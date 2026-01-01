ETV Bharat / bharat

नए साल के जश्न के रंग पड़ गया भंग, जब शौच के लिए गया युवक गहरी खाई में गिरा...

नए साल के मौके पर पार्टी मना रहे एक युवक गहरी खाई में गिर गया. हालांकि, रेस्क्यू टीम ने उसकी जान बचा ली.

new-years-eve-party-in-satara-young-man-fell-into-400-foot-deep-gorge-at-mahadare-yavateshwar-hill
By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 1, 2026 at 3:26 PM IST

सतारा: महाराष्ट्र में 31 दिसंबर की रात नए साल के जश्न के मौके पर एक युवक चट्टान से 400 फुट गहरी खाई में गिर गया. खबर के मुताबिक, युवक एक होटल में पार्टी एन्जॉय कर रहा था. हालांकि, रेस्क्यू टीम ने किसी तरह से उस तलाश कर गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया. युवक का फिलहाल अस्पताल में इलाज चल रहा है.

खबर के मुताबिक, बुधवार रात करीब 10:30 बजे महादारे-यवतेश्वर में एक चट्टान से युवक 400 फुट गहरी खाई में जा गिरा. युवक शौच के लिए बाहर जा रहा था. इस घटना के बाद, शिवेंद्रराजे ट्रेकर्स और रेस्क्यू टीम चार घंटे तक जंगल में ट्रेकिंग करके मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया. घायल युवक को सुबह करीब 3 बजे खाई से निकाला गया और सुबह-सुबह जिला सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया.

खाई में गिरे युवक की पहचान आदित्य कांबले के तौर पर हुई है. वहा माहुली, सतारा का रहने वाला बताया जा रहा है. शिवेंद्रराजे रेस्क्यू टीम के अध्यक्ष चंद्रसेन पवार से मिली जानकारी के मुताबिक, माहुली का रहने वाला आदित्य कांबले न्यू ईयर की पार्टी के लिए कास रोड पर एक होटल में गया था.

शौच के लिए बाहर जाते समय उसका बैलेंस बिगड़ गया और वह महादारे-यवतेश्वर पहाड़ी की चट्टान से 400 फुट गहरी खाई में गिर गया. घटना की जानकारी मिलने पर शिवेंद्रराजे ट्रेकर्स और शिवेंद्रराजे रेस्क्यू टीम के सदस्य जंगल में पांच किलोमीटर पैदल चलकर मौके पर पहुंचे. काफी खोजबीन के बाद खाई में गिरा युवक बेहोश पड़ा हुआ मिला. उसे गंभीर हालत में इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है. हालांकि, समय पर मदद मिलने से युवक की जान बच गई.

डॉक्टरों के मुताबिक, युवक के दोनों पैर फ्रैक्चर हो गए हैं और उसके सिर में भी गंभीर चोट लगी है. कड़ाके की ठंड के बावजूद, रेस्क्यू टीम ने रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और घायल युवक को महादारे की तरफ ले आई. उसे तुरंत एम्बुलेंस से सतारा डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया.

