नैनीताल-ऋषिकेश-मसूरी हैं नए साल के लिए तैयार, जश्न मनाने के लिए है पर्यटकों का इंतजार

होटलों ने जश्न की तैयारी की है: इसके साथ ही होटल प्रबंधन ने साफ-सफाई, फायर सेफ्टी, पार्किंग व्यवस्था और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया है. कई होटलों में लोकल संस्कृति से जुड़े कार्यक्रम, गढ़वाली-कुमाऊंनी भोजन और लाइव म्यूजिक की व्यवस्था की गई है.

क्रिसमस से लेकर नए साल तक के लिए अधिकांश होटलों में एडवांस बुकिंग के लिए कॉल लगातार आ रही हैं. नैनीताल और मसूरी में अच्छी खासी संख्या में होटल पहले ही बुक हो चुके हैं. ऋषिकेश में भी रिवर साइड रिसॉर्ट्स और योग आश्रमों में खास पैकेज तैयार किए गए हैं. होटल एसोसिएशन ने यह भी सुनिश्चित किया है कि पर्यटकों से तय दरों से अधिक किराया न वसूला जाए. इसके लिए हम लगातार बैठक भी कर रहे हैं. -कमल जगाती, पदाधिकारी, नैनीताल होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन-

उत्तराखंड में मनाएं क्रिसमस और न्यू इयर: बर्फ से ढके पहाड़, ठंडी हवा झीलों की खूबसूरती और आध्यात्मिक वातावरण के बीच नए साल का जश्न मनाने के लिए हजारों की संख्या में पर्यटक नैनीताल, मसूरी और ऋषिकेश का रुख करते हैं. ऐसे में लगातार बुक होते होटल और जानकारी के लिए आते कॉल ये बता रहे हैं कि नए साल पर प्रदेश में भारी भीड़ पर्यटकों की आने वाली है. भीड़ को देखते हुए होटल एसोसिएशन, पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन ने सुरक्षा, यातायात और ठहरने से जुड़ी व्यापक तैयारियां की हैं.

देहरादून: नए साल के जश्न के लिए उत्तराखंड पर्यटकों की खास पसंद हमेशा से रहा है. क्रिसमस और नए साल को लेकर उत्तराखंड भी बेहद उत्साहित है. पर्यटन कारोबार से जुड़े लोग भी तैयारियों में जुट गए हैं. उम्मीद यही है कि यहां जश्न मनाने आने वाले पर्यटकों को बर्फबारी का आनंद भी मिल जाएगा.

नैनीताल का राजभवन पर्यटन की दृष्टि से ऐतिहासिक है (Photo courtesy of Uttarakhand Tourism)

नैनीताल में प्रशासन के खास इंतजाम: सबसे बड़ी समस्या उत्तराखंड में वीकेंड पर जाम और पर्यटकों की सुरक्षा की होती है. नैनीताल में हर साल नए साल के मौके पर सबसे ज्यादा भीड़ उमड़ती है. इसे देखते हुए जिला प्रशासन ने ट्रैफिक और पार्किंग को लेकर सख्त प्लान तैयार किया है. एसएसपी मंजूनाथ टीसी की मानें तो-

शहर के अंदर वाहनों के प्रवेश को सीमित करते हुए बाहरी वाहनों को शहर के बाहर निर्धारित पार्किंग स्थलों पर रोका जा रहा है. शटल सेवाओं की संख्या बढ़ाई जाएगी, ताकि पर्यटक बिना जाम में फंसे प्रमुख पर्यटन स्थलों तक पहुंच सकें. पुलिस बल के साथ-साथ होमगार्ड और स्वयंसेवकों की तैनाती की गई है. माल रोड, नैनी झील, स्नो व्यू और तल्लीताल क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है.

-मंजूनाथ टीसी, एसएसपी, नैनीताल-

पुलिस की पर्यटकों से अपील: एसएसपी ने बताया कि आपात स्थिति से निपटने के लिए मेडिकल टीम और एंबुलेंस 24 घंटे तैनात रहेंगी. प्रशासन ने पर्यटकों से अपील की है कि वे निर्धारित मार्गों और पार्किंग नियमों का पालन करें.

नैनीताल के हनुमानगढ़ी से सूर्योदय का अद्भुत नजारा (Photo courtesy of Uttarakhand Tourism)

नैनीताल के ये स्थान भी हैं तैयार: नैनीताल में सिर्फ नैनी झील ही नहीं है, बल्कि कई ऐसे पर्यटक स्थल हैं, जिनके आसपास भी आप रुक सकते हैं. जैसे नैनी झील तो है ही जहां आप बोटिंग और झील किनारे सैर कर सकते हैं. इसके साथ ही माल रोड लोग यहां पर अमूमन खरीदारी और कैफे में बैठना पसंद करते हैं. इसी के साथ स्नो व्यू प्वाइंट भी आपके लिए बेहतर जगह हो सकती हैं. यहां से आप हिमालय की चोटियों का शानदार दृश्य देख सकते हैं. टिफिन टॉप या डोरोथी सीट ट्रेकिंग और सनराइज के लिए लोकप्रिय ये स्थान भी आपके लिए एक खास जगह हो सकते हैं. बहुत कम लोग जानते हैं कि नैनीताल का राजभवन ऐतिहासिक महत्व है. ये पर्यटन के लिए भी एक शानदार जगह है. इसके अलावा तल्लीताल और मल्लीताल जैसी जगह भी बेहद खूबसूरत हैं, जहां आप स्टे कर सकते हैं.

पहाड़ों की रानी मसूरी में क्रिसमस और न्यू इयर सेलिब्रेशन अद्भुत होते हैं (File Photo- ETV Bharat)

मसूरी में ट्रैफिक और सुरक्षा व्यवस्था: इसी तरह से सबसे अधिक भीड़ पर्यटकों की अगर कहीं और रहती है, तो वो है मसूरी. इसे क्वीन ऑफ हिल्स कहा जाता है. मसूरी नए साल पर युवाओं और परिवारों की पहली पसंद रहता है. खूबसूरत नजारा, विंटर लाइन और ठंडी हवा यहां के नए साल के जश्न को और भी शानदार बना देती हैं. यहां भीड़ नियंत्रण के लिए वन-वे ट्रैफिक सिस्टम लागू किया गया है. लाइब्रेरी चौक, गांधी चौक और कैम्पटी फॉल क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है. देहरादून एसएसपी की मानें तो-

मसूरी जाने के लिए घुमावदार सड़कें अलग अनुभव देती हैं (Photo courtesy of Uttarakhand Tourism)

साइन बोर्ड लगाए जा रहे हैं. गूगल से भी हेल्प ली जा रही है, ताकि शहर और मसूरी में जाम ना लगे. सड़क किनारे अवैध पार्किंग पर सख्ती से कार्रवाई होगी. पर्यटकों को मल्टी लेवल पार्किंग और चिह्नित स्थानों पर ही वाहन खड़े करने की अनुमति होगी. साथ ही अगर मसूरी पैक होती है, तो पर्यटकों को उचित स्थान पर ही रुकने के लिए कहा जायेगा.

-अजय सिंह, एसएसपी, देहरादून-

मसूरी के साथ यहां भी जाएं: आप मसूरी में और भी जगह जा सकते हैं. जैसे माल रोड, यहां भी नैनीताल की तरह ही लोग खरीदारी करने के साथ सड़क पर घूम सकते हैं. यहां आपको हमेशा भीड़ और एक अलग सी रंगत दिखाई देगी. ये मसूरी का सबसे लोकप्रिय स्थान है. इसी के साथ मसूरी में गन हिल एक पर्यटक स्थाक है. यहां पर पर्यटक रोपवे से पहुंचते हैं. यहां से पूरी हिमालयन बेल्ट को आप देख सकते हैं. ये बेहद खूबसूरत नजारा होता है. लाल टिब्बा मसूरी का वो स्थान है, जो सबसे ऊंचा है. यानी इसकी मसूरी से भी अधिक हाइट है. इस पहाड़ पर भी आप जा सकते हैं. कैम्पटी फॉल बच्चों और बड़ों दोनों को बेहद पसंद आता है. यहां झरनों के बीच पिकनिक स्पॉट बना हुआ है. क्राउड और भीड़भाड़ से अगर आप अलग जाना चाहें, तो ऐसे कई स्थान मसूरी के आसपास ही हैं.

ऋषिकेश में आध्यात्मिक और एडवेंचर टूरिज्म का संगम (Photo courtesy of Uttarakhand Tourism)

ऋषिकेश में आध्यात्मिक और एडवेंचर टूरिज्म का संगम: ऋषिकेश भी हमेशा से लोगों के लिए सबसे खास जगह रही है. ऋषिकेश नए साल पर शांति और रोमांच दोनों का अनुभव देने वाला प्रमुख केंद्र है. यहां आने वाले देशी और विदेशी दनों पर्यटक बहुतायत में आते हैं. पिछले कुछ सालों में यहा जिस तरह से विकास और पर्यटकों के लिए अलग अलग एक्टिविटी बढ़ी हैं, लोग भी खूब आने लगे हैं.

उत्तराखंड पुलिस ने ट्रैफिक व्यवस्था के लिए समुचित व्यवस्था की है (File Photo- ETV Bharat)

ऋषिकेश के ये स्थान हैं विश्व प्रसिद्ध: नए साल पर अगर आप ऋषिकेश आ रहे हैं, तो यहां आपको योग, ध्यान और गंगा आरती के साथ-साथ रिवर राफ्टिंग, बंजी जंपिंग और कैंपिंग की विशेष व्यवस्था मिल सकती है. ऋषिकेश पूरे उत्तराखंड में सबसे अधिक बिजी रहने वाला शहर है. इसकी खूबसूरती और यहां ठहरने के लिए बने स्थान भी बेहद अलग हैं. ऋषिकेश में कुछ स्थान विश्व प्रसिद्ध हैं. इनमे लक्ष्मण झूला और राम झूला धार्मिक और पर्यटन दोनों दृष्टि से अहम हैं. यहां चलना बेहद सुकून देता है. ऋषिकेश में नए साल के मौके पर लोग शीशे के पुल पर भी चलकर आनंद ले पाएंगे. इसके साथ ही त्रिवेणी घाट जो कि गंगा आरती का प्रमुख केंद्र है, यहां अपनी भक्ति को परवान चढ़ा सकते हैं. पास में ही मौजूद है नीलकंठ महादेव मंदिर. ये आस्था का बड़ा स्थल है. जश्न के लिए शिवपुरी और मरीन ड्राइव दोनों ऐसे स्थान हैं, जो आपके नए साल और क्रिसमस के जश्न को दोगना कर देंगे. यहां एडवेंचर और कैंपिंग दोनों का आप आनंद ले सकते हैं.

मसूरी के आसपास स्नो फॉल में क्रिसमस और न्यू इयर का जश्न दोगुना हो जाता है (File Photo- ETV Bharat)

पर्यटन विभाग की अपील: पर्यटन विभाग ने पर्यटकों से अपील की है कि वे पर्यावरण को स्वच्छ रखें. स्थानीय संस्कृति का सम्मान करें. प्रशासन के निर्देशों का पालन करें. विभाग का कहना है कि उत्तराखंड में सुरक्षित, सुगम और यादगार पर्यटन अनुभव देना सरकार की प्राथमिकता है. इसके साथ ही पुलिस ने भी अपील जारी करते हुए कहा है कि सड़क पर किसी भी तरह का हुड़दंग बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले हवालात में रात बिताएंगे.

नए साल के जश्न के लिए तैयार है उत्तराखंड: कुल मिलाकर कहा जाए, तो उत्तराखंड नए साल के स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है. होटल व्यवसायी, प्रशासन और स्थानीय लोग मिलकर यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि पर्यटक यहां से अच्छी यादें लेकर लौटें. पहाड़ों की ठंड, झीलों की शांति और आध्यात्मिक माहौल में नए साल का जश्न मनाने वालों के लिए उत्तराखंड इस बार भी खास बनने जा रहा है.

