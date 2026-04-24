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ICU में चींटियों के काटने से नवजात की मौत! मां की आपबीती सुन कांप जाएगी रूह

मैसूर (कर्नाटक): शहर के एक अस्पताल में गुरुवार को एक समय पूर्व जन्मे (प्रीमेच्योर) नवजात शिशु की मौत हो गई. परिवार के सदस्यों ने आरोप लगाया है कि यह घटना चींटियों के काटने के कारण हुई है. दूसरी ओर, अस्पताल प्रमुख ने इन आरोपों से इनकार किया है. उनका कहा है कि मौत के सही कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पता चल सकेगा.

कुवेम्पु नगर की निवासी नीला ने 15 अप्रैल को समय पूर्व एक बालक को जन्म दिया. बच्चे का वजन केवल 1 किलो था. उसका गहन चिकित्सा इकाई (ICU) में इलाज चल रहा था. गुरुवार को बच्चे की मौत हो गई.

बच्चे की मां ने अपना दुख और गुस्सा जाहिर करते हुए कहा, "जन्म के बाद बच्चा ठीक था, लेकिन वजन कम होने की बात कहकर उसे ICU में रख दिया. मैं उसे रोज देखने जाती थी. चार दिन पहले, बच्चे की आंखों और नाक पर चींटियां रेंग रही थीं. जब मैंने इस बारे में पूछा, तो उन्होंने (अस्पताल कर्मी) लापरवाही से जवाब दिया कि यहां सिर्फ यही एक बच्चा नहीं है, उन्हें और भी बच्चों को देखना पड़ता है. जब मैंने विरोध किया, तो उन्होंने मुझे वहां से भगा दिया."

लीला ने आगे आरोप लगाया, "चींटियों के काटने के बावजूद उन्होंने बच्चे की सही देखभाल नहीं की, जिससे उसकी मौत हो गयी"