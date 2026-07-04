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युवकों को ट्रांसजेंडर बनाने मामले में आया नया मोड़! किन्नर ने खुद के ऊपर लगे आरोपों से किया इनकार, साजिशकर्ता का बताया नाम

दुमका: देवघर और दुमका में चार युवकों को जबरन ट्रांसजेंडर बनाने के मामले में एक नया मोड़ सामने आया है. सुनील उर्फ माही किन्नर ने अपने ऊपर लगे आरोपों को गलत बताया है. उसका कहना है कि यह मेरे खिलाफ साजिश की गई है. वह चार युवकों में से दो को जानती भी नहीं हैं. उनका दावा है कि यह मामला देवघर के रहने वाल 'रोज मौसी' की रची गई साजिश का नतीजा है.

एसडीपीओ कार्यालय पहुंची आरोपी

चार युवकों का जबरन ऑपरेशन कराकर ट्रांसजेंडर बनाने की खबर लगातार मीडिया में चलने के बाद अपने ऊपर लगे आरोपों के तहत माही किन्नर शुक्रवार को जरमुंडी एसडीपीओ नवल किशोर सिंह के कार्यालय पहुंची. जहां उन्होंने बताया कि उसके ऊपर लगाए गए आरोप झूठे हैं. उन्होंने कहा कि, "चार युवकों मदन दास, सूरज दास, गणेश और अनमोल में से मैं सिर्फ मदन दास और सूरज दास को जानती हूं. गणेश और अनमोल से न कभी कोई बातचीत हुई न ही कभी उनसे मेरी मुलाकात हुई है. मदन और सूरज मेरे साथ रहते हैं. ये दोनों मेरे साथ बधाई मांगने का काम करते हैं."

रोज मौसी की है साजिश: माही किन्नर

माही किन्नर ने कहा कि, "मेरे ऊपर जो आरोप लगाया गया है, वह देवघर में रहने वाले राजकुमार उर्फ रोजी मौसी और उनके साथी अजीत सिंह की साजिश है. बधाई मांगने के लिए एरिया विवाद को लेकर वह मुझे लगातार जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, जिसकी रिकॉर्डिंग भी मेरे पास मौजूद है. माही किन्नर ने कहा कि वे खुद इन आरोपों की पुलिस या CBI से जांच की मांग करती हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है."