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हैदराबाद से कई ट्रेनें शुरू करने की तैयारी, अयोध्या, हरिद्वार और दूसरे रूटों पर चलेंगी

हैदराबाद से कई ट्रेनें शुरू करने का प्रस्ताव, अयोध्या, हरिद्वार और दूसरे रूटों पर चलेंगी ( Getty Images )

हैदराबाद: रेल मंत्रालय तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद को देश भर के अलग-अलग बड़े शहरों और धार्मिक जगहों से जोड़ने वाली नई ट्रेनें शुरू करने पर विचार कर रहा है. दक्षिण मध्य रेलवे (SCR) ने हैदराबाद से कई रूटों पर बड़ी संख्या में लोगों की यात्रा की जरूरतों के आधार पर प्रस्ताव दिए हैं; रेलवे बोर्ड अभी उनकी समीक्षा कर रहा है.

अधिकारियों ने बताया कि उत्तर प्रदेश के अयोध्या जाने वाले यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है. हालांकि, हैदराबाद से सीधी ट्रेन कनेक्टिविटी न होने से यात्रियों को परेशानी होती है; कुछ लोग हवाई जहाज से यात्रा करते हैं, तो कुछ को कनेक्टिंग ट्रेन लेनी पड़ती है. इसे देखते हुए, अयोध्या के लिए 'ट्रेन ऑन डिमांड' चलाने का प्रस्ताव रेलवे बोर्ड के पास विचाराधीन है. यह प्रस्तावित ट्रेन चर्लपल्ली-निजामाबाद रूट से चलेगी.

उन्होंने कहा कि सिकंदराबाद और दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन के बीच एक नई साप्ताहिक ट्रेन का भी प्रस्ताव रखा गया है.

रेलवे बोर्ड 'तेलंगाना संपर्क क्रांति' नाम की एक सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन शुरू करने के प्रस्ताव पर भी विचार कर रहा है, जो सिकंदराबाद से निजामाबाद, करीमनगर और पेद्दापल्ली होते हुए उत्तराखंड के हरिद्वार तक जाएगी. यह ट्रेन हफ्ते में दो बार चलेगी.

इसके अलावा, दक्षिण मध्य रेलवे ने हैदराबाद के चर्लपल्ली और हरिद्वार के बीच एक हफ्ते की 'ट्रेन ऑन डिमांड' सर्विस का प्रस्ताव दिया है, जो निजामाबाद और अकोला (महाराष्ट्र) से होकर जाएगी.