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पलामू रहस्यमय बीमारी से मौत मामला, सरसों तेल में मिला था पीला धतूरा का तेल! जानें, क्या है ये

पलामूः जिले में पड़वा प्रखंड के सिक्का गांव में रहस्यमयी बीमारी से एक ही परिवार के पांच लोगों की मौत के मामले में चौंकाने वाली जानकारी निकलकर सामने आई है.

पीड़ित परिवार जो सरसों तेल का इस्तेमाल कर रहा था उसमें आर्गेमोन मेक्सिकाना (Argemone mexicana) का तेल मिला हुआ था. आर्गेमोन मेक्सिकाना एक कांटेदार खर-पतवार है जो पलामू के इलाके में बड़े पैमाने पर पाया जाता है. इसे स्थानीय भाषा में कटैला और पीला धतूरा भी कहा जाता है. परिवार जिस सरसों तेल का इस्तेमाल कर रहा था उसमें पीला धतूरा का तेल मिला हुआ था.

दरअसल, स्वास्थ्य विभाग एवं फूड सेफ्टी की टीम ने पीड़ित परिवार के घर में खानपान की सामग्री का सैंपल लिया था. टीम ने सरसों तेल का भी सैंपल लिया था जिसकी जांच रिपोर्ट सामने आई है. जांच रिपोर्ट में सरसों तेल आर्गेमोन मैक्सिकाना के तेल के मिलावट की बात सामने आई है.

फूड टेस्टिंग लैबोरेट्री रांची ने पलामू स्वास्थ्य विभाग को भेजे रिपोर्ट में साफ तौर पर लिखा आर्गेमोन का तेल स्वास्थ्य के लिए बेहद ही खतरनाक है. मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पीटल में तैनात डॉक्टर आरके रंजन ने बताया कि इस केस में शुरू से ही आशंका थी कि तेल में आर्गेमोन मैक्सिकाना मिला हुआ है. यह तेल बेहद ही खतरनाक होता है, तेल का इस्तेमाल जानवरों के इलाज के लिए किया जाता है. डॉ. आरके रंजन ने ही सबसे पहले मरीज का इलाज किया था. डॉ. आरके रंजन बताते हैं कि उनके जीवन का यह दूसरा मामला है, जिसमें सरसों तेल में मिलावट के बाद इस तरह की बीमारी का मामला निकलकर सामने आया है.

रहस्यमय बीमारी से सिक्का गांव में एक ही परिवार के पांच लोगों की मौत