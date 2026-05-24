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रेलवे में बड़ा बदलाव: 1 जून से नए 'दक्षिण तटीय ज़ोन' में शुरू होगा कामकाज, घट जाएंगे दक्षिण मध्य रेलवे के डिवीजन

विशाखापट्टनम मुख्यालय वाले नए दक्षिण तटीय ज़ोन में कामकाज शुरू होगा. जानिए रूट और कर्मचारियों पर इसका क्या असर पड़ेगा.

South Central Railway Zone
भारतीय रेल. (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 24, 2026 at 9:39 PM IST

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हैदराबाद: दक्षिण मध्य रेलवे (SCR) जोन में 1 जून से बड़े प्रशासनिक बदलाव लागू होने जा रहे हैं. सिकंदराबाद के 'रेल निलयम' मुख्यालय वाले मौजूदा छह डिवीजनों का कामकाज केवल 31 मई तक ही इसी रूप में जारी रहेगा. इसके बाद, दक्षिण मध्य रेलवे ज़ोन में डिवीजनों की संख्या घटकर केवल तीन (सिकंदराबाद, हैदराबाद और नांदेड़) रह जाएगी.

हालांकि इस कदम से कुल प्रशासनिक बोझ थोड़ा कम होने की उम्मीद है, लेकिन सिकंदराबाद डिवीजन का परिचालन क्षेत्र काफी बढ़ जाएगा. नए बदलावों के बाद इस ज़ोन का कुल दायरा मौजूदा 6,637 ट्रैक किलोमीटर से घटकर 3,589 ट्रैक किलोमीटर तक सीमित हो जाएगा.

विशाखापट्टनम मुख्यालय वाले नए 'दक्षिण तटीय रेलवे ज़ोन' (South Coast Railway Zone) के शुरू होने के साथ ही, विजयवाड़ा, गुंटूर और गुंतकल डिवीजनों को इस नए रेलवे ज़ोन के अधिकार क्षेत्र में ट्रांसफर (स्थानांतरित) कर दिया जाएगा. विशेष रूप से, पगिदिपल्ली-विष्णुपुरम-जानपहाड़ सेक्शन (जो वर्तमान में गुंटूर डिवीजन में है) और रायचूर-वाड़ी सेक्शन (जो वर्तमान में गुंतकल डिवीजन में है) को सिकंदराबाद डिवीजन में मिला दिया जाएगा.

रेलवे सूत्रों ने संकेत दिया है कि रेलवे बोर्ड दक्षिण मध्य रेलवे (SCR) ज़ोन के पुनर्गठन और नए दक्षिण तटीय ज़ोन की स्थापना की प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए सभी जरूरी कदम उठा रहा है. इस पहल के हिस्से के रूप में, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष ने हाल ही में दोनों ज़ोन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक ऑनलाइन बैठक की, ताकि 1 जून से स्वतंत्र कामकाज शुरू करने की उनकी तैयारियों की समीक्षा की जा सके.

इस बदलाव से सिकंदराबाद डिवीजन का अधिकार क्षेत्र 204 किलोमीटर बढ़ जाएगा और काम का बोझ भी बढ़ेगा. अधिकारियों का अनुमान है कि इससे ट्रेनों की आवाजाही और सिग्नलिंग समन्वय (तालमेल) जैसे मामलों में दबाव काफी बढ़ जाएगा. ट्रेनों के संचालन को संभालने में 'डिवीजनल कंट्रोल रूम' एक बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. इस कंट्रोल रूम के नियंत्रक स्टेशन मास्टरों को महत्वपूर्ण मामलों पर निर्देश देते हैं, जैसे कि किस ट्रेन को पहले क्लियरेंस दी जानी चाहिए.

नए जोन में कर्मचारियों का आवंटन

रेलवे बोर्ड ने दक्षिण तटीय ज़ोन के प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने के लिए कई अहम फैसले लिए हैं. महाप्रबंधक और विभागों के प्रधान प्रमुखों के पदों पर अधिकारियों की नियुक्तियां पहले ही की जा चुकी हैं, और उन्होंने अपना कार्यभार भी संभाल लिया है. रेलवे बोर्ड ने दक्षिण तटीय ज़ोन के लिए 128 राजपत्रित (Gazetted) और 1,100 गैर-राजपत्रित (Non-Gazetted) पदों को मंजूरी दी है.

इसमें से एक बड़ी संख्या में पदों को दक्षिण मध्य रेलवे (SCR) ज़ोन से नए ज़ोन में ट्रांसफर किया गया है. विशेष रूप से, रेलवे बोर्ड ने 35 राजपत्रित और 980 गैर-राजपत्रित पदों को स्थानांतरित किया है. अन्य ज़ोन से बचे हुए पदों को ट्रांसफर करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है. इस बीच, रेलवे सूत्रों के अनुसार, 30 राजपत्रित अधिकारी और 300 से अधिक गैर-राजपत्रित कर्मचारी दक्षिण तटीय ज़ोन में अपनी ड्यूटी पर तैनात भी हो चुके हैं.

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