नए सुधारों से बेहतर प्रदर्शन और कामकाज होगा आसान: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव

चंचल मुखर्जी

नई दिल्ली: केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार को, रेलवे में बेहतर प्रदर्शन और सुचारू संचालन के लिए दो नए, रेल टेक नीति और ई-आरसीटी (रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल), सुधारों की घोषणा की.

सुधारों के फायदों के बारे में बताते हुए, वैष्णव ने रेलवे भवन में कहा, रेलवे नेटवर्क नए आइडिया के लिए अपने दरवाजे खोल रहा है क्योंकि इसने तीसरा सुधार, रेलटेक पॉलिसी शुरू की है ताकि स्टार्टअप्स और शोधकर्ताओं को भारतीय रेलवे से आसान और व्यवस्थित तरीके से जुड़ने में मदद मिल सके. इसका मकसद इनोवेटर्स के लिए रेलवे के साथ सीधे काम करना आसान बनाना है.

उन्होंने कहा कि, इस नीति के तहत कोई रुकावट नहीं है. कोई भी स्टार्टअप या रिसर्चर जिसके पास कोई काम का आइडिया हो, वह रेलवे से संपर्क कर सकता है. प्रक्रिया को साफ, पारदर्शी और आसान बनाने के लिए डिजाइन किया गया है. उन्होंने कहा कि, सब कुछ डिजिटल तरीके से हैंडल किया जाएगा. प्रस्ताव जमा करने से लेकर मंजूरी मिलने और सॉल्यूशन आजमाने तक, पूरा सिस्टम एक खास RailTech पोर्टल के जरिए एंड-टू-एंड काम करेगा.

प्रक्रिया का मुख्य फोकस असली रेलवे ऑपरेशन में नई टेक्नोलॉजी को टेस्ट करना और आजमाना है. यह ओपन प्लेटफॉर्म बनाकर, इंडियन रेलवे नवाचार को बढ़ावा देने और सिस्टम में मॉडर्न सॉल्यूशन को तेजी से और ज्यादा अच्छे से लाने की उम्मीद करता है.

यह पोर्टल एक आसान और यूज़र-फ्रेंडली डिजिटल प्लेटफॉर्म देता है. कोई भी इनोवेटर या डिपार्टमेंट का यूज़र भी इनोवेशन चैलेंज शुरू कर सकता है, जिससे सिस्टम ज्यादा खुला और समावेशी बन जाएगा.

इस प्रक्रिया को प्रस्ताव के एकल-चरण विस्तृत प्रस्तुतिकरण के साथ आसान बनाया गया है. इनोवेटर एक ही बार में पूरे प्रस्ताव जमा कर सकते हैं, जिससे देरी कम होती है. वित्तीय समर्थन भी काफी बढ़ाया गया है. स्केल-अप ग्रांट को तीन गुना से ज़्यादा बढ़ाया गया है और प्रोटोटाइप डेवलपमेंट और ट्रायल के लिए अधिकतम अनुदान को दोगुना कर दिया गया है.

यह पोर्टल प्रैक्टिकल, टेक्नोलॉजी से चलने वाले सॉल्यूशन की टेस्टिंग पर फोकस करता है. इसके कुछ खास फीचर्स में AI-बेस्ड एलिफेंट इंट्रूज़न डिटेक्शन सिस्टम (EIDS), कोच में AI-बेस्ड फायर डिटेक्शन सिस्टम, ड्रोन-बेस्ड ब्रोकन रेल डिटेक्शन सिस्टम, रेल स्ट्रेस मॉनिटरिंग सिस्टम, पार्सल वैन (VPUs) पर सेंसर-बेस्ड लोड कैलकुलेशन डिवाइस, कोच पर सोलर पैनल, AI-बेस्ड कोच क्लीनिंग मॉनिटरिंग सिस्टम, कोहरे में रुकावट का पता लगाना, और AI-बेस्ड पेंशन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम शामिल हैं.

मंत्री वैष्णव ने कहा, "रेल टेक पोर्टल का मकसद एक ट्रांसपेरेंट और डिजिटल प्रक्रिया के जरिए इनोवेशन को बढ़ावा देकर रेलवे ऑपरेशन को स्मार्ट, सुरक्षित और ज्यादा कुशल बनाना है." चौथा रिफॉर्म e-RCT के तौर पर लागू किया गया है, जो रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल (RCT) में मामलों को तेजी से और आसानी से हैंडल करने के लिए एक नया डिजिटल सिस्टम है.