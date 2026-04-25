नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष की पीएम मोदी से मुलाकात, मुश्किल वैश्विक आर्थिक माहौल के बीच जानें क्या हुई बात
ऐसे समय में जब भारत एक मुश्किल वैश्विक आर्थिक माहौल से जूझ रहा है, नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष ने पीएम से मुलाकात की.
By ANI
Published : April 25, 2026 at 4:05 PM IST
नई दिल्ली: नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष अशोक लाहिड़ी ने पद संभालने के एक दिन बाद शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की. आयोग के उपाध्यक्ष के तौर पर लाहिड़ी की पीएम से यह पहली मुलाकात है.
ऐसे समय में जब भारत एक मुश्किल वैश्विक आर्थिक माहौल से जूझ रहा है, लाहिड़ी, जिन्हें शुक्रवार को सरकार के सबसे बड़े पॉलिसी थिंक टैंक का नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया था. आज नई दिल्ली में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक की, जिससे उनके कार्यकाल की शुरुआत का संकेत मिला.
Met Shri Ashok Kumar Lahiri Ji and conveyed my best wishes on his being appointed as the Vice Chairman of NITI Aayog. His rich experience in economics and public policy will greatly strengthen India’s reform journey and the journey towards becoming a Viksit Bharat. I am confident… pic.twitter.com/NQvAGNsgoN— Narendra Modi (@narendramodi) April 25, 2026
हालांकि बैठक में क्या कुछ हुआ इसकी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है. हालांकि, पीएम मोदी और लाहिड़ी की यह बातचीत इसलिए अहम है क्योंकि नीति आयोग भारत के आर्थिक राजनीति फ्रेमवर्क को बनाने और सभी सेक्टर में सुधार लाने में अहम भूमिका निभाता है.
अशोक कुमार लाहिड़ी से मिला और उन्हें NITI आयोग का उपाध्यक्ष बनाए जाने पर अपनी शुभकामनाएं दीं. इकोनॉमिक्स और पब्लिक पॉलिसी में उनका बहुत अनुभव भारत की सुधार यात्रा और विकसित भारत बनने की यात्रा को बहुत मजबूत करेगा. मुझे विश्वास है कि उनकी कोशिशें हमारे देश में पॉलिसी बनाने को और बढ़ावा देंगी. एक सफल कार्यकाल के लिए मेरी शुभकामनाएं....पीएम मोदी ने एक्स पोस्ट पर कहा
पश्चिम बंगाल से दो प्रतिष्ठित नाम, अर्थशास्त्री अशोक लाहिड़ी और वैज्ञानिक गोवर्धन दास क्रमश: नीति आयोग के उपाध्यक्ष और सदस्य बनेंगे. सरकारी सूत्रों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी थी.
लाहिड़ी सरकार के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार और 15वें वित्त आयोग के सदस्य हैं. वहीं, दास भोपाल स्थित भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान के निदेशक हैं. इस पद को ग्रहण करने से पहले, वह नयी दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में ‘स्पेशल सेंटर फॉर मॉलिकुलर मेडिसीन’ में प्रोफेसर और अध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे.
सूचना और प्रसारण मंत्रालय के वरिष्ठ सलाहकार दिलीप मंडल ने भी लाहिड़ी को उनके नए पद के लिए बधाई दी. अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट करते हुए उन्होंने कहा, "भारत के टॉप अर्थशास्त्री, कट्टर बंगाली डॉ. अशोक लाहिड़ी, जो राम पूजा के धार्मिक आयोजन के लिए खिचड़ी प्रसाद तैयार करते हैं, अब नीति आयोग (पहले प्लानिंग कमीशन) में एक अहम व्यक्ति होंगे."
उन्होंने आगे कहा, "वह गाइड करेंगे कि देश की पॉलिसी कैसे बनाई जाती हैं. उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने एक अच्छे व्यक्ति का चुनाव किया है. उन्होंने कहा कि, नीति आयोग के उपाध्यक्ष के तौर पर अपनी नई भूमिका में, अशोक लाहिड़ी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के विजन की दिशा में प्रगति को आगे बढ़ाएंगे.
चार दशकों से ज्यादा के करियर वाले भारत के सबसे अनुभवी अर्थशास्त्री में से एक, डॉ. लाहिड़ी ने पॉलिसी स्पेक्ट्रम में कई जरूरी भूमिकाएं निभाई हैं, जैसे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर से लेक रवित्त आयोग के सदस्य, एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक और IMF तक में उनकी भूमिका शामिल है.
(इनपुट: ANI)
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