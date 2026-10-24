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शिवा शर्मा हत्याकांड में मॉडल श्रद्धा का नया वीडियो, शिवा का हाथ थामे दिखी, पड़ोसी बोले- CCTV से बचने के लिए लिफ्ट से भागी थी

शिवा का हाथ थामे सीढ़ी से नीचे उतरी. ( Photo Credit; VIRAL )

लखनऊ : शिवा शर्मा हत्याकांड में आरोपी मॉडल श्रद्धा दुबे से जुड़े नए-नए वीडियो लगातार सामने आ रहे हैं. शनिवार को एक नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है. फुटेज में श्रद्धा दुबे शिवा शर्मा का हाथ पकड़कर सीढ़ियों से नीचे उतरती नजर आ रही है. श्रद्धा की बहन रश्मि दुबे भी साथ में है. यह वीडियो 4 अगस्त का बताया जा रहा है. अपार्टमेंट के पड़ोसियों ने भी श्रद्धा के व्यवहार और घटना वाले दिन की संदिग्ध हरकतों को लेकर चौंकाने वाले खुलासे किए हैं.

वायरल नए वीडियो में शिवा शर्मा, श्रद्धा दुबे और उसकी बहन रश्मि एक साथ नजर आ रहे हैं. इसमें श्रद्धा सीढ़ियों से उतरते वक्त शिवा का हाथ थामे दिख रही है. इससे कुछ घंटे पहले एक अन्य वीडियो सामने आया था, जिसमें श्रद्धा अकेले वेस्टर्न ड्रेस में अपार्टमेंट की सीढ़ियां चढ़ते हुए दिखाई दे रही थी.