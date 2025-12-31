CM से ज्यादा अमीर हैं उपमुख्यमंत्री और मंत्री, नीतीश कुमार समेत सभी मंत्रियों ने दिया संपत्ति का ब्यौरा

ETV Bharat / bharat

पटना: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2005 में बिहार की सत्ता संभालने के बाद से हर साल अपनी और मंत्रियों के संपत्ति का ब्यौरा जारी करते रहे हैं. नए साल 2026 शुरू होने से पहले एक बार फिर से मुख्यमंत्री और मंत्रियों ने अपनी संपत्ति का लेखा-जोखा जारी किया है. सीएम से ज्यादा दोनों डिप्टी सीएम और उनके मंत्री अमीर हैं. मुख्यमंत्री की संपत्ति के आंकड़ों को देखें तो पिछले साल से बहुत ज्यादा का अंतर नहीं है. नीतीश के पास 20552 रुपये नगद: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पास 20552 रुपये नकद हैं. उनके पास तीन बैंक खाते हैं. एसबीआई पटना सेक्रेटेरिएट में 27217 रुपये हैं. एसबीआई पार्लियामेंट्री हाउस दिल्ली में 3358 रुपये और पीएनबी बोरिंग रोड शाखा में 27191 रुपये हैं. सीएम के पास एक फोर्ड इकोस्पोर्ट गाड़ी है, जिसकी कीमत 11 लाख 32,753 रुपए है. नीतीश कुमार (ETV Bharat) अंगूठी और फ्लैट भी सीएम के पास: मुख्यमंत्री के पास सोने की दो अंगूठी और दो मोती जरित चांदी की अंगूठी भी है. लगभग 2 लाख 3000 रपये की ज्वेलरी है. कुल चल संपत्ति 17 लाख 66,196 की है. द्वारिका में एक फ्लैट है. मुख्यमंत्री के पास संसद बिहार कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी द्वारिका में एक फ्लैट है, जिसका नंबर ए-305 है. यह 1000 स्क्वायर फीट में है. वर्तमान में इसका मार्केट वैल्यू 1 करोड़ 48 लाख रुपए है.