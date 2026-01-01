ETV Bharat / bharat

New Year 2026: देशभर में नए साल का जश्न, मंदिरों में सुबह से उमड़ी लोगों की भीड़

पूरा देश नए साल के जश्न में डूबा है. वहीं कई लोग दिन की शुरुआत धार्मिक गतिविधियों से कर रहे हैं.

New Year 2026
पूरा देश नए साल के जश्न में डूबा (ANI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 1, 2026 at 7:28 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: देशभर में नए साल का जश्न है. अधिकांश लोग उत्साह और खुशियों के साथ साल के पहले दिन की शुरुआत धार्मिक गतिविधियों से कर रहे हैं. मंदिरों में सुबह से ही लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है. वहीं देश-के कोने-कोने में छोटे-बड़े शहरों, गांव, कस्बों में नये साल के पहले दिन की शुरुआत लोग तरह-तरह से कर रहे हैं. अधिकांश लोग पिकनिक और सैर-सपाटा में जुटे हैं. कई लोग उगते हुए सूर्य को देखकर दिन की शुरुआत कर रहे हैं.

रात में आसमान में आतिशबाजी हुई और सड़कें जश्न से गूंज उठीं, क्योंकि पूरे भारत में लोगों ने उत्साह, प्रार्थनाओं और लोगों के इकट्ठा होने के साथ नए साल 2026 का स्वागत किया. दिल्ली से लेकर बेंगलुरु और अमृतसर तक, नए साल का स्वागत खुशी और संगीत के साथ हुआ.

गोवा में रात में आसमान में शानदार आतिशबाजी हुई, क्योंकि लोकल लोग और टूरिस्ट नए साल का स्वागत करने के लिए पॉपुलर पार्टी हब में इकट्ठा हुए. पंजाब के अमृतसर में 2026 के पहले दिन श्री हरमंदिर साहिब में 'प्रभात फेरी' निकाली जा रही है. इसे देखने और प्रार्थना करने के लिए बड़ी संख्या में भक्त इकट्ठा हुए.

इस तटीय राज्य में हर साल की तरह होटलों और झोपड़ियों में खास इवेंट्स के साथ शानदार जश्न मनाया गया. मुंबई में जैसे ही घड़ी में आधी रात हुई, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पर नए साल 2026 का स्वागत करते हुए लोगों ने जश्न मनाया. हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियों में लोगों ने धर्मशाला में नए साल 2026 का स्वागत किया लेकिन ठंडे मौसम ने भी जश्न के जोश को कम नहीं किया.

इसी तरह जम्मू- कश्मीर के सोनमर्ग में टूरिस्ट ने बर्फ से ढके नजारों के बीच नए साल का स्वागत किया. उन्होंने पटाखे फोड़े और तस्वीरें खींची. तमिलनाडु, केरल में भी शानदार जश्न मनाया गया. लोगों ने आतिशबाजी के साथ नए साल का स्वागत किया और खास म्यूजिक पर डांस किया. हैदराबाद में बड़ी संख्या में लोगों ने खास जगहों पर आतिशबाजी, म्यूजिक और देर रात तक चले जश्न के साथ जश्न मनाया.

बेंगलुरु में आतिशबाजी ने एक बार फिर आसमान को रोशन कर दिया, क्योंकि लोगों ने 2026 की शुरुआत का जश्न मनाया, जबकि अधिकारियों ने भारत की सिलिकॉन वैली में सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था बनाए रखी. राष्ट्रीय राजधानी, नई दिल्ली में, कनॉट प्लेस और इंडिया गेट सहित खास जगहों पर नए साल का जश्न मनाया गया, जहाँ 2026 का स्वागत करने के लिए भीड़ जमा हुई.

अमृतसर में जैसे ही घड़ी में आधी रात हुई, श्रद्धालु श्री हरमंदिर साहिब में प्रार्थना करने और आशीर्वाद लेने के लिए उमड़ पड़े, जिससे नए साल का स्वागत हुआ. पूरे भारत में, लोगों ने नए साल 2026 का स्वागत उम्मीद के साथ किया, अपने परिवार और दोस्तों के साथ जश्न मनाया, क्योंकि हर राज्य में पुलिस टीमें किसी भी अनहोनी को रोकने के लिए अपने-अपने ज़ोन में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए काम कर रही थी.

ये भी पढ़ें- 2026 का अनूठा स्वागत: डिस्को की चकाचौंध छोड़ बंगाल के जंगल पहुंचे पर्यटक, 'मादल' की थाप पर झुमे सैलानी

TAGGED:

देशभर नए साल का जश्न
INDIA CELEBRATES NEW YEAR
NEW YEAR 2026
नया साल 2026
NEW YEAR 2026 CELEBRATION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.