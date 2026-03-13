ETV Bharat / bharat

जन्म के 40 मिनट बाद नवजात की सफल हार्ट सर्जरी, दिल का वाल्व संकरा होने से खतरे में थी जान

नई दिल्ली। दिल की गंभीर समस्या के साथ जन्मे एक नवजात की जान डॉक्टरों ने जन्म के मात्र 40 मिनट के भीतर सफल हार्ट सर्जरी कर बचा ली. यह जटिल सर्जरी नई दिल्ली के फोर्टिस एस्कॉर्ट्स अस्पताल, ओखला में की गई. डॉक्टरों के अनुसार, यह मामला उनके सामने आए सबसे चुनौतीपूर्ण फीटल कार्डियक मामलों में से एक था.

दरअसल, बच्चे के माता-पिता गर्भावस्था के 30वें सप्ताह में एक अस्पताल पहुंचे थे, जहां भ्रूण की अल्ट्रासाउंड जांच में पता चला कि अजन्मे शिशु के हृदय का एक वाल्व खतरनाक रूप से संकरा है. इसके अलावा जांच में यह भी सामने आया कि हृदय की मांसपेशियां कमजोर हैं और दिल के आसपास तरल पदार्थ भी जमा हो रहा है. ये सभी स्थितियां बच्चे के लिए गंभीर खतरा बन सकती थीं.

जन्म के बाद तुरंत शुरू हुआ इलाज

इस गंभीर स्थिति को देखते हुए फोर्टिस एस्कॉर्ट्स अस्पताल की पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी टीम ने पहले से ही इलाज की पूरी योजना तैयार कर ली थी. डॉक्टरों ने तय किया कि बच्चे के जन्म के बाद तुरंत उपचार शुरू किया जाएगा.

प्रेग्नेंसी के 31वें सप्ताह में एक अन्य अस्पताल में सीजेरियन सेक्शन के जरिए बच्चे का जन्म कराया गया. जन्म के समय से ही ऑब्स्टेट्रिशियन, पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट, नियोनेटोलॉजिस्ट, एनेस्थेटिस्ट, नर्सों, तकनीशियनों और एंबुलेंस स्टाफ की टीम पूरी तैयारी के साथ मौजूद थी.

15 मिनट बाद शुरू हुई सर्जरी की प्रक्रिया

बच्चे के जन्म के करीब 15 मिनट बाद डॉक्टरों ने उसे ट्यूब लगाकर स्थिर किया और आगे की प्रक्रिया शुरू की. उन्नत अल्ट्रासाउंड-गाइडेड वास्क्युलर एक्सेस तकनीक की मदद से डॉक्टरों ने रक्त वाहिकाओं तक सटीक पहुंच बनाई.

इसके बाद जन्म के 40 मिनट के भीतर डॉक्टरों ने बैलून एओर्टिक वॉल्वोटॉमी की प्रक्रिया पूरी की. यह एक मिनिमली इनवेसिव प्रक्रिया है, जिसका उपयोग संकरे एओर्टिक वाल्व को खोलने के लिए किया जाता है.