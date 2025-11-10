ETV Bharat / bharat

नये कपड़ों में लिपटी जंगल में मिली नवजात बच्ची, ममता का यह कौन सा रूप?

झारसुगुड़ा (ओडिशा): ओडिशा झारसुगुड़ा जिले में मां की ममता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया. यहां जंगल में एक नवजात बच्ची लावारिस अवस्था में मिला. बच्ची को देखकर ऐसा लग रहा था कि जन्म देने के बाद, मां ने उसे नए कपड़े पहनाए और फिर जंगल में छोड़ दिया. यह बिन ब्याही मां की हरकत है या फिर बेटी नहीं चाहने वाले माता-पिता की निर्दयता- इसको लेकर चौक-चौराहे पर चर्चा चल रही है.

बच्ची रविवार 10 नवंबर की शाम झारसुगुड़ा-बागडीही मार्ग पर कदोबाहाल जंगल के पास मिली. झारमुंडा पीईईओ कलकिनी कुंभार शौच के लिए जंगल गई थी. उस समय बच्चे के रोने की आवाज सुनी. उसने देखा कि बच्ची नये कपड़े में लपेट कर रखी थी. उसने बच्ची को उठाया और बागडीही चौकी पहुंचाया. सूचना मिलने पर लाईकेरा थाना प्रभारी, स्थानीय सरपंच और इलाके के सामाजिक कार्यकर्ता चौकी पहुंचे. बच्ची को इलाज के लिए जिला मुख्यालय अस्पताल भिजवाया.

अभी यह पता नहीं चल पाया है कि बच्ची को जंगल में किसने और किन परिस्थितियों में छोड़ा. इस बीच, जब सीडब्ल्यूसी को इसकी जानकारी मिली, तो सीडब्ल्यूसी अध्यक्ष ने जिला मुख्य अस्पताल जाकर बच्ची के स्वास्थ्य की जानकारी ली. सीडब्ल्यूसी ने इस बात की जांच शुरू कर दी है कि किस दंपत्ति ने और किन परिस्थितियों में बच्ची को जंगल में फेंका.