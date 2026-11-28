ग्राहकों के हित में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: पैकेटबंद फूड पर अब अनिवार्य होगी 'हाई शुगर-फैट-सॉल्ट' की लाल चेतावनी
जनस्वास्थ्य के हित में सुप्रीम कोर्ट ने FSSAI को पैकेट के 5%हिस्से पर लाल चेतावनी लेबल लगाने और 10 हफ्ते में रिपोर्ट देने को कहा.
Published : November 28, 2026 at 10:33 AM IST
नई दिल्ली: अगर आप भी बाजार से चिप्स, बिस्किट, कोल्ड ड्रिंक्स या अन्य पैकेटबंद खाद्य पदार्थ खरीदते हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. सुप्रीम कोर्ट ने आम लोगों—खासकर बच्चों की सेहत की रक्षा के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए पैकेटबंद फूड के नियमों में बड़े बदलाव का रास्ता साफ कर दिया है. शीर्ष अदालत ने गुरुवार को भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) को सख्त निर्देश दिया है कि निर्धारित सीमा से अधिक वसा, चीनी और नमक वाले उत्पादों के पैकेट के मुख्य हिस्से पर अलग-अलग और स्पष्ट चेतावनी लेबल लगाना अनिवार्य किया जाए.
लाल रंग के षट्भुज में दिखेगी चेतावनी
न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि इन चेतावनियों को लाल रंग के षट्भुज (रेड हेक्सागन) के भीतर प्रमुखता से छापा जाना चाहिए. इन पर साफ शब्दों में 'हाई फैट', 'हाई शुगर' या 'हाई सॉल्ट' लिखा होगा. इसके साथ ही, कम पढ़े-लिखे उपभोक्ताओं और बच्चों की आसान समझ के लिए संबंधित पोषक तत्वों के मानकीकृत चित्र भी शामिल किए जाएंगे.
पैकेट के 5% हिस्से में लगाना होगा लेबल
अदालत के निर्देशानुसार, प्रत्येक चेतावनी षट्भुज का आकार पैकेट के मुख्य डिस्प्ले पैनल के कम से कम 4 से 5 प्रतिशत हिस्से में होना अनिवार्य है. साथ ही, FSSAI को निर्देश दिया गया है कि वह अक्षरों का आकार इतना बड़ा और स्पष्ट तय करे कि दुकान पर खरीदारी करते समय ग्राहक इसे बिना किसी परेशानी के आसानी से पढ़ सकें.
Supreme Court pronounces verdict in case relating to FSSAI’s implementation of front-of-pack warning labels on packaged food products containing high levels of sugar, salt and saturated fat. Bench: Justices JB Pardiwala and K Vinod Chandran https://t.co/3LRX9vkmK8— Bar and Bench (@barandbench) November 26, 2026
कंपनियों की चालाकी पर भी सुप्रीम कोर्ट की नजर
अक्सर कंपनियां नियमों से बचने के लिए 'एडेड शुगर' या 'एडेड फैट' के आंकड़ों में हेरफेर करती हैं. इस पर सख्ती दिखाते हुए पीठ ने कहा कि FSSAI को अब 'कुल चीनी' और 'संतृप्त वसा' तथा नमक के आधार पर सीमा तय करनी होगी. कोर्ट ने 'भारतीयों के लिए आहार दिशानिर्देश (DGI), 2024' की मौजूदा सीमाओं को खारिज करते हुए वैज्ञानिक आधार पर संतुलित सीमाएं तय करने को कहा है, ताकि न तो हर पैकेट पर लेबल लगे (जिससे उपभोक्ताओं को इसकी आदत पड़ जाए) और न ही हानिकारक उत्पाद बच निकलें.
इसके अलावा, चेतावनी लेबल से बचने के लिए यदि कंपनियां उत्पादों में कृत्रिम प्रिजर्वेटिव्स या एडिटिव्स का इस्तेमाल करती हैं, तो FSSAI को उस पर भी कड़ी निगरानी रखने और नियमों में संशोधन करने का आदेश दिया गया है.
10 हफ्ते में शुरू होगा बदलाव का असर
सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि व्यावसायिक हितों के ऊपर जनस्वास्थ्य को प्राथमिकता दी जाएगी. एक बार नियम लागू होने के बाद कंपनियों को कोई अतिरिक्त मोहलत नहीं मिलेगी और उल्लंघन करने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी. कोर्ट ने FSSAI को मसौदा नियमों की प्रगति रिपोर्ट और हलफनामा दाखिल करने के लिए 10 सप्ताह का समय दिया है, जिसके बाद इस मामले की अगली सुनवाई होगी.
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