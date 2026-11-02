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2 लाख में नवजात बच्ची का सौदा करने की कोशिश! अस्पताल स्टाफ के प्रस्ताव को ठुकराने पर पत्नी से मिलने पर लगाया अड़ंगा

बोकारो: बोकारो जनरल हॉस्पिटल ( BGH) एक बार फिर विवादों में है. इस बार अस्पताल के कुछ कर्मचारियों पर नवजात बच्ची को दो लाख रुपये में बेचने का प्रस्ताव देने का गंभीर आरोप लगा है. मामले को लेकर सेक्टर-4 थाना क्षेत्र के सर्कस मैदान निवासी मनोज कुमार ने अस्पताल प्रबंधन और संबंधित कर्मचारियों पर सवाल खड़े किए हैं.

मनोज कुमार के मुताबिक, उनकी पत्नी सोनी कुमारी 29 अक्टूबर से BGH में भर्ती है. उसी दिन शाम करीब 5 बजे उन्होंने सामान्य प्रसव के दौरान एक बच्ची को जन्म दिया. मनोज का आरोप है कि अस्पताल की एक सफाई कर्मचारी और 3 नर्सों ने उनसे कहा कि वे गरीब हैं और बच्ची का पालन-पोषण नहीं कर पाएंगे, इसलिए बच्ची को दो लाख रुपये में बेच दें.

अस्पताल कर्मियों पर बच्ची के सौदेबाजी का आरोप (ETV BHARAT)

सौदे को लेकर वीडियो वायरल

मनोज का कहना है कि उन्होंने इस प्रस्ताव को साफ तौर पर ठुकरा दिया. इसके बाद से उनकी पत्नी से मिलने में भी परेशानी हो रही है. इस पूरे मामले से जुड़ा एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में नवजात की मां-बाप और एक सफाई कर्मचारी के बीच बातचीत दिखाई देने की बात कही जा रही है, जिसमें बच्ची के सौदे को लेकर चर्चा होने का दावा है. मामले की गंभीरता को देखते हुए चास एसडीओ के आदेश पर सेक्टर- 4 थाना प्रभारी नीतीश कुमार जांच के लिए अस्पताल पहुंचे.