नये कपड़ों में लिपटी जंगल में मिली नवजात बच्ची, ममता का यह कौन सा रूप?

यह बिन ब्याही मां की हरकत है या फिर बेटी नहीं चाहने वाले माता-पिता की निर्दयता- चौक-चौराहे पर चर्चा चल रही है.

Newborn Baby girl thrown in forest
सांकेतिक तस्वीर. (Getty Images)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 10, 2025 at 6:57 PM IST

झारसुगुड़ा (ओडिशा): ओडिशा झारसुगुड़ा जिले में मां की ममता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया. यहां जंगल में एक नवजात बच्ची लावारिस अवस्था में मिला. बच्ची को देखकर ऐसा लग रहा था कि जन्म देने के बाद, मां ने उसे नए कपड़े पहनाए और फिर जंगल में छोड़ दिया. यह बिन ब्याही मां की हरकत है या फिर बेटी नहीं चाहने वाले माता-पिता की निर्दयता- इसको लेकर चौक-चौराहे पर चर्चा चल रही है.

बच्ची रविवार 10 नवंबर की शाम झारसुगुड़ा-बागडीही मार्ग पर कदोबाहाल जंगल के पास मिली. झारमुंडा पीईईओ कलकिनी कुंभार शौच के लिए जंगल गई थी. उस समय बच्चे के रोने की आवाज सुनी. उसने देखा कि बच्ची नये कपड़े में लपेट कर रखी थी. उसने बच्ची को उठाया और बागडीही चौकी पहुंचाया. सूचना मिलने पर लाईकेरा थाना प्रभारी, स्थानीय सरपंच और इलाके के सामाजिक कार्यकर्ता चौकी पहुंचे. बच्ची को इलाज के लिए जिला मुख्यालय अस्पताल भिजवाया.

अभी यह पता नहीं चल पाया है कि बच्ची को जंगल में किसने और किन परिस्थितियों में छोड़ा. इस बीच, जब सीडब्ल्यूसी को इसकी जानकारी मिली, तो सीडब्ल्यूसी अध्यक्ष ने जिला मुख्य अस्पताल जाकर बच्ची के स्वास्थ्य की जानकारी ली. सीडब्ल्यूसी ने इस बात की जांच शुरू कर दी है कि किस दंपत्ति ने और किन परिस्थितियों में बच्ची को जंगल में फेंका.

"कल, हमारे बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) को सूचना मिली कि कदोबहाल के जंगल में एक बच्ची को छोड़ दिया गया है. पुलिस ने बच्ची को इलाज के लिए ज़िला मुख्य अस्पताल पहुंचाया. बच्ची की हालत अब स्थिर है. बच्ची को किसने वहां छोड़ा है इसका पता लगाया जा रहा है."- आशीष कुमार पांडा, बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष

बच्ची को लावारिस फेंके जाने की घटना की हर जगह निंदा हो रही है. समाजसेवी सुजाता मिश्रा ने कहा कि यह समाज के लिए एक घृणित कृत्य है. उसने बताया कि आज भी लोगों की मानसिकता इतनी निम्न स्तर पर है. इस युग में स्त्री और पुरुष दोनों को समान अधिकार दिए गए हैं. महिलाएं कई क्षेत्रों में बेहतरीन काम कर रही हैं. उन्होंने इस घटना को निंदनीय बताया.

समाजसेवी आरती पंडा ने कहा कि जागरूकता और शिक्षा की कमी के साथ-साथ परिवार से सहयोग न मिलने के कारण समाज में इस तरह के अत्याचार बढ़ रहे हैं. उन्होंने लोगों में बेटियों को लेकर जागरूकता फैलाने की बात कही. आरती ने कहा कि इसमें प्रशासन की भूमिका बेहद अहम होगी.

NEWBORN BABY GIRL THROWN IN FOREST
JHARSUGUDA BAGDIHI ROAD
ओडिशा के जंगल में बच्ची मिली
EWBORN BABY FOUND IN ODISHA FOREST

