद में, गणवी ने 24 दिसंबर को घर पर आत्महत्या की कोशिश की थी, जिस पर उसके माता-पिता ने उसे बचाया और राममूर्तिनगर के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया. इस पर हेल्थ चेक-अप करने वाले डॉक्टरों ने कहा था कि गणवी का ब्रेन इनएक्टिव था. पुलिस ने बताया कि गणवी, जिसे वेंटिलेटर पर रखा गया था, 25 दिसंबर की रात को इलाज के दौरान दम तोड़ दिया.

गणवी की मौत के बाद उसके माता-पिता ने सूरज और उसके परिवार वालों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न और आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में राममूर्तिनगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी.