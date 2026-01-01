ETV Bharat / bharat

जम्मू-कश्मीर में घरेलू कंज्यूमर्स को राहत, नए पावर टैरिफ सिस्टम पर लगी रोक

श्रीनगर (जम्मू कश्मीर): जम्मू-कश्मीर को निर्देश दिया गया है कि वह चालू फाइनेंशियल ईयर में घरेलू कंज्यूमर्स से टैरिफ ऑफ द डे (ToD) के बजाय मौजूदा पावर टैरिफ पर ही बिजली लेना जारी रखे. एक अधिकारी ने कहा कि इससे ToD सिस्टम के तहत केंद्रीय पावर मिनिस्ट्री का 20 परसेंट सरचार्ज रोक दिया गया है, क्योंकि J&K सरकार ने घरेलू सेगमेंट को सब्सिडी वाली बिजली देना जारी रखने का फैसला लिया है. कश्मीर और जम्मू पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (KPDCL) ने जॉइंट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन (JERC) में सुबह और शाम के समय कंज्यूमर्स पर 20 परसेंट सरचार्ज बढ़ाने की अर्जी दी थी. पिटीशन की एक कॉपी से पता चला कि एक्स्ट्रा टैरिफ का प्रस्ताव घरेलू और नॉन-घरेलू सेक्टर में पीक आवर्स के दौरान किया गया है, जो रोजाना सुबह 6 बजे से 9 बजे और शाम 5 बजे से 10 बजे तक होता है. एग्रीकल्चर सेक्टर को छोड़कर, घरेलू कंज्यूमर्स, इंडस्ट्रीज, सरकारी और पब्लिक यूटिलिटीज के लिए इस दौरान सरचार्ज मांगा गया है. लेकिन ETV भारत को जम्मू-कश्मीर और UT लद्दाख के लिए जॉइंट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के चेयरमैन राज कुमार चौधरी का एक ऑफिशियल ऑर्डर मिला. इसमें केंद्र शासित प्रदेश में दोनों पावर यूटिलिटीज के लिए सरकार के ग्रांट-इन-एड प्रपोजल को स्वीकार किया गया है. चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला, जिनके पास पावर पोर्टफोलियो है, ने एक लेटर के जरिए JERC को बताया है कि सरकार जम्मू और कश्मीर दोनों पावर यूटिलिटीज को ग्रांट-इन-एड देकर रेवेन्यू गैप को कम करेगी. लेकिन सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि उच्च बिजली खपत करने वाली औद्योगिक इकाइयों को बिजली दरों पर सब्सिडी नहीं दी जानी चाहिए "क्योंकि उनकी पर्याप्त बिजली की आवश्यकता के लिए अक्सर उच्च दरों पर बिजली खरीदना जरूरी होता है."