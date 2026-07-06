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कर्नाटक : झोले में मिली नवजात बच्ची, पुलिस माता-पिता की तलाश में जुटी

शिवमोगा (कर्नाटक): कर्नाटक में झोले में एक नवजात बच्ची के बस स्टॉप पर मिलने का मामला सामने आया है. बताया जाता है कि शिवमोगा जिले के होसानगर तालुक में गावतुर होल के पास एक नवजात बच्ची को बस स्टैंड पर छोड़ने की घटना हुई. इसमें एक 10-15 दिन की बच्ची को सफेद कपड़े में लपेटकर झोले में बस स्टॉप पर रख दिया गया. उसमें दूध की बोतल भी थी.

बच्ची को गावतुर गांव में सड़क के पास एक छोटे से बस स्टॉप पर छोड़ दिया, जब वहां कोई नहीं था और भाग गए. रविवार रात करीब 9 बजे बस स्टॉप के पीछे रहने वाले एक व्यक्ति ने बच्चे के रोने की आवाज सुनी और जब उसने जांच की तो घटना का पता चला.

उन्होंने तुरंत रिप्पनपेट पुलिस को इस बारे में जानकारी दी. सूचना मिलते ही रिप्पनपेट पुलिस स्टेशन के पीएसआई राजुरेड्डी और उनके कर्मचारी घटनास्थल पर पहुंचे और बच्चे को देखा.