Exclusive : राजस्थान कॉलेज से रायसीना तक पहुंचे विनोद जाखड़, कहा- आज राजनीति हो गई महंगी

एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में अपनी प्राथमिकताओं पर जाखड़ ने कहा कि संगठन का फोकस देशभर के शिक्षण संस्थानों पर रहेगा.

NSUI राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़
NSUI राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 10, 2026 at 5:29 PM IST

जयपुर : राजस्थान से पहली बार नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया (एनएसयूआई) के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने विनोद जाखड़ ने कहा कि उनकी राजनीतिक यात्रा जयपुर के राजस्थान कॉलेज से शुरू हुई, जो रायसीना तक जा पहुंची है. अब इस जिम्मेदारी के तहत देश के प्रत्येक कैंपस में बेरोजगारी और ड्रग्स के खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे. उन्होंने छात्र राजनीति में धनबल की राजनीति पर भी चिंता जताते हुए कहा कि आज राजनीति महंगी हो गई है.

जिस संगठन से बागी हुए आज उसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष : जयपुर पहुंचे एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने ईटीवी भारत से खास बातचीत में बताया कि उन्होंने वर्ष 2012 में राजस्थान यूनिवर्सिटी के राजस्थान कॉलेज में एडमिशन लिया और उसी दौरान एनएसयूआई से जुड़े. इसके बाद संगठन में लगातार सक्रिय रहते हुए वे कॉलेज अध्यक्ष, यूनिवर्सिटी अध्यक्ष, एनएसयूआई के राष्ट्रीय सचिव और प्रदेश अध्यक्ष जैसे पदों पर रहे. अब उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है.

NSUI राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ से खास बातचीत (ETV Bharat Jaipur)

पढे़ं. विनोद जाखड़ ने संभाली NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी, कार्यकर्ताओं ने कंधों पर बैठाकर कार्यालय तक पहुंचाया

छात्रों के लिए संघर्ष करेंगे : उन्होंने कहा कि साधारण परिवार से आने वाला एक नौजवान, जो राजस्थान विश्वविद्यालय की गलियों में संघर्ष करता है और फिर रायसीना दिल्ली तक पहुंचता है, ये अपने आप में बड़ी बात है. राहुल गांधी ने उनपर भरोसा जताते हुए ये जिम्मेदारी दी है और वे पूरे देश में युवाओं और छात्रों के मुद्दों के लिए संघर्ष करेंगे. जाखड़ ने इसे राजस्थान के लिए भी गर्व की बात कहा. पहली बार प्रदेश के किसी नेता को एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली है.

आज राजनीति हो गई है महंगी : छात्र राजनीति में बढ़ते धन-बल और बाहुबल के प्रभाव पर जाखड़ ने कहा कि साधारण परिवार से आने वाले युवाओं के लिए राजनीति में आगे बढ़ना आसान नहीं होता, लेकिन संघर्ष और ईमानदारी से काम करने वालों को मौका जरूर मिलता है. उन्होंने माना कि आज राजनीति काफी महंगी हो गई है, इसलिए व्यवस्थाएं भी जरूरी होती हैं, लेकिन प्रतिबद्धता और मेहनत से रास्ते खुलते हैं.

पढ़ें. कांग्रेस ने विनोद जाखड़ को बनाया NSUI का राष्ट्रीय अध्यक्ष, पहली बार राजस्थान से किसी कार्यकर्ता को मिली कमान

उठाएंगे बेरोजगारी और ड्रग्स के खिलाफ आवाज : एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में अपनी प्राथमिकताओं पर जाखड़ ने कहा कि संगठन का फोकस देशभर के शिक्षण संस्थानों पर रहेगा. कश्मीर से कन्याकुमारी और अटक से कटक तक एनएसयूआई की इकाइयां सक्रिय हैं. हर क्षेत्र की अपनी अलग समस्याएं हैं. कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो पूरे देश में छात्रों को प्रभावित करते हैं. इनमें बेरोजगारी, ड्रग्स का बढ़ता असर, स्टूडेंट मेंटल हेल्थ, शिक्षा का निजीकरण, ड्रॉप आउट, स्कॉलरशिप का समय पर नहीं मिलना, शिक्षा का गिरता स्तर और शिक्षा बजट में कटौती जैसे विषय शामिल हैं. इन मुद्दों पर संगठन की स्थानीय और केंद्रीय इकाइयां मिलकर काम करेंगी. एनएसयूआई मूल रूप से कैंपस आधारित संगठन है, इसीलिए एक तय फॉर्मेट के साथ देशभर में अभियान चलाया जाएगा. इसके तहत संगठन की इकाइयां कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में जाकर छात्रों को जागरूक करेंगी, उनके मुद्दों को समझेंगी और उन्हें मंच प्रदान करेंगी.

एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ का स्वागत
एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ का स्वागत (ETV Bharat)

राजस्थान पर रहेगा विशेष फोकस : उन्होंने कहा कि किसी भी नेता की पहली जिम्मेदारी उसका अपना घर होता है, इसीलिए राष्ट्रीय स्तर की जिम्मेदारी के साथ राजस्थान पर विशेष ध्यान दिया जाएगा. यहां के छात्रों की समस्याओं को वे पहले से जानते हैं, इसीलिए स्थानीय नेतृत्व और एनएसयूआई की इकाइयों के साथ मिलकर काम करेंगे. उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश अध्यक्ष का पद खाली होने के कारण इस पर दिल्ली में मंथन किया जाएगा. छात्र संगठन के चुनाव कराने या न कराने के मुद्दे पर भी विचार-विमर्श के बाद अंतिम फैसला लिया जाएगा.

NSUI राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़
NEWLY APPOINTED NSUI CHIEF
NSUI CHIEF VINOD JAKHAR
VINOD JAKHAR INTERVIEW

