जम्मू-कश्मीर में घरेलू कंज्यूमर्स को राहत, नए पावर टैरिफ सिस्टम पर लगी रोक

By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 1, 2026 at 3:52 PM IST

श्रीनगर (जम्मू कश्मीर): जम्मू-कश्मीर को निर्देश दिया गया है कि वह चालू फाइनेंशियल ईयर में घरेलू कंज्यूमर्स से टैरिफ ऑफ द डे (ToD) के बजाय मौजूदा पावर टैरिफ पर ही बिजली लेना जारी रखे.

एक अधिकारी ने कहा कि इससे ToD सिस्टम के तहत केंद्रीय पावर मिनिस्ट्री का 20 परसेंट सरचार्ज रोक दिया गया है, क्योंकि J&K सरकार ने घरेलू सेगमेंट को सब्सिडी वाली बिजली देना जारी रखने का फैसला लिया है.

कश्मीर और जम्मू पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (KPDCL) ने जॉइंट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन (JERC) में सुबह और शाम के समय कंज्यूमर्स पर 20 परसेंट सरचार्ज बढ़ाने की अर्जी दी थी.

पिटीशन की एक कॉपी से पता चला कि एक्स्ट्रा टैरिफ का प्रस्ताव घरेलू और नॉन-घरेलू सेक्टर में पीक आवर्स के दौरान किया गया है, जो रोजाना सुबह 6 बजे से 9 बजे और शाम 5 बजे से 10 बजे तक होता है. एग्रीकल्चर सेक्टर को छोड़कर, घरेलू कंज्यूमर्स, इंडस्ट्रीज, सरकारी और पब्लिक यूटिलिटीज के लिए इस दौरान सरचार्ज मांगा गया है.

लेकिन ETV भारत को जम्मू-कश्मीर और UT लद्दाख के लिए जॉइंट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के चेयरमैन राज कुमार चौधरी का एक ऑफिशियल ऑर्डर मिला. इसमें केंद्र शासित प्रदेश में दोनों पावर यूटिलिटीज के लिए सरकार के ग्रांट-इन-एड प्रपोजल को स्वीकार किया गया है.

चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला, जिनके पास पावर पोर्टफोलियो है, ने एक लेटर के जरिए JERC को बताया है कि सरकार जम्मू और कश्मीर दोनों पावर यूटिलिटीज को ग्रांट-इन-एड देकर रेवेन्यू गैप को कम करेगी.

लेकिन सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि उच्च बिजली खपत करने वाली औद्योगिक इकाइयों को बिजली दरों पर सब्सिडी नहीं दी जानी चाहिए "क्योंकि उनकी पर्याप्त बिजली की आवश्यकता के लिए अक्सर उच्च दरों पर बिजली खरीदना जरूरी होता है."

एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है, "हालांकि, उपभोक्ताओं की अन्य श्रेणी को चालू वित्तीय वर्ष यानी 2025-26 के दौरान टैरिफ में किसी भी बढ़ोतरी के बिना पहले से अधिसूचित सब्सिडी वाली दरों पर बिजली मिलती रहेगी."

बिजली मंत्रालय द्वारा टाइम ऑफ डे (टीओडी) टैरिफ प्रणाली जम्मू और कश्मीर सहित देश भर में बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) को 8 घंटे (सौर घंटे) के दौरान टैरिफ अधिभार लगाने का आदेश देती है.

टाइम ऑफ डे (टीओडी) टैरिफ प्रणाली के रूप में जाना जाने वाला नया टैरिफ सिस्टम बिजली (उपभोक्ताओं के अधिकार) नियम, 2020 में संशोधन के माध्यम से पेश किया गया था. नई बिजली मूल्य निर्धारण दिन के समय के आधार पर अलग-अलग दरें लेती है. इसका मतलब है कि पीक आवर्स के दौरान टैरिफ दिन के समय की तुलना में 10 से 20 प्रतिशत अधिक होगा.

10 KW से ज़्यादा की मैक्सिमम डिमांड वाले कमर्शियल और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स के लिए ToD टैरिफ 1 अप्रैल, 2024 से लागू हो गया है. जून 2023 को जारी एक नोटिफिकेशन, जिसे ETV भारत ने देखा, में कहा गया है कि एग्रीकल्चर को छोड़कर, बाकी डोमेस्टिक और नॉन-डोमेस्टिक कंज्यूमर्स पर 1 अप्रैल, 2025 तक सरचार्ज लगना चाहिए.

इसमें आगे कहा गया है, "स्मार्ट मीटर लगने के तुरंत बाद टाइम ऑफ डे टैरिफ लागू हो जाएगा."

जम्मू और कश्मीर सर्दियों में एनर्जी की कमी का सामना कर रहा है और लगभग 90 परसेंट बिजली बाहर से इंपोर्ट कर रहा है, क्योंकि नदियों में कम डिस्चार्ज के कारण हाइड्रोपावर जेनरेशन 150-200 मेगावाट के बीच सबसे कम हो गया है.

संपादक की पसंद

