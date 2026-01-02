नए साल पर भूमिहीन को दी जमीन, बेटी की शादी में भी किया था बड़ा दान
फिजूलखर्ची से भरी दुनिया में, केरल के एक व्यक्ति ने नये साल के मौके पर मानवता को ऊपर उठाने वाला दान दिया.
Published : January 2, 2026 at 4:32 PM IST
कोझिकोड (केरल): आज के दौर में जहां जमीन के एक छोटे से टुकड़े के लिए परिवार आपस में लड़ते हैं, वहीं केरल के कोझिकोड से मानवता को सुकून देने वाली एक शानदार तस्वीर सामने आई है. यहां के कोरम्मानकांडी अंथ्रू नामक व्यक्ति ने नए साल के अवसर पर गरीब भूमिहीन परिवार को जमीन का हिस्सा दान कर समाज के सामने एक बड़ी मिसाल पेश की है.
नये साल पर जमीन दान की
मेप्पय्यूर के कोझुकल्लूर निवासी अंथ्रू ने इस बार नए साल के उपहार के रूप में नरक्कोड के एक जरूरतमंद परिवार को 4 सेंट जमीन दान की है. इस परिवार में तीन बच्चे हैं और वे बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे थे. कोझुकल्लूर कोकर्णी मंदिर के पास स्थित यह जमीन अब इस परिवार के अपने घर का सपना पूरा करेगी.
पहले भी दान कर चुके हैं जमीन
अंथ्रू के लिए दान करना कोई नई बात नहीं है. इससे पहले साल 2022 में उन्होंने अपनी बेटी की शादी के जश्न को फिजूलखर्ची के बजाय सेवा का जरिया बनाया था और उस वक्त भी कई परिवारों को जमीन दान दी थी. उनके इस नेक काम से आज कई परिवारों को छत नसीब हो रही है. समाज और खासकर युवा पीढ़ी को अंथ्रू से सीख मिलती है कि असली संपत्ति धन जोड़ना नहीं, बल्कि उसे दूसरों के काम लाना है.
बेटी की शादी में पेश की थी अनूठी मिसाल
जनवरी 2022 में अंथ्रू की बेटी शहना शेरिन ने अपनी शादी के मौके पर पिता से एक अनोखी गुजारिश की थी. उन्होंने भारी-भरकम गहनों या भव्य समारोह के बजाय गरीब परिवारों की मदद करने की इच्छा जताई. बेटी की इस नेक सोच और दामाद मुहम्मद शफी के समर्थन से, अंथ्रू ने तब 21 सेंट जमीन चार भूमिहीन परिवारों को दान कर दी थी. उस जमीन पर आज घर बनकर तैयार हो रहे हैं.
"दुनिया से खाली हाथ ही जाना है"
ज़मीन के दस्तावेज़ कोझिकोड जिला पंचायत सदस्य मुनीर एरावत, मेलाडी ब्लॉक पंचायत के उपाध्यक्ष एन. एम. दामोदरन, मेप्पय्यूर ग्राम पंचायत सदस्य के. टी. विनोदन और प्रमुख समाज सेवी के. इम्पीच्याली की उपस्थिति में औपचारिक रूप से सौंपे गए.
कार्यक्रम के दौरान अपना जीवन दर्शन साझा करते हुए अंथ्रू ने कहा, "हम इस दुनिया से जाते समय कुछ भी साथ नहीं ले जाएंगे. जो हमारे पास है, उससे जीते-जी किसी गरीब की मदद करना ही सबसे बड़ी बात है."
समाज के लिए एक सबक
इस अवसर पर उपस्थित जिला पंचायत सदस्य मुनीर एरावत ने कहा कि अंथ्रू का यह कार्य जन प्रतिनिधियों के लिए एक बड़ा सबक है. उन्होंने कहा कि समाज को केवल धरने-प्रदर्शनों की नहीं, बल्कि ऐसे ठोस प्रयासों की जरूरत है, जिससे किसी की गरिमा और जीवन सुरक्षित हो सके.
पिछले 30 सालों से कुवैत में व्यवसाय कर रहे अंथ्रू अपनी पत्नी रामला और बेटियों के साथ मिलकर लगातार स्वास्थ्य सेवा, डायलिसिस प्रोजेक्ट और गरीबों के घर निर्माण जैसे कार्यों में सक्रिय हैं. उनकी यह कहानी याद दिलाती है कि समाज में बदलाव लाने के लिए केवल धन की नहीं, बल्कि बड़े दिल की जरूरत होती है.
