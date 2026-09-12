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सहारनपुर में अरबों की जाली करेंसी के बाद अब 'चमकने' लगा 20 रुपये के नकली सिक्के का 'काला कारोबार', दो गिरफ्तार

20 रुपये के नकली सिक्के के पीछे 10% कमीशन का खेल सामने आया है. बरामद सिक्कों की कीमत करीब 1.20 लाख रुपये बताई गई है.

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सहारनपुर में जाली नोट के बाद अब खुला नकली सिक्कों का नया नेटवर्क. (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 12, 2026 at 12:13 PM IST

3 Min Read
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सहारनपुर : सहारनपुर में नकली नोटों के बड़े मामले की जांच के बीच अब नकली सिक्कों का खेल सामने आने से पुलिस महकमे में भी हलचल बढ़ गई है. नगर कोतवाली और एसओजी की संयुक्त टीम ने ऐसे दो युवकों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 20 रुपये के नकली सिक्के बरामद हुए हैं.

बरामद सिक्कों की कीमत करीब 1.20 लाख रुपये बताई गई है. शुरुआती पूछताछ में जो जानकारी सामने आई है, उससे संकेत मिल रहे हैं कि नकली सिक्कों को बाजार में खपाने के लिए बाकायदा कमीशन का सिस्टम बनाया गया था.

पुलिस ने आवास विकास कॉलोनी निवासी कुलदीप और विपिन को गिरफ्तार किया है. अब तक की जांच में दोनों की भूमिका नकली सिक्कों को बाजार तक पहुंचाने और उन्हें चलाने से जुड़ी सामने आई है.

इस मामले को लेकर पुलिस इस बात की तह तक पहुंचने में लगी है कि इन दोनों के पीछे कौन है और नकली सिक्कों की असली सप्लाई कहां से हो रही थी. पूछताछ में सामने आई जानकारी ने पुलिस का ध्यान खास तौर पर खींचा है.

आरोपी कुलदीप पुलिस पूछताछ में बताया कि उसे चार हजार रुपये के नकली सिक्के बाजार में चलाने के बदले 400 रुपये कमीशन दिया जाता था. यानी नेटवर्क में नकली सिक्के उपलब्ध कराने वाले अलग और उन्हें बाजार में खपाने वाले लोग अलग अलग हैं. यह तरीका जांच को एक नए स्तर पर ले जाता है.

एसपी सिटी व्योम बिंदल ने बताया कि पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि क्या इसी तरह और भी लोगों को कमीशन देकर नकली सिक्के चलाने के लिए तैयार किया गया था. पुलिस के हाथ लगी करीब 1.20 लाख रुपये की खेप को महज स्थानीय स्तर की घटना मानकर जांच खत्म नहीं की जा सकती.

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सहारनपुर में जाली नोट के बाद खुला नकली सिक्कों का नया नेटवर्क. (ईटीवी भारत)

सवाल यह है कि इतनी बड़ी संख्या में नकली सिक्के आए कहां से? क्या इन्हें किसी दूसरे शहर से सहारनपुर लाया गया? इन्हें बनाने वाला कौन है? इनकी सप्लाई किस माध्यम से हुई? और बाजार में पहले से कितनी खेप पहुंच चुकी है? पुलिस की जांच अब इन्हीं सवालों के इर्द-गिर्द घूम रही है.

नकली सिक्कों को बाजार में चलाने के लिए दुकानदारों और छोटे कारोबारियों को किस तरह निशाना बनाया गया, यह भी जांच का अहम हिस्सा है. सिक्के नोटों की तुलना में कम मूल्य के होने के कारण आसानी से लेन-देन में शामिल हो सकते हैं. ऐसे में पुलिस यह भी पता कर रही है कि गिरफ्तार आरोपी किन-किन दुकानों पर सिक्के चला चुके हैं. अगर पूछताछ में ऐसे स्थानों और लोगों की जानकारी सामने आती है तो पुलिस बाजार में चल चुके नकली सिक्कों का अनुमान लगाने की कोशिश कर सकती है.

दरअसल सहारनपुर में इस समय 17.29 करोड़ रुपये के नकली नोटों से जुड़ा मामला पहले से एनआईए की जांच में है. इसी दौरान नकली सिक्कों की बरामदगी ने नकली मुद्रा को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं. हालांकि दोनों मामलों के बीच अभी तक किसी तरह का सीधा संबंध सामने नहीं आया है.

इस मामले में फिलहाल पुलिस का फोकस नकली सिक्कों के मामले में गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर सप्लायर और मुख्य संचालक तक पहुंचने पर है. पुलिस टीम संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है. जांच आगे बढ़ने के साथ यह साफ होगा कि बरामद 1.20 लाख रुपये के नकली सिक्के किसी छोटे स्थानीय नेटवर्क का हिस्सा हैं या इसके पीछे कोई बड़ा सप्लाई तंत्र काम कर रहा था.

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सहारनपुर में नकली नोट
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