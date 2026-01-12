ETV Bharat / bharat

कर्नाटक: इंजीनियर की मौत मामले में नया मोड़, जांच में मर्डर मिस्ट्री का हुआ खुलासा

बेंगलुरु: कर्नाटक के राममूर्ति नगर पुलिस स्टेशन इलाके में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की रहस्यमय मौत के मामले में अब एक बड़ा मोड़ आया है. इस मामले को शुरुआत में रहस्यमय मौत माना जा रहा था, लेकिन पुलिस जांच में यह हत्या साबित हुई है.

जांच में इस बात की पुष्टि हुई है कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का मर्डर हुआ था और इसका आरोपी 18 साल का लड़का था. आरोपी सुब्रमण्य लेआउट में पीड़िता के घर के सामने रहता था. वह पीड़िता से प्यार करता था. हालांकि, पीड़िता को इस बारे में पता नहीं था.

3 जनवरी की रात 9 बजे आरोपी युवक पीड़िता के घर में घुस गया. घर में घुसते ही उसने अचानक पीड़िता को गले लगा लिया और उसके साथ गलत हरकत की. इससे गुस्सा होकर पीड़िता ने उसे धक्का देने की कोशिश की. इससे गुस्सा होकर आरोपी ने पीड़िता पर हमला किया और फिर तकिए से गला दबाकर बेरहमी से उसकी हत्या कर दी. पुलिस ने बताया कि घटना के बाद हत्या को छिपाने के लिए उसने उस बेडरूम में आग लगा दी और मौके से फरार हो गया.

मैंगलोर की रहने वाली पीड़िता पिछले दो सालों से सुब्रमण्य लेआउट, राममूर्ति नगर में रह रही थी. वह शहर की एक प्राइवेट कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर काम करती थी. शुरू में शक था कि घर में आग लगने से दम घुटने से उसकी मौत हुई है. इस मामले में राममूर्ति नगर पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया और पुलिस ने जांच करके हत्या की गुत्थी सुलझा ली है.