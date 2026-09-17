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SPECIAL: रेड कॉरिडोर में बिछ रही नई रेल लाइन! गया-शेरघाटी-कजरी परियोजना से बदल जाएगी नक्सल इलाके की तस्वीर

पलामू के रेड कॉरिडोर में नई रेल लाइन गया-शेरघाटी-कजरी परियोजना जारी है. इससे इलाके की तस्वीर बदल जाएगी. नीरज कुमार की रिपोर्ट.

GAYA SHERGHATI KAJARI PROJECT
डिजाइन इमेज (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 17, 2026 at 7:05 PM IST

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पलामू: भारत में रेड कॉरिडोर के रूप में चर्चित बिहार-झारखंड के बीच नई रेल लाइन बिछाई जा रही है. 8 अगस्त 2026 को रेलवे ने गया-शेरघाटी-कजरी रेल लाइन परियोजना के लिए 2627.29 करोड़ रुपये जारी किए हैं. जिस इलाके से यह रेल लाइन गुजरने वाली है, वह इलाका लंबे समय तक पूरे देश में नक्सली गतिविधियों के लिए जाना जाता रहा है. प्रतिबंधित नक्सली संगठन के माओवादी झारखंड और बिहार के इलाकों में अपने मूवमेंट के लिए इसी रूट का इस्तेमाल करते थे.

बिहार के गया और झारखंड के पलामू के जिन हिस्सों से यह रेल लाइन निकलेगी, वहां आजादी के बाद से अब तक ट्रेन की कोई सुविधा नहीं रही है. गया से निकलकर यह रेल लाइन पलामू के कजरी रेलवे स्टेशन पर मिलेगी. कजरी, पलामू प्रमंडलीय मुख्यालय में मौजूद डालटनगंज रेलवे स्टेशन से करीब 13 किलोमीटर दूर है. इस रेल लाइन की कुल लंबाई 107 किलोमीटर होगी.

रेड कॉरिडोर में बिछ रही नई रेल लाइन (ETV Bharat)

नक्सल इलाके की बदलेगी तस्वीर, बनेंगे 11 रेलवे स्टेशन

गया-शेरघाटी-कजरी रेल लाइन से रेड कॉरिडोर के एक बड़े इलाके की तस्वीर बदल जाएगी. जिस इलाके से रेलवे लाइन गुजरेगी, वहां के लोगों को रेलवे की सुविधा लेने के लिए अभी 100 से 150 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है. बिहार के गया का इमामगंज, डुमरिया तथा झारखंड के पलामू का नौडीहा बाजार और छतरपुर जैसे इलाके पूरे देश में नक्सली गतिविधियों के लिए चर्चित रहे हैं. यह इलाका पहली बार रेलवे नेटवर्क से जुड़ेगा.

GAYA SHERGHATI KAJARI PROJECT
गया-शेरघाटी-कजरी परियोजना (ETV Bharat)

रेल नेटवर्क से जुड़ने के बाद इलाके में आर्थिक गतिविधियां तेज होंगी और लोगों को रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे. कम्युनिकेशन का बेहतर साधन उपलब्ध होने से क्षेत्र का विकास तेज होने की उम्मीद है.

इस परियोजना में बनने वाले रेलवे स्टेशन हैं — कजरी, पड़वा, दुल्ही, डाली हाल्ट, छत्तरपुर क्रोसिंग, नौडीहा बाजार, डुमरिया क्रोसिंग, छपरी, इमामगंज, शेरघाटी, मखदाटोला और गया.

“गया-शेरघाटी-कजरी रेल लाइन उसी इलाके में बन रही है जहां आजादी के बाद कोई भी रेल सुविधा मौजूद नहीं थी. यह इलाका नक्सलियों के आने-जाने और छिपने का एक बड़ा ठिकाना था. इस रेल लाइन के बन जाने से लोगों को एक उम्मीद जगी है कि उन्हें डालटनगंज और गया जाने के लिए परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा. डालटनगंज के लोग देश के किसी भी हिस्से में जाने के लिए आसानी से गया पहुंच जाएंगे और उन्हें ट्रेन मिल सकेगी. लोगों के समय की बचत के साथ-साथ इलाके में औद्योगिक विकास में भी सहायता मिलेगी. रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे.”- विष्णुदयाल राम, सांसद, पलामू

लंबे समय से उठ रही थी आवाज, अब मिली मंजूरी

गया के इमामगंज-डुमरिया और पलामू के छतरपुर और नौडीहा बाजार को रेल लाइन बनने के बाद नई पहचान मिलेगी. अभी तक ये इलाके नक्सलियों के पनाहगार और उनकी गतिविधियों के रूप में ही चर्चित रहे हैं. इसी इलाके से माओवादियों का चर्चित ठिकाना छकरबंधा भी जुड़ा हुआ है.

Gaya Sherghati Kajari project
कजरी स्टेशन (ETV Bharat)

गया-शेरघाटी-कजरी रेल लाइन को लेकर लंबे समय से आवाज उठाई जा रही थी. पलामू सांसद विष्णुदयाल राम लोकसभा में भी इस मुद्दे को उठा चुके हैं और रेलवे मंत्री से कई बार मुलाकात कर चुके हैं. कई घोषणाओं, आश्वासनों और सर्वे के बाद अगस्त महीने में इस परियोजना के लिए राशि जारी की गई है.

स्थानीय लोगों में उत्साह

ग्रामीण संदीप पासवान ने कहा, “रेल लाइन बन जाने से एक बड़ी आबादी को फायदा होगा. जिस इलाके से यह लाइन गुजर रही है, वह नक्सली गतिविधियों के लिए चर्चित रहा है. स्थानीय लोग और ग्रामीण बेहद खुश हैं.”

छतरपुर के ग्रामीण संजय कुमार गुप्ता ने बताया, “रेल लाइन को लेकर इलाके के लोग बेहद उत्साहित हैं. सबसे बड़ी बात यह है कि जिस इलाके से रेलवे लाइन गुजर रही है, वह नक्सलियों के गढ़ के रूप में जाना जाता था. इलाका नक्सल मुक्त होने के साथ-साथ यहां के कारोबारियों का दूसरे इलाकों से नेटवर्क जुड़ जाएगा. बाहर जाने वाले लोगों को भी आसानी से ट्रेन मिल सकेगी.”

Gaya Sherghati Kajari project
कजरी स्टेशन (ETV Bharat)

झारखंड-बिहार के बीच दूरी होगी कम

गया-शेरघाटी-कजरी रेल लाइन बन जाने के बाद झारखंड और बिहार के कई जिलों के बीच की दूरी काफी कम हो जाएगी. झारखंड के गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा, लातेहार, पलामू, चतरा और गढ़वा जैसे जिलों की दूरी बिहार से घट जाएगी. इस इलाके के लोग रेल मार्ग से आसानी से गया और पटना पहुंच सकेंगे.

फिलहाल पलामू से गया जाने में करीब सात घंटे और पटना जाने में आठ से नौ घंटे लगते हैं. नई रेल लाइन के बाद पलामू से गया की दूरी करीब दो घंटे और पटना की दूरी करीब चार घंटे रह जाएगी. अभी पलामू से गया और पटना के लिए सिर्फ एक पैसेंजर ट्रेन पलामू एक्सप्रेस चलती है. नई लाइन बनने के बाद पैसेंजर ट्रेनों की संख्या भी बढ़ने की उम्मीद है. यह परियोजना न सिर्फ आवागमन को आसान बनाएगी, बल्कि लंबे समय से नक्सल प्रभावित रहे इलाके को मुख्यधारा से जोड़ने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी.

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