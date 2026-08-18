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आखिर किस डर से सावन-भादो मायके में रहती हैं नई नवेली बहुएं? दशहरे से पहले नहीं रखती ससुराल में कदम

बिहार में आधे दर्जन ऐसे गांव हैं, जहां मानसून आते ही नई नवेली बहुएं अपने पति को छोड़कर मायके चली जाती हैं. मनीष की रिपोर्ट..

BIHAR FLOOD AND WOMEN MIGRATION
विवशता वाली परंपरा की कहानी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 18, 2026 at 9:01 AM IST

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कटिहार : मानसून आमतौर पर खुशियां और बारिश की फुहारें लाता है, लेकिन बिहार के कटिहार के कुछ गांव में यह 'पारिवारिक अलगाव' का मौसम बन जाता है. नई नवेली बहुएं अपने पति से दूर हो जाती हैं और गर्भवती महिला अनहोनी की आशंका से मायके चली जाती हैं. आखिर कैसे एक आपदा सामाजिक और पारिवारिक ताने-बाने को छिन्न-भिन्न कर देती है? विस्तार से जानें..

विवशता वाली परंपरा की कहानी: कटिहार से करीब 32 किलोमीटर दूर पश्चिम बंगाल की सीमा से सटे प्राणपुर प्रखंड के आधे दर्जन गांवों में हर साल मानसून एक दर्दनाक परंपरा लेकर आता है. यह रस्म ग्रामीणों की भारी मजबूरी और बाढ़ की भयावहता की कहानी बयां करती है. महानंदा नदी के किनारे बसे बस्ता, इंग्लिश, लालगंज समेत कई गांवों में बारिश का मौसम शुरू होते ही नई नवेली बहुओं और गर्भवती महिलाओं को उनके मायके या सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया जाता है.

देखें रिपोर्ट (ETV Bharat)

'25 सालों से ऐसे हालात' : ग्रामीण महिला रूमा देवी बताती हैं कि करीब 20-25 वर्षों से यहां हालात लगभग ऐसे ही हैं. मानसून आते ही बाढ़ का पानी गांव में प्रवेश करने लगता है और महिलाएं अपने मायके चली जाती हैं. पानी उतरने के बाद (दशहरे) ही उनकी वापसी होती है. इस दौरान घर और परिवार की जिम्मेदारी पुरुष संभालते हैं.

Bihar flood and women migration
नई नवेली बहुएं चली जाती हैं मायके (ETV Bharat)

"गांव में अस्पताल नहीं होने के कारण बीमारी या किसी आपात स्थिति में काफी परेशानी होती है. इलाज के लिए दूर जाना पड़ता है और बाढ़ के दिनों में यह दूरी और भी बड़ी चुनौती बन जाती है. नदी के बगल में घर होने से डर के कारण रातों को नींद तक नहीं आती है."- रूमा देवी, ग्रामीण महिला

चिकित्सा की कमी और मजबूरी: प्राणपुर के इन गांवों में यह कोई सामाजिक रस्म नहीं है, बल्कि हर साल आने वाली बाढ़ से बचने का एक मजबूरन अपनाया गया तरीका है. महानंदा नदी का जलस्तर बढ़ते ही गांवों में पानी प्रवेश करने लगता है. कई जगहों पर सड़क संपर्क टूट जाता है और आवागमन का एकमात्र सहारा नाव रह जाता है. ऐसे बदतर हालात में गर्भवती महिलाओं को अस्पताल पहुंचाना, बुजुर्गों को इलाज के लिए ले जाना बेहद मुश्किल होता है.

Bihar flood and women migration
प्राणपुर प्रखंड के आधे दर्जन गांवों में तीन महीने बिखर जाते हैं परिवार (ETV Bharat)

जानवरों को भी साथ ले जाने की मजबूरी: इसी डर के कारण परिवार मानसून शुरू होते ही महिलाओं और बच्चों को पहले से ही सुरक्षित जगहों पर भेज देते हैं. गांव की महिलाओं ने अपना दर्द बयां करते हुए कहा कि हमें बच्चों के साथ-साथ जानवरों को भी यहां से लेकर जाना पड़ता है.

नदी के बगल में घर और डर : जूली देवी की कहानी इस मजबूरी को और करीब से महसूस कराती है. वह बताती हैं कि उनके घर के बिल्कुल पास नदी है. जैसे ही नदी का पानी बढ़ता है, घर में पानी घुसने का डर सताने लगता है. लगातार बारिश के दौरान रात में नींद तक नहीं आती कि अगर अचानक पानी घर में प्रवेश कर गया तो बच्चों को लेकर कहां जाएंगे.

Bihar flood and women migration
नाव ही गांव का एकमात्र यातायात का साधन (ETV Bharat)

"मैं करीब आठ वर्षों से यहां रह रही हूं और लगभग हर साल नदी का जलस्तर बढ़ते ही बच्चों के साथ मायके चली जाती हूं. दो-तीन महीने बाद जब पानी पूरी तरह उतरता है, तब वापस लौटती हूं. लेकिन लौटने पर कई बार घर में बाढ़ से हुए नुकसान का मंजर सामने होता है."- जूली देवी, ग्रामीण महिला

'यह परंपरा नहीं, हमारी मजबूरी है' : इंग्लिश गांव निवासी जितेंद्र कुमार बताते हैं कि जब से उन्होंने होश संभाला है, तब से हर साल यहां बाढ़ की समस्या देखी है. उनके मुताबिक गांव के आसपास पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं हैं.

"बाढ़ के दौरान हालात और भी खराब हो जाते हैं. खासकर गर्भवती महिलाओं और बुजुर्गों को लेकर परिवार हमेशा चिंतित रहते हैं. यही वजह है कि महिलाओं को मजबूरी में मायके भेजना पड़ता है."- जितेंद्र कुमार,इंग्लिश गांव निवासी

महीनों दूर रहते हैं पति-पत्नी : बाढ़ के कारण सिर्फ घर और खेत ही प्रभावित नहीं होते, बल्कि परिवार भी बिखर जाता है. नई नवेली बहुओं को अपने पति और ससुराल से महीनों दूर रहना पड़ता है. गर्भवती महिलाओं के लिए यह फैसला सुरक्षा की दृष्टि से जरूरी है, लेकिन भावनात्मक रूप से यह बेहद पीड़ादायक भी है.

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ईटीवी भारत GFX (ETV Bharat)

घर लौटने पर मिलता है बर्बादी का मंजर : एक तरफ मायके में सुरक्षित रहने की चिंता, दूसरी तरफ ससुराल में रह रहे परिवार की फिक्र, ग्रामीण महिलाओं के लिए मानसून का मौसम हर साल इसी दोहरी चिंता के साथ गुजरता है. जब महिलाएं घर लौटती हैं तो बाढ़ हर तरफ बर्बादी का मंजर छोड़ जाती है.

अस्पताल..बाजार नहीं, सड़क संपर्क भी टूटा : ग्रामीणों का कहना है कि बाढ़ के दिनों में अस्पताल पहुंचना तो दूर, रोजमर्रा की जरूरतों के लिए बाजार तक जाना मुश्किल हो जाता है. सड़कें जलमग्न होने के बाद नाव ही एकमात्र सहारा बचती है. ऐसे में किसी गर्भवती महिला की तबीयत बिगड़ने या किसी बुजुर्ग के अचानक बीमार पड़ने पर परिवार की चिंता कई गुना बढ़ जाती है.

सरकार से स्थायी समाधान की मांग : ग्रामीणों ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि अगर गांव के आसपास बेहतर स्वास्थ्य सुविधा, सुरक्षित सड़क संपर्क और बाढ़ से स्थायी बचाव की व्यवस्था हो जाए तो महिलाओं को हर साल महीनों के लिए मायके भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

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ईटीवी भारत GFX (ETV Bharat)

प्राणपुर के बस्ता, इंग्लिश, लालगंज समेत करीब आधे दर्जन गांवों के लोग वर्षों से इस समस्या को झेल रहे हैं. ग्रामीण अब चाहते हैं कि उनकी इस मजबूरी को सिर्फ एक परंपरा के रूप में न देखा जाए, बल्कि इसके पीछे छिपी बाढ़ की समस्या का स्थायी समाधान किया जाए.

मजबूत पुल-पुलिया की मांग : ग्रामीणों की मांग है कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में मजबूत सड़क और पुल-पुलिया, पर्याप्त स्वास्थ्य केंद्र, आपातकालीन चिकित्सा व्यवस्था और सुरक्षित आवागमन की सुविधा विकसित की जाए, ताकि हर साल मानसून आते ही परिवारों को अपने ही घर की महिलाओं को मायके भेजने के लिए मजबूर न होना पड़े.

सांसद-विधायक से गुहार : ग्रामीण संतोष कुमार का कहना है कि बाढ़, कटाव और जलजमाव की समस्या को लेकर कई बार कटिहार सांसद तारिक अनवर और स्थानीय भाजपा विधायक निशा सिंह को भी अवगत कराया गया है. ग्रामीणों के मुताबिक, हर बार समस्या के समाधान का आश्वासन तो मिला, लेकिन धरातल पर अब तक कोई ठोस पहल नहीं हो सकी है.

Bihar flood and women migration
समस्या का समाधान करने की महिलाओं की मांग (ETV Bharat)

सांसद ने दिया आश्वासन : इस पूरे मामले पर जब ईटीवी संवाददाता ने कटिहार सांसद तारिक अनवर से बात की तो उन्होंने कहा कि गांव में हर वर्ष बाढ़, कटाव और जलजमाव के कारण उत्पन्न होने वाली समस्या उनके संज्ञान में आई है. उन्होंने कहा कि ग्रामीणों की परेशानी को गंभीरता से लेते हुए वे इस मुद्दे को पूरी मजबूती के साथ उठाएंगे. सांसद ने भरोसा दिलाया कि समस्या के स्थायी समाधान के लिए न सिर्फ संसद में प्रभावी ढंग से आवाज उठाई जाएगी, बल्कि संबंधित विभागों और अधिकारियों से समन्वय कर समाधान की दिशा में हरसंभव प्रयास किया जाएगा.

"मानसून के दौरान ग्रामीणों को बार-बार ऐसी परिस्थितियों का सामना न करना पड़े, इसके लिए समस्या का स्थायी समाधान जरूरी है. वर्षों से चली आ रही इस परेशानी को दूर करने के लिए हर स्तर पर पहल की जाएगी, ताकि ग्रामीणों को बाढ़, कटाव और जलजमाव से राहत मिल सके."- तारिक अनवर, कटिहार सांसद

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महानंदा नदी के किनारे बसे दर्जनों गांव (ETV Bharat)

उठ रहे ये सवाल : फिलहाल हर साल बाढ़ और जलजमाव के कारण लोगों को अपने घर-परिवार और रोजमर्रा की जिंदगी को लेकर मुश्किलों का सामना करना पड़ता है. अब इस वर्ष भी ग्रामीणों के सामने वही पुराना सवाल खड़ा है. आखिर बाढ़, कटाव और जलजमाव की इस स्थायी समस्या से उन्हें कब निजात मिलेगी? कब ऐसी स्थिति बनेगी कि मानसून के दस्तक देते ही गांव की बहुओं को मजबूरी में मायके नहीं भेजना पड़ेगा? वर्षों से चली आ रही यह परंपरा आखिर कब खत्म होगी?

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