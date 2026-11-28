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ग्राहकों के हित में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: पैकेटबंद फूड पर अब अनिवार्य होगी 'हाई शुगर-फैट-सॉल्ट' की लाल चेतावनी

सुप्रीम कोर्ट ( ani )

नई दिल्ली: अगर आप भी बाजार से चिप्स, बिस्किट, कोल्ड ड्रिंक्स या अन्य पैकेटबंद खाद्य पदार्थ खरीदते हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. सुप्रीम कोर्ट ने आम लोगों—खासकर बच्चों की सेहत की रक्षा के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए पैकेटबंद फूड के नियमों में बड़े बदलाव का रास्ता साफ कर दिया है. शीर्ष अदालत ने गुरुवार को भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) को सख्त निर्देश दिया है कि निर्धारित सीमा से अधिक वसा, चीनी और नमक वाले उत्पादों के पैकेट के मुख्य हिस्से पर अलग-अलग और स्पष्ट चेतावनी लेबल लगाना अनिवार्य किया जाए.

लाल रंग के षट्भुज में दिखेगी चेतावनी

न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि इन चेतावनियों को लाल रंग के षट्भुज (रेड हेक्सागन) के भीतर प्रमुखता से छापा जाना चाहिए. इन पर साफ शब्दों में 'हाई फैट', 'हाई शुगर' या 'हाई सॉल्ट' लिखा होगा. इसके साथ ही, कम पढ़े-लिखे उपभोक्ताओं और बच्चों की आसान समझ के लिए संबंधित पोषक तत्वों के मानकीकृत चित्र भी शामिल किए जाएंगे.