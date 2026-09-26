दो नई ट्रेनों की घोषणा, मध्य प्रदेश से गुजरात जाना होगा आसान, जानें रूट
रेलवे बोर्ड ने पुणे-बीड एक्सप्रेस और प्रतापनगर-टांडा रोड MEMU को मंजूर दी है, जल्द ही दोनों ट्रेनों का ऑपरेशन शुरू हो सकता है.
Published : September 26, 2026 at 3:47 PM IST
नई दिल्ली: रेलवे बोर्ड ने दो नई ट्रेन सेवाएं शुरू करने की मंजूरी दे दी है, जो मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के लिए हैं. इसके अलावा, रेलवे बोर्ड ने नौ ट्रेनों के स्टॉपेज को भी मंजूरी दी है. भारतीय रेलवे के इस कदम का उद्देश्य यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए कई शहरों के बीच रेल कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना है. फिलहाल नई ट्रेनें शुरू करने की तारीख की घोषणा नहीं की गई है.
रिपोर्ट के मुताबिक रेलवे बोर्ड ने पुणे-बीड एक्सप्रेस और प्रतापनगर-टांडा रोड MEMU को मंजूर दी है, रेलवे जल्द ही दोनों ट्रेनों का ऑपरेशन शुरू कर सकता है.
पुणे-बीड एक्सप्रेस: रेलवे बोर्ड के एक सर्कुलर के मुताबिक, 11433/11434 पुणे-बीड एक्सप्रेस को डेली ट्रेन सर्विस के रूप में शुरू करने की मंजूरी दी गई है. ट्रेन संख्या 11433 पुणे-बीड एक्सप्रेस, पुणे से रात 10:45 बजे निकलेगी और अगले दिन सुबह 6:00 बजे बीड पहुंचेगी. इसी प्रकार वापसी में, ट्रेन संख्या 11434 बीड-पुणे एक्सप्रेस, बीड से रात 9:30 बजे निकलेगी और अगले दिन सुबह 5:20 बजे पुणे पहुंचेगी.
पुणे-बीड एक्सप्रेस अपनी यात्रा के दौरान उरुली, दौंड कॉर्ड लाइन, श्रीगोंडा रोड, अहिल्यानगर, नारायणदोहो, न्यू आष्टी और अमलनेर भांड्याचे जैसे महत्वपूर्ण स्टेशनों पर रुकेगी.
प्रतापनगर-टांडा रोड मेमू: रेलवे बोर्ड के मुताबिक, प्रतापनगर-टांडा रोड MEMU को भी डेली सर्विस के तौर पर मंजूरी दी गई है, जो ट्रेन संख्या 69105/69106 के रूप में चलेगी. ट्रेन संख्या 69105 प्रतापनगर-टांडा रोड MEMU, प्रतापनगर (गुजरात) से सुबह 05:00 बजे निकलेगी और सुबह 09:35 बजे टांडा रोड स्टेशन (मध्य प्रदेश) पहुंचेगी. वापसी में, ट्रेन संख्या 69106 टांडा रोड से शाम 17:05 बजे निकलेगी और रात 21:25 बजे प्रतापनगर पहुंचेगी.
प्रतापनगर-टांडा रोड मेमू यात्रा के बीच में दभोई, छुछपुरा, बोडेली, पावी, छोटा उदयपुर, पडलिया रोड, मोतीसाढ़ली, अम्बारी रिछावी, अलीराजपुर, खंडाला, जोबट और देकाकुंड जैसे महत्वपूर्ण स्टेशनों पर रुकेगी.
नौ ट्रेनों के लिए नए स्टॉपेज को मंजूरी
रेलवे बोर्ड के फैसले के मुताबिक, दानापुर-आनंद विहार जनसाधारण एक्सप्रेस (ट्रेन संख्या 13257/13258) अब मां बेल्हा देवी धाम प्रतापगढ़ में रुकेगी. इसी तहर, ट्रेन संख्या 14661/14662 बाड़मेर-जम्मू तवी एक्सप्रेस अब सांभर झील में रुकेगी. जैसलमेर-काठगोदाम रानीखेत एक्सप्रेस (ट्रेन संख्या 15013/15014) मालाखेड़ा में, पुणे-हावड़ा आजाद हिंद एक्सप्रेस (ट्रेन संख्या 12129/12130) घाटशिला में, बिलासपुर-तिरुपति एक्सप्रेस (ट्रेन संख्या 17481/17482) नोरला रोड में, टाटानगर-एर्नाकुलम एक्सप्रेस (ट्रेन नंबर 18189/18190) मनोहरपुर में, मुंबई CSMT-हावड़ा गीतांजलि एक्सप्रेस (ट्रेन नंबर 12859/12860) घाटशिला में, श्री गंगानगर-बांद्रा अमरपुरा अरावली एक्सप्रेस (ट्रेन नंबर 14701/14702) गोगामेरी में और बांद्रा-उदयपुर एक्सप्रेस (ट्रेन नंबर 22901/22902) कपासन में रुकेगी.
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