हैदराबाद से कई ट्रेनें शुरू करने की तैयारी, अयोध्या, हरिद्वार और दूसरे रूटों पर चलेंगी
दक्षिण मध्य रेलवे ने हैदराबाद से कई रूटों पर यात्रियों की भीड़ को देखते हुए नई ट्रेनें चलाने का प्रस्ताव रेलवे बोर्ड को दिया है.
Published : August 27, 2026 at 2:27 PM IST
हैदराबाद: रेल मंत्रालय तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद को देश भर के अलग-अलग बड़े शहरों और धार्मिक जगहों से जोड़ने वाली नई ट्रेनें शुरू करने पर विचार कर रहा है. दक्षिण मध्य रेलवे (SCR) ने हैदराबाद से कई रूटों पर बड़ी संख्या में लोगों की यात्रा की जरूरतों के आधार पर प्रस्ताव दिए हैं; रेलवे बोर्ड अभी उनकी समीक्षा कर रहा है.
अधिकारियों ने बताया कि उत्तर प्रदेश के अयोध्या जाने वाले यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है. हालांकि, हैदराबाद से सीधी ट्रेन कनेक्टिविटी न होने से यात्रियों को परेशानी होती है; कुछ लोग हवाई जहाज से यात्रा करते हैं, तो कुछ को कनेक्टिंग ट्रेन लेनी पड़ती है. इसे देखते हुए, अयोध्या के लिए 'ट्रेन ऑन डिमांड' चलाने का प्रस्ताव रेलवे बोर्ड के पास विचाराधीन है. यह प्रस्तावित ट्रेन चर्लपल्ली-निजामाबाद रूट से चलेगी.
उन्होंने कहा कि सिकंदराबाद और दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन के बीच एक नई साप्ताहिक ट्रेन का भी प्रस्ताव रखा गया है.
रेलवे बोर्ड 'तेलंगाना संपर्क क्रांति' नाम की एक सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन शुरू करने के प्रस्ताव पर भी विचार कर रहा है, जो सिकंदराबाद से निजामाबाद, करीमनगर और पेद्दापल्ली होते हुए उत्तराखंड के हरिद्वार तक जाएगी. यह ट्रेन हफ्ते में दो बार चलेगी.
इसके अलावा, दक्षिण मध्य रेलवे ने हैदराबाद के चर्लपल्ली और हरिद्वार के बीच एक हफ्ते की 'ट्रेन ऑन डिमांड' सर्विस का प्रस्ताव दिया है, जो निजामाबाद और अकोला (महाराष्ट्र) से होकर जाएगी.
तेलंगाना के अलग-अलग हिस्सों से तिरुपति जाने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है. इसलिए, तिरुपति तक ट्रेन सेवा बढ़ाने के प्रस्ताव दिए गए हैं. तिरुपति-करीमनगर/करीमनगर-तिरुपति सुपरफास्ट एक्सप्रेस (नंबर 12761/62) अभी हफ्ते में दो दिन चलती है; रेलवे बोर्ड इस सेवा को निजामाबाद तक बढ़ाने और इसे रोजाना चलाने की संभावना पर विचार कर रहा है.
रायलसीमा एक्सप्रेस, जो अभी तिरुपति और निजामाबाद के बीच चलती है, उसे बोधन तक बढ़ाने का प्रस्ताव भी विचाराधीन है.
अभी काचीगुडा और करीमनगर के बीच एक DEMU ट्रेन चलती है, और इसे पेद्दापल्ली तक बढ़ाने की योजना पर काम चल रहा है. हालांकि, एक राय है कि एक ट्रेन मौजूद समय में राउंड ट्रिप पूरी नहीं कर सकती; इसे देखते हुए, दक्षिण मध्य रेलवे ने रेलवे बोर्ड से एक और ट्रेन चलाने के लिए अनुरोध किया है. हालांकि ट्रेन अभी डीजल इंजन पर चलती है, लेकिन इसे इलेक्ट्रिक इंजन पर बदलने का इंतजाम किया जा रहा है.
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