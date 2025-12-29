ETV Bharat / bharat

मानवता 'सड़क पर': कौन है वो मां जिसने अपने जिगर के टुकड़े को कूड़े में फेंका?

अमृतसर: मानवता को शर्मसार करने वाली एक ऐसी घटना सामने आई है, जिसने समाज के दामन पर काला धब्बा लगा दिया. एक तरफ हम सभ्य समाज होने का दंभ भरते हैं, बेटा और बेटी को एक समान बताते हैं वहीं दूसरी ओर पंजाब के अमृतसर में कूड़े के ढेर पर एक नवजात का भ्रूण मिलने से यह सवाल उठता है कि हमारी संवेदनाएं किस हद तक मर चुकी हैं.

मिली जानकारी के अनुसार, सड़क के बीच कूड़े के ढेर पर एक बच्चे का भ्रूण पड़ा था, तभी वहां से गुजर रहे एक युवक ने अचानक उसे देखा. पुलिस को इसकी सूचना दी. सूचना मिलते ही, पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया. पुलिस ने भ्रूण को अपने कब्जे में ले लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.

मौके पर मौजूद युवक रिक्की ने बताया, "मैं इस जगह से गुजर रहा था, तभी मैंने देखा कि कुत्तों ने बच्चे के भ्रूण को घेर रखा है और लोग वीडियो बना रहे हैं. मैंने तुरंत समझदारी दिखाते हुए कुत्तों को वहां से भगाया और इस घटना की सूचना पुलिस को दी."