ट्रैफिक नियम तोड़ना पड़ेगा बहुत भारी, अब 5 चालान कटे तो रद्द होगा ड्राइविंग लाइसेंस

ट्रैफिक नियम तोड़ना पड़ेगा बहुत भारी, अब 5 चालान कटे तो रद्द होगा ड्राइविंग लाइसेंस
नए मोटर व्हीकल नियम 2026 के तहत साल में 5 बार ट्रैफिक उल्लंघन पर ड्राइविंग लाइसेंस रद्द होगा, बकाया टोल होने पर एनओसी नहीं मिलेगी.
Published : February 25, 2026 at 4:05 PM IST
नई दिल्ली: देश की सड़कों पर बढ़ती दुर्घटनाओं और ड्राइवरों के बेपरवाह रवैये को सुधारने के लिए केंद्र सरकार ने एक ऐतिहासिक और बेहद सख्त कदम उठाया है. सरकार ने 'केंद्रीय मोटर वाहन (द्वितीय संशोधन) नियम 2026' लागू कर दिया है, जिसके तहत ट्रैफिक नियमों में क्रांतिकारी बदलाव किए गए हैं. अब आपका ड्राइविंग लाइसेंस (DL) केवल किसी बड़े हादसे के बाद ही नहीं, बल्कि छोटी-छोटी गलतियों को बार-बार दोहराने पर भी रद्द कर दिया जाएगा.
5 गलतियाँ और लाइसेंस रद्द
रिपोर्ट के अनुसार, नए नियमों का सबसे बड़ा प्रहार ड्राइवरों के व्यवहार पर है. अब तक नियम केवल 'जुर्माना' भरने तक सीमित थे, लेकिन अब सरकार ने इसे 'बिहेवियरल कंट्रोल' (व्यवहार नियंत्रण) से जोड़ दिया है. नए कानून के मुताबिक, यदि कोई ड्राइवर एक साल के भीतर 5 बार ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करता है, तो परिवहन विभाग (RTO) के पास उसका लाइसेंस निलंबित या हमेशा के लिए रद्द करने का पूरा अधिकार होगा.
इन 24 गलतियों पर रहेगी 'तीसरी आंख' की नजर
सरकार ने कुल 24 प्रकार के ट्रैफिक अपराधों की पहचान की है, जिन्हें अब बेहद गंभीरता से लिया जाएगा. खास बात यह है कि अब 'छोटी गलती' या 'बड़ी गलती' के बीच का फर्क खत्म कर दिया गया है. निम्नलिखित गलतियों को भी अब लाइसेंस रद्द करने का आधार माना जाएगा:
- तय सीमा से अधिक रफ्तार में गाड़ी चलाना.
- सीट बेल्ट या हेलमेट न पहनना.
- गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन पर बात करना.
- ट्रैफिक सिग्नल (लाल बत्ती) का उल्लंघन करना.
- गलत दिशा में गाड़ी चलाना.
- बिना वैध दस्तावेजों (बीमा या प्रदूषण प्रमाण पत्र) के सड़क पर निकलना.
डिजिटल निगरानी और RTO का अलर्ट सिस्टम
अब सड़कों पर पुलिस हो या न हो, आपकी हर गलती पकड़ी जाएगी. हाई-टेक ANPR कैमरे, CCTV और ई-चालान सिस्टम के जरिए सारा डेटा सीधे 'वाहन' और 'सारथी' पोर्टल पर जमा होगा. जैसे ही किसी ड्राइवर की पांचवीं गलती दर्ज होगी, संबंधित आरटीओ (RTO) को ऑटोमैटिक अलर्ट मिल जाएगा. लाइसेंस रद्द करने से पहले ड्राइवर को एक 'कारण बताओ नोटिस' भेजा जाएगा, जिसमें उसे अपनी सफाई देने का मौका मिलेगा. यदि जवाब संतोषजनक नहीं हुआ, तो लाइसेंस हमेशा के लिए जा सकता है.
टोल टैक्स बकाया है? तो भूल जाइए गाड़ी बेचना
सरकार ने केवल सुरक्षा ही नहीं, बल्कि राजस्व वसूली को भी सख्त बना दिया है. यदि आपके वाहन पर टोल टैक्स का बकाया है, तो आपको भारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा, बकाया टोल होने पर वाहन को 'नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट' (NOC) नहीं मिलेगा. इसका मतलब है कि आप अपनी गाड़ी न तो किसी को बेच पाएंगे और न ही दूसरे राज्य में ट्रांसफर कर पाएंगे. पुरानी प्राइवेट कारों का फिटनेस सर्टिफिकेट रिन्यू नहीं होगा और कमर्शियल वाहनों के परमिट भी रोक दिए जाएंगे.
यह भी पढें- दिल्ली में ट्रैफिक जाम से हर साल वर्कर्स को 25900 रुपये तक नुकसान, आर्थिक सर्वेक्षण में खुलासा