पलामू में नवजात का शव मामला: निजी अस्पताल में हुई थी डिलीवरी, झोला में पोस्टमार्टम हाउस के पास फेंकी गई थी डेडबॉडी
पलामू में नवजात का शव मामले में कई खुलासे हुए हैं. निजी अस्पताल में डिलीवरी के बाद शव को फेंका गया था. रिपोर्ट- नीरज कुमार.
Published : October 27, 2026 at 8:14 PM IST|
Updated : October 27, 2026 at 8:21 PM IST
पलामू: जिले के मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज और हॉस्पीटल परिसर में एक नवजात के शव को कुत्ते के द्वारा मुंह में दबाकर घूमने के मामले में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं. नवजात का जन्म मेडिकल कॉलेज के बगल में मौजूद एक निजी अस्पताल में हुआ था. दो महिलाओं के द्वारा नवजात के शव को मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पीटल के परिसर में मौजूद पोस्टमार्टम हाउस के पास फेंक दिया गया था.
डीसी और एसपी ने दिए थे कार्रवाई के निर्देश
दरअसल, मंगलवार की सुबह आवारा कुत्ता एक नवजात के शव को लेकर मेडिकल कॉलेज परिसर में काफी देर तक घूमता रहा. इससे संबंधित खबर वायरल होने के बाद पूरे मामले में पलामू डीसी दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने संज्ञान लिया. डीसी दिलीप प्रताप सिंह शेखावत और एसपी कपिल चौधरी खुद मेडिकल कॉलेज परिसर पहुंचे थे और पूरे मामले में जांच के निर्देश दिए थे.
सीसीटीवी फुटेज के आधार पर निजी अस्पताल पहुंची थी जांच टीम
सदर एसडीएम संजय पांडेय और प्रशिक्षु आईएएस ऋत्विक मेहता के नेतृत्व में पूरे मामले में जहां शुरू हुई. जांच टीम सीसीटीवी फुटेज के आधार पर निजी अस्पताल तक पहुंची थी. मंगलवार की देर शाम जांच टीम ने निजी अस्पताल और अल्ट्रासाउंड को सील कर दिया है, जबकि पूरे मामले की फिर से जांच प्रक्रिया शुरू की गई है.
अस्पताल में कार्य करने वाले कर्मियों पर कार्रवाई
प्रशिक्षु आईएएस ऋत्विक मेहता ने बताया कि डीसी और एसपी के निर्देश के बाद पूरे मामले में कार्रवाई शुरू की गई है. दो महिलाओं द्वारा शव को पोस्टमार्टम हाउस के पास फेंका गया था और घटना पूरी सीसीटीवी में कैद हो गई थी. सीसीटीवी को ट्रैक करते हुए टीम अस्पताल के अल्ट्रासाउंड तक पहुंची थीं. महिला का उपचार निजी अस्पताल में हुआ था, इसकी पुष्टि सीसीटीवी से हुई है. उन्होंने बताया कि अस्पताल में कार्य करने वाले कर्मियों पर एफआईआर दर्ज की जा रही है.
टीम को अभी तक नहीं मिला नवजात का शव
यह पूछे जाने पर कि ऐसी सूचना है कि नवजात की मां नाबालिग थी, प्रशिक्षु आईएएस ने बताया कि पूरे मामले में छानबीन की जा रही है और उनकी पहचान जाहिर नहीं की जा सकती है. यह निजता मामला है. इधर जिला प्रशासन ने नवजात के शव को बरामद करने के लिए अभियान चलाया है. फिलहाल नवजात का शव बरामद नहीं हुआ है.
हालांकि जांच में शामिल पदाधिकारियों के मुताबिक बच्चे को जन्म देने वाली लड़की नाबालिग बताई जा रही है. कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है.
सीसीटीवी फुटेज से कई खुलासे
मामले में सीसीटीवी कैमरे से कई खुलासे हुए है. जिला प्रशासन के जांच में इस बात का खुलासा हुआ है कि नवजात का जन्म मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पीटल के बगल में मौजूद प्राइवेट हॉस्पीटल में हुआ है. इससे संबंधित सीसीटीवी फुटेज मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पीटल को भी मिला है.
सीसीटीवी फुटेज में दो महिलाओं की गतिविधि मंगलवार की सुबह चार बजे से ही मेडिकल कॉलेज के अगल-बगल शुरू हुई थी. दोनों महिला नवजात को झोला में लेकर पहुंची थी और शव को पोस्टमार्टम हाउस के पास फेंक दिया था. बाद में दोनो महिला वापस लौट गई थी.
मंगलवार के 11 बजे के बाद एक कुत्ता मेडिकल कॉलेज के परिसर में नवजात के शव को लेकर घूम रहा था. इससे संबंधित वीडियो वायरल होने के बाद पूरे मामले में जिला प्रशासन ने संज्ञान लिया और खुद डीसी एसपी मौके पर पहुंचे थे. जिसके बाद मेडिकल कॉलेज के सभी सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा था जिसके माध्यम से नवजात के बारे में जानकारी मिली.
मरीज और अटेंडेंट को लेकर मेडिकल कॉलेज कार्ड जारी करने की कर रहा है तैयारी
इस घटना के बाद मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पीटल अपने परिसर में मरीज और उनके अटेंडेंट को लेकर कार्ड जारी करने की तैयारी कर रही है. दरअसल मेडिकल कॉलेज दो हिस्सों में बंटा हुआ है और बीच से मुख्य सड़क जाती है. गायनी ओपीडी और ओटी बिल्डिंग के बगल से ही पोस्टमार्टम हाउस के लिए रास्ता जाता है जो मुख्य रोड के बगल में है.
पूरे मामले में जांच हुई है. जांच में सीसीटीवी में सब कुछ सामने आया है. सुबह के 4:00 से ही महिलाओं के एक्टिविटी शुरू होती है. वे झोला में लेकर शव को पोस्टमार्टम हाउस के पास फेंक देते हैं. फिर वापस उसी रास्ते से वह लौट जाते हैं. घटना की गंभीरता को देखते हुए मेडिकल कॉलेज मरीज और उनके अटेंडेंट को लेकर कार्ड जारी करने की तैयारी कर रही है. - डॉ अजय कुमार, सुपरिटेंडेंट मेडिकल कॉलेज
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