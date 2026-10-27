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पलामू में नवजात का शव मामला: निजी अस्पताल में हुई थी डिलीवरी, झोला में पोस्टमार्टम हाउस के पास फेंकी गई थी डेडबॉडी

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पलामू: जिले के मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज और हॉस्पीटल परिसर में एक नवजात के शव को कुत्ते के द्वारा मुंह में दबाकर घूमने के मामले में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं. नवजात का जन्म मेडिकल कॉलेज के बगल में मौजूद एक निजी अस्पताल में हुआ था. दो महिलाओं के द्वारा नवजात के शव को मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पीटल के परिसर में मौजूद पोस्टमार्टम हाउस के पास फेंक दिया गया था.

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