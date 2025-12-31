ETV Bharat / bharat

2026 का अनूठा स्वागत: डिस्को की चकाचौंध छोड़ बंगाल के जंगल पहुंचे पर्यटक, 'मादल' की थाप पर झुमे सैलानी

जलपाईगुड़ी (पश्चिम बंगाल): नए साल का स्वागत के लिए लोग डिस्कोथेक की चकाचौंध और डीजे के शोर-शराबे के बीच तैयारी कर रहे हैं, वहीं उत्तर बंगाल के डुआर्स (Dooars) के जंगलों में जश्न की एक अलग ही धुन सुनाई दे रही है. यहां सैलानी आधुनिक संगीत के बजाय प्रकृति की गोद में 'मादल' और 'धमसा' की पारंपरिक थाप पर थिरक कर 2026 का स्वागत कर रहे हैं.

गुरुवार (1 जनवरी) से 2026 की शुरुआत हो रही है. ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में पहले ही नए साल का जश्न शुरू हो चुका है, और कुछ घंटों बाद भारत भी इसका हिस्सा बनेगा. लेकिन जब लोग 2026 के स्वागत में केक काटेंगे, नाचेंगे और गाएंगे, ठीक उसी समय पश्चिम बंगाल के लाटागुड़ी सहित डुआर्स घूमने आए पर्यटकों के लिए एक बिल्कुल अलग तरह के जश्न की योजना बनाई है.

राज्य के वन विभाग ने पर्यटकों के लिए कैंपफायर (अलाव) के साथ-साथ आदिवासी नृत्यों को देखने की खास व्यवस्था की है. यहां पर्यटक आदिवासी युवतियों के साथ धमसा और मादल (पारंपरिक ढोल) की थाप पर थिरकते नजर आ रहे हैं. नए साल का यह जश्न जहां एक ओर आदिवासी कलाकारों के लिए कमाई का जरिया बना है, वहीं दूसरी ओर उन्हें अपनी परंपराओं और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दुनिया के सामने प्रदर्शित करने का अवसर भी दे रहा है.