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बेंगलुरु-मुंबई के बीच नई ट्रेन सेवा शुरू, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिखाई हरी झंडी

बेंगलुरु और मुंबई के बीच नई ट्रेन सेवा से यात्रियों को कंफर्म टिकट पाने में आसानी होगी. लेकिन नेटिजन्स ने ट्रैवल टाइम पर सवाल उठाए.

New Train Service between Bengaluru and Mumbai Railway Minister Ashwini Vaishnaw
बेंगलुरु-मुंबई के बीच नई ट्रेन सेवा शुरू, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिखाई हरी झंडी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 17, 2026 at 8:15 PM IST

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बेंगलुरु: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रविवार को बेंगलुरु और मुंबई के बीच नई ट्रेन सेवा को वर्चुअली हरी झंडी दिखाई. यह ट्रेन बेंगलुरु के सर एम. विश्वेश्वरैया टर्मिनल (SMVT) से शुरू होगी और मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस तक जाएगी. एसएमवीटी बेंगलुरु – लोकमान्य तिलक टर्मिनस एक्सप्रेस ट्रेन संख्या 16553/54 से चलेगी.

इस अवसर पर वैष्णव ने घोषणा की कि बेंगलुरु-मुंबई वंदे भारत स्लीपर सर्विस जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है. नई ट्रेन सर्विस का उद्देश्य कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच रेल कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना है.

नई दिल्ली से कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित करते हुए वैष्णव ने कहा कि दक्षिण और उत्तर कर्नाटक की कई पुरानी रेलवे मांगें अब पूरी हो रही हैं. उन्होंने कहा कि हाल के वर्षों में ज्यादा फंडिंग मिलने से कर्नाटक में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास तेजी से हुआ है.

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बेंगलुरु और मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बेंगलुरु और मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई (ETV Bharat)

उन्होंने कहा कि अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत कर्नाटक के 61 रेलवे स्टेशनों को 2,160 करोड़ रुपये की लागत से पुनर्विकास किया जा रहा है, जिसमें से नौ स्टेशनों पर काम पहले ही पूरा हो चुका है. बेंगलुरु कैंटोनमेंट स्टेशन को 485 करोड़ रुपये की लागत से अपग्रेड किया जा रहा है, जबकि यशवंतपुर स्टेशन का पुनर्विकास 367 करोड़ रुपये में किया जा रहा है.

उपनगरीय रेलवे प्रोजेक्ट पर काम जारी
बेंगलुरु उपनगरीय रेलवे प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हुए, वैष्णव ने कहा कि चारों कॉरिडोर पर काम चल रहा है. बैयप्पनहल्ली-चिक्काबनवारा और हीलालिगे-राजनुकुंटे कॉरिडोर के लिए जमीन का अधिग्रहण पूरा हो गया है, जबकि स्टेशन का काम चल रहा है. उन्होंने कहा कि उपनगरीय रेल नेटवर्क केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इलेक्ट्रॉनिक सिटी, मराठाहल्ली और हेब्बल जैसी खास जगहों को जोड़ेगा.

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव (ETV Bharat)

वैष्णव ने यह भी कहा कि कर्नाटक में वर्तमान में 12 जोड़ी वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं और बेंगलुरु-मंगलुरु रूट पर टेस्टिंग चल रही है. उन्होंने कहा कि बेंगलुरु को हैदराबाद और चेन्नई से जोड़ने वाले बुलेट ट्रेन कॉरिडोर को बड़े शहरों को जोड़ने वाले 7,000 किमी के हाई-स्पीड रेल नेटवर्क बनाने की एक बड़ी योजना के हिस्से के तौर पर मंजूरी दी गई है.

रेल राज्य मंत्री वी. सोमन्ना ने कहा कि बेंगलुरु-मुंबई के बीच नई ट्रेन सेवा से देश के सबसे व्यस्त रूट में से एक पर सफर करने वाले यात्रियों को फायदा पहुंचेगा और आर्थिक विकास में मददगार होगी. उन्होंने घोषणा की कि उत्तरी बेंगलुरु के थानिसंद्रा (Thanisandra) में 270 करोड़ रुपये की लागत से एक वंदे भारत स्लीपर ट्रेन मेंटेनेंस डिपो बनाया जाएगा. साथ ही SMVT बेंगलुरु में एक चेयर कार रखरखाव सुविधा भी बनाई जाएगी.

ट्रेन यात्रा के घंटों को लेकर सवाल
वहीं, नई ट्रेन सेवा को लेकर सोशल मीडिया पर मिली-जुली प्रतिक्रिया आई. कुछ यूजर्स ने अतिरिक्त कनेक्टिविटी का स्वागत किया, जबकि दूसरों ने कर्नाटक में यात्रा के समय और कम स्टॉप पर सवाल उठाए. एक यूजर ने लिखा कि ट्रेन के "कर्नाटक में मुश्किल से ही स्टॉप हैं" जबकि दूसरे ने इसे "नई बोतल में पुरानी शराब" बताया, और कहा कि पैसेंजर अब भी लगभग पांच घंटे वाली फ्लाइट पसंद करेंगे.

एक अन्य यूजर ने लिखा कि बसें अभी बेंगलुरु-मुंबई का सफर लगभग 18 घंटे में पूरा करती हैं, जबकि नई ट्रेन से लगभग 24 घंटे लगने की उम्मीद है, इसलिए उन्होंने इसके बजाय सुपरफास्ट सर्विस की मांग की.

यह भी पढ़ें- ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट टिकट कंफर्म होने के नियम, कैसे काम करता है रेलवे का अपग्रेडेशन सिस्टम, जानें

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