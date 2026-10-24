शिवा शर्मा हत्याकांड में मॉडल श्रद्धा का नया वीडियो, शिवा का हाथ थामे दिखी, पड़ोसी बोले- CCTV से बचने के लिए लिफ्ट से भागी थी
फुटेज में श्रद्धा दुबे शिवा शर्मा का हाथ पकड़कर सीढ़ियों से नीचे उतरती नजर आ रही है. वीडियो 4 अगस्त का बताया जा रहा है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 24, 2026 at 6:46 PM IST
लखनऊ : शिवा शर्मा हत्याकांड में आरोपी मॉडल श्रद्धा दुबे से जुड़े नए-नए वीडियो लगातार सामने आ रहे हैं. शनिवार को एक नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है. फुटेज में श्रद्धा दुबे शिवा शर्मा का हाथ पकड़कर सीढ़ियों से नीचे उतरती नजर आ रही है. श्रद्धा की बहन रश्मि दुबे भी साथ में है. यह वीडियो 4 अगस्त का बताया जा रहा है. अपार्टमेंट के पड़ोसियों ने भी श्रद्धा के व्यवहार और घटना वाले दिन की संदिग्ध हरकतों को लेकर चौंकाने वाले खुलासे किए हैं.
वायरल नए वीडियो में शिवा शर्मा, श्रद्धा दुबे और उसकी बहन रश्मि एक साथ नजर आ रहे हैं. इसमें श्रद्धा सीढ़ियों से उतरते वक्त शिवा का हाथ थामे दिख रही है. इससे कुछ घंटे पहले एक अन्य वीडियो सामने आया था, जिसमें श्रद्धा अकेले वेस्टर्न ड्रेस में अपार्टमेंट की सीढ़ियां चढ़ते हुए दिखाई दे रही थी.
सीसीटीवी लगाने पर किया था विवाद : श्रद्धा के अपार्टमेंट के फर्स्ट फ्लोर पर रहने वाले पड़ोसी अजय राय ने बताया कि श्रद्धा का व्यवहार बेहद उग्र और आक्रामक था. जब उन्होंने अपने फ्लोर पर सीसीटीवी कैमरा लगवाया था, तो श्रद्धा ने जमकर विवाद किया था और गालियां दी थीं.
अजय राय के मुताबिक, घटना वाली रात आरोपियों ने सीढ़ियों का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि श्रद्धा को पता था कि फर्स्ट फ्लोर की सीढ़ियों पर कैमरा लगा है. वे शातिर तरीके से लिफ्ट से नीचे उतरे. जिस बालकनी से शिवा नीचे गिरा, वह कैमरे के पीछे की दिशा में थी और इस ब्लाइंड स्पॉट की जानकारी श्रद्धा को पहले से थी.
10 दिन की न्यायिक हिरासत में श्रद्धा : डीसीपी सेंट्रल अर्पित विजयवर्गीय ने बताया कि घटना के 11 दिन बाद पुलिस ने श्रद्धा दुबे, उसकी बहन रश्मि और ड्राइवर को महाराष्ट्र के नागपुर स्थित एक अपार्टमेंट से गिरफ्तार किया गया था. हजरतगंज कोतवाली में महिला विंग और पुलिस अधिकारियों ने श्रद्धा से करीब साढ़े छह घंटे तक आमने-सामने पूछताछ की. इसके बाद कोर्ट में पेश कर उसे 10 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. पुलिस अब इन सभी वीडियो और बयानों को केस डायरी का हिस्सा बनाकर विवेचना को आगे बढ़ा रही है.
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