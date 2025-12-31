ETV Bharat / bharat

नया साल 2026: शहरों में कड़े सुरक्षा उपाय लागू होने से भारत हाई अलर्ट पर

हाई-डेसिबल म्यूज़िक, सड़कों या गाड़ियों में लाउडस्पीकर, और आधी रात के बाद सेलिब्रेशन जोन में घूमने-फिरने पर रोक लगा दी गई है. जरूरत पड़ने पर तुरंत मदद पक्का करने के लिए CBD में पुलिस टीमें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट कोऑर्डिनेटर और इमरजेंसी रेस्पॉन्डर तैनात किए गए हैं.

जॉइंट कमिश्नर सी. वामसिकृष्णा ने कहा, “ये इंतजाम नए साल का जश्न मनाने वाले सभी लोगों की सुरक्षा और सुविधा पक्का करने के लिए हैं. हम लोगों से अनुरोध करते हैं कि वे सहयोग करें और निर्देशों का पालन करें.”

MG रोड, ब्रिगेड रोड, चर्च स्ट्रीट, रेजीडेंसी रोड और आसपास के इलाकों सहित कई घनी आबादी वाले इलाकों पर कड़ी नजर रखी जा रही है. पुलिस ने सिर्फ पैदल चलने वालों के लिए जोन लागू किए हैं. गाड़ियों के आने-जाने पर रोक लगाई है, और भीड़भाड़ रोकने और तुरंत इमरजेंसी रिस्पॉन्स पक्का करने के लिए खास एंट्री और एग्जिट पॉइंट बनाए हैं.

वेस्ट डिवीजन के जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस सी. वामसिकृष्णा की अगुवाई में एक फील्ड इंस्पेक्शन के दौरान सिक्योरिटी इंतजामों का रिव्यू किया गया. जिन्होंने क्राउड कंट्रोल, ट्रैफिक रेगुलेशन और सर्विलांस के लिए प्रोटोकॉल बताए. 400 से ज़्यादा पुलिस कैमरे, जिनमें फेस-रिकग्निशन डिवाइस भी शामिल हैं, लगाए गए हैं. वहीं रियल-टाइम मॉनिटरिंग के लिए 3,000 से ज़्यादा प्राइवेट CCTV फीड्स को पुलिस कमांड सेंटर के साथ इंटीग्रेट किया गया है.

बेंगलुरु (कर्नाटक): कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में, पुलिस ने न्यू ईयर ईव के लिए, खासकर सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट (CBD) में, एक बड़ा सिक्योरिटी और क्राउड-मैनेजमेंट प्लान बनाया है, जहां बहुत ज़्यादा लोगों के आने की उम्मीद है.

ठाणे में, नियम तोड़ने वालों को रोकने के लिए 739 ट्रैफिक कर्मचारी, 54 रोड ब्लॉक और 51 ब्रेथ एनालाइजर तैनात किए गए हैं. DCP ठाणे, पंकज शिरसाठ ने चेतावनी दी, “शराब पीकर गाड़ी चलाना, तेज रफ़्तार या स्टंट करने से एक्सीडेंट हो सकते हैं. ट्रैफिक नियमों का पालन करना जरूरी है.”

पुलिस ने कहा कि छेड़छाड़, गैर-कानूनी शराब और ड्रग्स की बिक्री के खिलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाएगी और लोगों से जिम्मेदारी से त्योहार मनाने की अपील की गई है. इमरजेंसी हेल्पलाइन 100 और 112 चौबीसों घंटे एक्टिव रहेंगी.

मुंबई और ठाणे (महाराष्ट्र): मुंबई पुलिस ने मरीन ड्राइव, गेटवे ऑफ इंडिया, गिरगांव चौपाटी, बांद्रा बैंडस्टैंड और जुहू जैसे बड़े हॉटस्पॉट पर सीनियर अधिकारियों, क्विक रिस्पॉन्स टीम (QRTs), बम डिस्पोज़ल स्क्वॉड और स्टेट रिजर्व पुलिस फ़ोर्स (SRPF) प्लाटून समेत 17,000 से ज़्यादा लोगों को तैनात किया है.

दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी में, दिल्ली पुलिस ने नए साल की शाम से पहले सभी जिलों में सुरक्षा और ट्रैफिक नियमों को और सख्त कर दिया है. इसके लिए, दुर्घटनाओं, शराब पीकर गाड़ी चलाने, गैर-कानूनी शराब की बिक्री और कानून-व्यवस्था से जुड़ी घटनाओं को रोकने के लिए पूरे शहर में सुरक्षा और सतर्कता योजना शुरू की है.

अधिकारियों ने नशे में गाड़ी चलाने, गुंडागर्दी करने, गैर-कानूनी शराब, शोर मचाने और भीड़भाड़ के खिलाफ चेतावनी दी है, और नागरिकों से सहयोग करने और 31 दिसंबर और 1 जनवरी के लिए जारी की गई एडवाइजरी का पालन करने की अपील की है.

नए साल के आते ही बॉर्डर पार से किसी भी तरह की घुसपैठ की कोशिशों को रोकने के लिए BSF ने गुलमर्ग में लाइन ऑफ कंट्रोल (LoC) पर निगरानी बढ़ा दी है. (ANI)

2026 की शाम को, जब लोग घरों, पब्लिक जगहों और पार्टी की जगहों पर नए साल का स्वागत करने और जश्न मनाने की तैयारी कर रहे हैं, तो सिक्योरिटी एजेंसियां ​​यह पक्का करने के लिए अलर्ट पर हैं कि त्योहार सुरक्षित और बिना किसी घटना के रहें.

नई दिल्ली: जैसे ही भारत नए साल का स्वागत करने और 2026 के जश्न में डूबने की तैयारी कर रहा है, देश के बड़े शहर हाई अलर्ट पर हैं. पुलिस और सिविल अधिकारी ट्रैफिक पर रोक, निगरानी और भीड़ को कंट्रोल करने के उपायों सहित कड़े सुरक्षा उपाय लागू कर रहे हैं.

चेन्नई (तमिलनाडु): चेन्नई पुलिस ने न्यू ईयर ईव से पहले शहर को हाई अलर्ट पर रखा है, और सुरक्षित सेलिब्रेशन पक्का करने के लिए शहर और उसके आसपास के इलाकों में 25,000 से ज़्यादा लोगों को तैनात किया है. इसमें 19,000 पुलिस स्टाफ और 1,500 होम गार्ड शामिल हैं.

बीच, पूजा की जगहों, मॉल, थिएटर और एंटरटेनमेंट ज़ोन जैसे भीड़भाड़ वाले इलाकों में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, और ये लोग रात 9 बजे से तैनात हो रहे हैं. खास इलाकों में 425 जगहों पर गाड़ियों की चेकिंग हो रही है, और खास सर्विलांस टीमें बाइक रेसिंग, खतरनाक स्टंट और लापरवाही से गाड़ी चलाने वालों पर नज़र रख रही हैं.

समुद्र के किनारे सुरक्षा के उपायों के तहत, बुधवार शाम से 1 जनवरी तक समुद्र में एंट्री पर बैन लगा दिया गया है, और मरीना, इलियट और नीलांकरई जैसे बीच पर पुलिस पेट्रोलिंग, मदद के लिए बूथ और ड्रोन सर्विलांस किया जा रहा है.

पुलिस ने क्लब और होटलों को महिलाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता देने और नाबालिगों को शराब परोसने वाली जगहों पर जाने से रोकने का निर्देश दिया है. पब्लिक और रिहायशी इलाकों में पटाखे बैन हैं, और अब घरों में होने वाले इवेंट में लाउडस्पीकर के लिए पहले से मंज़ूरी लेना जरूरी है. एम्बुलेंस और मेडिकल टीमें तैयार हैं; पुलिस ने शराब पीकर गाड़ी चलाने या कानून तोड़ने पर सख्त सजा की चेतावनी दी है.

कोलकाता (पश्चिम बंगाल): कोलकाता मेट्रो ने पार्क स्ट्रीट, एस्प्लेनेड, मैदान और दमदम जैसे खास स्टेशनों पर और RPF जवान, QRT और डॉग स्क्वॉड तैनात करके सुरक्षा बढ़ा दी है.

भारी भीड़ को मैनेज करने के लिए रात 9.40 बजे के बाद नॉर्थ-साउथ कॉरिडोर पर आठ और मेट्रो सर्विस चलेंगी, जबकि चौबीसों घंटे CCTV मॉनिटरिंग से पैसेंजर की सुरक्षा पक्की होगी.

गुरुग्राम (हरियाणा): गुरुग्राम पुलिस ने 5,400 जवान तैनात किए हैं और पूरे शहर में 68 खास चेकपॉइंट बनाए हैं. पब, क्लब और होटलों को नोटिस जारी किए गए हैं, जिसमें उनसे यह पक्का करने को कहा गया है कि नशे में गाड़ी चलाने वाले लोग गाड़ी न चलाएं.

DCP (ट्रैफिक) राजेश मोहन ने कहा, “शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 10,000 रुपये का जुर्माना और तीन महीने के लिए लाइसेंस सस्पेंड करने का नियम है.”

पुलिस कमिश्नर विकास कुमार अरोड़ा ने चेतावनी दी कि किसी भी तरह की गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

अहमदाबाद (गुजरात): अहमदाबाद पुलिस ने 9,000 से ज़्यादा लोगों को तैनात किया है, जिसमें महिलाओं की सुरक्षा के लिए शी टीम्स, QRTs, बम स्क्वॉड और 4,000 से ज़्यादा CCTV कैमरे शामिल हैं.

साबरमती रिवरफ्रंट, CG रोड, SP रिंग रोड और एलिसब्रिज पर खास निगरानी रखी गई है, और नशे में गाड़ी चलाने, ओवरस्पीडिंग और खतरनाक स्टंट के खिलाफ कानूनों को सख्ती से लागू किया जा रहा है.

पटना (बिहार): बिहार के चीफ सेक्रेटरी प्रत्यय अमृत ने भीड़ वाली जगहों, मार्केट और चौराहों पर लॉ एंड ऑर्डर को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा, "31 दिसंबर और 1 जनवरी के दौरान लॉ एंड ऑर्डर को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए."

DGP विनय कुमार ने चेतावनी दी कि नए साल के जश्न के दौरान बाइकर्स गैंग और गैर-कानूनी ड्रग्स का इस्तेमाल बढ़ जाता है और उन्होंने खासकर बॉर्डर वाले इलाकों में ज़्यादा सतर्कता बरतने को कहा.

चंडीगढ़: चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस ने रात 9.30 बजे से सुबह 2 बजे तक कई व्यस्त इलाकों को रिस्ट्रिक्टेड व्हीकल जोन घोषित किया है, जिसमें खास ड्रंक-ड्राइविंग नाके और सरप्राइज चेकिंग शामिल हैं.

पुलिस ने चेतावनी दी कि पब्लिक में शराब पीने, नॉइज पॉल्यूशन और गुंडागर्दी करने पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी और लाइसेंस भी सस्पेंड हो सकता है.

वैष्णो देवी श्राइन (जम्मू): श्री माता वैष्णो देवी श्राइन पर, भक्तों की भारी भीड़ को मैनेज करने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं.

IGP जम्मू भीम सेन टूटी ने कहा कि 550 से ज़्यादा CCTV कैमरे यात्रा रूट पर नजर रख रहे हैं. उन्होंने कहा, “इंटीग्रेटेड CCTV, RFID और वायरलेस सिस्टम के साथ टेक्नोलॉजी-बेस्ड क्राउड मैनेजमेंट को और मजबूत किया गया है.”

पुरी और भुवनेश्वर (ओडिशा): पुरी में, जहां जगन्नाथ मंदिर में लाखों भक्तों के आने की उम्मीद है, 60 पुलिस प्लाटून तैनात की गई हैं, साथ ही बैरिकेड्स, ट्रैफिक डायवर्जन और CCTV सर्विलांस भी किया गया है. पुरी के पुलिस सुपरिटेंडेंट (SP) प्रतीक सिंह ने कहा, “मंदिर, बीच और टूरिस्ट जगहों के पास अच्छी तरह से बैरिकेडिंग की गई है.”

भुवनेश्वर में, पुलिस ने चेतावनी दी है कि शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. साथ ही महिलाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाएगी और इवेंट की टाइम लिमिट लागू की जाएगी.

देश भर के अधिकारियों ने दोहराया कि एक सुरक्षित, शांतिपूर्ण नए साल के लिए जनता का सहयोग बहुत जरूरी है.