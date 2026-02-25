ETV Bharat / bharat

ट्रैफिक नियम तोड़ना पड़ेगा बहुत भारी, अब 5 चालान कटे तो रद्द होगा ड्राइविंग लाइसेंस

सांकेतिक फोटो ( File )

नई दिल्ली: देश की सड़कों पर बढ़ती दुर्घटनाओं और ड्राइवरों के बेपरवाह रवैये को सुधारने के लिए केंद्र सरकार ने एक ऐतिहासिक और बेहद सख्त कदम उठाया है. सरकार ने 'केंद्रीय मोटर वाहन (द्वितीय संशोधन) नियम 2026' लागू कर दिया है, जिसके तहत ट्रैफिक नियमों में क्रांतिकारी बदलाव किए गए हैं. अब आपका ड्राइविंग लाइसेंस (DL) केवल किसी बड़े हादसे के बाद ही नहीं, बल्कि छोटी-छोटी गलतियों को बार-बार दोहराने पर भी रद्द कर दिया जाएगा. 5 गलतियाँ और लाइसेंस रद्द

रिपोर्ट के अनुसार, नए नियमों का सबसे बड़ा प्रहार ड्राइवरों के व्यवहार पर है. अब तक नियम केवल 'जुर्माना' भरने तक सीमित थे, लेकिन अब सरकार ने इसे 'बिहेवियरल कंट्रोल' (व्यवहार नियंत्रण) से जोड़ दिया है. नए कानून के मुताबिक, यदि कोई ड्राइवर एक साल के भीतर 5 बार ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करता है, तो परिवहन विभाग (RTO) के पास उसका लाइसेंस निलंबित या हमेशा के लिए रद्द करने का पूरा अधिकार होगा. इन 24 गलतियों पर रहेगी 'तीसरी आंख' की नजर

सरकार ने कुल 24 प्रकार के ट्रैफिक अपराधों की पहचान की है, जिन्हें अब बेहद गंभीरता से लिया जाएगा. खास बात यह है कि अब 'छोटी गलती' या 'बड़ी गलती' के बीच का फर्क खत्म कर दिया गया है. निम्नलिखित गलतियों को भी अब लाइसेंस रद्द करने का आधार माना जाएगा: