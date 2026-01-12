ETV Bharat / bharat

कर्नाटक: इंजीनियर की मौत मामले में नया मोड़, जांच में मर्डर मिस्ट्री का हुआ खुलासा

बेंगलुरु में आग लगने की सूचना के बाद कमरे में पीड़िता का शव मिला. जांच में पता कि उसकी मौत आग लगने से पहले हुई.

सांकेतिक तस्वीर (Etv Bharat)
बेंगलुरु: कर्नाटक के राममूर्ति नगर पुलिस स्टेशन इलाके में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की रहस्यमय मौत के मामले में अब एक बड़ा मोड़ आया है. इस मामले को शुरुआत में रहस्यमय मौत माना जा रहा था, लेकिन पुलिस जांच में यह हत्या साबित हुई है.

जांच में इस बात की पुष्टि हुई है कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का मर्डर हुआ था और इसका आरोपी 18 साल का लड़का था. आरोपी सुब्रमण्य लेआउट में पीड़िता के घर के सामने रहता था. वह पीड़िता से प्यार करता था. हालांकि, पीड़िता को इस बारे में पता नहीं था.

3 जनवरी की रात 9 बजे आरोपी युवक पीड़िता के घर में घुस गया. घर में घुसते ही उसने अचानक पीड़िता को गले लगा लिया और उसके साथ गलत हरकत की. इससे गुस्सा होकर पीड़िता ने उसे धक्का देने की कोशिश की. इससे गुस्सा होकर आरोपी ने पीड़िता पर हमला किया और फिर तकिए से गला दबाकर बेरहमी से उसकी हत्या कर दी. पुलिस ने बताया कि घटना के बाद हत्या को छिपाने के लिए उसने उस बेडरूम में आग लगा दी और मौके से फरार हो गया.

मैंगलोर की रहने वाली पीड़िता पिछले दो सालों से सुब्रमण्य लेआउट, राममूर्ति नगर में रह रही थी. वह शहर की एक प्राइवेट कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर काम करती थी. शुरू में शक था कि घर में आग लगने से दम घुटने से उसकी मौत हुई है. इस मामले में राममूर्ति नगर पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया और पुलिस ने जांच करके हत्या की गुत्थी सुलझा ली है.

अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज

3 जनवरी को रात करीब 10:30 बजे घर के मालिक ने राममूर्तिनगर पुलिस स्टेशन को उस घर में आग लगने की सूचना दी, जहाँ पीड़िता रहती थी. सूचना पाकर फायर ब्रिगेड और पुलिसकर्मी मौके पर पहुँचे. घर का दरवाजा तोड़ा और अंदर जाकर जाँच की. इस समय घर में सोफा, पर्दे और बिस्तर जलकर राख हो गए थे और पीड़िता बेहोश पड़ी मिली.

आग बुझाने वाली पुलिस तुरंत पीड़िता को एक स्थानीय अस्पताल ले गई. जाँच ​​करने वाले डॉक्टरों ने पुष्टि की कि उसकी मौत हो चुकी थी. बाद में पुलिस ने अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज किया और आग लगने के सही कारण की जाँच कर रही है. आखिरकार, यह पता चला कि यह अप्राकृतिक मौत नहीं बल्कि हत्या थी.

