यात्रीगण ध्यान दें! 1 जनवरी से बदल रहा है ट्रेनों का टाइम-टेबल, सफर पर निकलने से पहले चेक कर लें

चंचल मुखर्जी

नई दिल्ली: 1 जनवरी से रेल यात्रियों का सफर अधिक तेज और सुविधाजनक होने जा रहा है. दो एक्सप्रेस ट्रेनों को सुपरफास्ट में बदल दिया गया है. 89 ट्रेनों की गति बढ़ाई गई है, जिससे अलग-अलग स्टेशनों पर उनके आने-जाने के समय में बदलाव हुआ है. इसके अलावा, नए टाइम-टेबल में विभिन्न स्टेशनों पर 61 ट्रेनों के नए ठहराव (स्टॉपेज) जोड़े गए हैं, जिससे यात्रियों और स्थानीय निवासियों के लिए रेल यात्रा अधिक सुलभ हो जाएगी.

एक वरिष्ठ रेलवे अधिकारी ने कहा, कि रेलवे के संचालन के लिए नया टाइम-टेबल 1 जनवरी, 2026 को जारी किया जाएगा. इस नई समय-सारणी में नई ट्रेनों का संचालन, ट्रेनों का विस्तार, फेरों में वृद्धि, ट्रेन नंबरों में बदलाव, नए ठहराव और विभिन्न स्टेशनों पर आने-जाने के समय में बदलाव शामिल हैं. नए टाइम-टेबल की एक प्रमुख विशेषता विभिन्न स्टेशनों पर 61 ट्रेनों के लिए नए स्टॉपेज शुरू करना है.

नया टाइम-टेबल और ठहराव:

नए टाइम-टेबल में 12 जोड़ी नई ट्रेनें, 4 जोड़ी ट्रेनों का विस्तार, 2 ट्रेनों के टर्मिनल स्टेशनों (अंतिम स्टेशन) में बदलाव, 2 जोड़ी ट्रेनों के फेरों (फ्रीक्वेंसी) में वृद्धि और 12 ट्रेनों के नंबरों में बदलाव शामिल है. इसके साथ ही 164 ट्रेनों के लिए नए ठहराव तय किए गए हैं, जिनमें से 61 ट्रेनों के नए ठहराव 1 जनवरी से प्रभावी होंगे.

ट्रेनों की गति बढ़ीः

दो ट्रेनों को मेल/एक्सप्रेस से सुपरफास्ट श्रेणी में बदल दिया गया है. 89 ट्रेनों की गति बढ़ा दी गई है. जिसके परिणामस्वरूप विभिन्न स्टेशनों पर उनके आगमन और प्रस्थान के समय में बदलाव हुए हैं. इसके अलावा, विभिन्न स्टेशनों पर 66 ट्रेनों के आगमन और प्रस्थान के समय में 30 मिनट या उससे अधिक के परिवर्तन भी शामिल किए गए हैं.

क्षमता में सुधार:

क्षमता बढ़ाने के लिए रेल नेटवर्क के विस्तार का काम बड़े स्तर पर किया गया है. पिछले 10 वर्षों के दौरान भारतीय रेलवे में लगभग 34,428 किलोमीटर नई पटरी बिछाने का काम पूरा किया गया है. रेलवे के आंकड़ों के अनुसार, 2009-14 के दौरान लगभग 7,599 किलोमीटर नई पटरी चालू की गई थी, जो औसतन 4.2 किलोमीटर प्रतिदिन थी. हालांकि, 2014-25 के बीच 34,428 किलोमीटर नई पटरियां चालू की गई हैं, जो औसतन 8.57 किलोमीटर प्रतिदिन की रफ्तार है.

नई गेज परिवर्तन और दोहरीकरणः

रेलवे के आंकड़ों के अनुसार, भारतीय रेलवे में अप्रैल तक कुल 35,966 किलोमीटर लंबाई की 431 रेलवे बुनियादी ढांचा परियोजनाएं (154 नई लाइनें, 33 गेज परिवर्तन और 244 दोहरीकरण) स्वीकृत की गईं, जिनकी लागत लगभग 6.75 लाख करोड़ रुपये है.