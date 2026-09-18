क्या ममता बनर्जी बनाएंगी नई पार्टी ? चुनाव आयोग को सौंपे नए नाम, 'दो फूल और घास चिन्ह फ्रीज'
28 साल पहले ममता बनर्जी ने खुद बगावत करके टीएमसी बनाई थी. और आज बगावत ने ही तोड़ी पार्टी.
Published : September 18, 2026 at 2:45 PM IST
नई दिल्ली : जिस पार्टी को ममता बनर्जी ने बनाया, संवारा और उसके जरिए सत्ता तक पहुंची, अब उसका नाम और सिंबल दोनों फ्रीज हो चुका है. यह आंतरिक फैसला चुनाव आयोग का है. इसके बाद ममता बनर्जी ने इसकी जगह पर नए नाम और नए चिन्ह प्रस्तावित किए हैं. हालांकि, उन्होंने यह भी कहा है कि उनकी ओर से कानूनी लड़ाई जारी रहेगी.
ममता बनर्जी की अगुवाई वाली तृणमूल कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग के उस अंतरिम आदेश पर अपना जवाब सौंपा है, जिसमें पश्चिम बंगाल में छह अक्टूबर को होने वाले उपचुनावों के लिए मतपत्र से ‘ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस’ नाम और उसके 'दो फूल और घास’ वाले चुनाव चिह्न को अस्थायी रूप से हटा दिया गया है.
पार्टी ने गुरुवार रात 11:36 बजे आयोग को आगामी चुनावों के लिए नए नामों और चुनाव चिह्नों के अपने विकल्प ईमेल के जरिए भेजे और उन्हें ‘कड़े विरोध के तहत’ जमा किया.
निर्वाचन आयोग ने गुरुवार को ‘ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस’ को लेकर विवाद में शामिल दोनों पक्षों को निर्देश दिया कि वे आगामी पश्चिम बंगाल उपचुनावों के लिए पार्टी के नाम और उसके ‘दो फूल और घास’ वाले चुनाव चिह्न का इस्तेमाल न करें. आयोग ने उनसे शुक्रवार सुबह तक अपनी पसंद के नाम और चुनाव चिह्न बताने को कहा था.
आयोग ने कहा कि प्रस्तावित नाम ‘ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस’ से मिलता-जुलता हो सकता है, और चुनाव चिह्न निर्दलीय उम्मीदवारों और पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के लिए अधिसूचित खाली या उपलब्ध चुनाव चिह्नों की सूची में से चुना जाना चाहिए. आपको बता दें कि प.बंगाल के रेजीनगर और नंदीग्राम में उपचुनाव छह अक्टूबर को होने हैं.
निर्वाचन आयोग ने कहा कि 'चुनाव चिह्न (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968' के पैराग्राफ 15 के तहत कार्यवाही पूरी करने के लिए पर्याप्त समय नहीं था, लेकिन उसने आगामी उपचुनावों के लिए पार्टी के नाम और चुनाव चिह्न की जरूरत को ध्यान में रखा.
आयोग ने कहा कि यह अंतरिम व्यवस्था खास तौर पर आगामी उपचुनावों के लिए की गई है और यह तब तक लागू रहेगी जब तक कि 'चुनाव चिह्न आदेश' के पैरा 15 के तहत विवाद का अंतिम समाधान नहीं हो जाता.
निर्वाचन आयोग का यह आदेश उस बगावत की पृष्ठभूमि में आया है, जो मई में विधानसभा चुनाव में हार के बाद तृणमूल कांग्रेस विधायक दल में शुरू हुई थी और बाद में संसद तक पहुंच गई थी. जून में, 58 बागी विधायकों ने ममता खेमे के उम्मीदवार सोवनदेब चट्टोपाध्याय के बजाय पार्टी से निकाले गए नेता रितब्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता चुना और विधानसभा अध्यक्ष से मान्यता हासिल की.
पांच दिन बाद, यह बगावत संसद तक पहुंच गई. वरिष्ठ नेता काकोली घोष दस्तीदार की अगुवाई में 20 लोकसभा सदस्यों ने नेशनलिस्ट सिटीजंस पार्टी ऑफ इंडिया (एनसीपीआई) पार्टी का दामन थामा और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर अलग गुट के तौर पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) को समर्थन दिया. इससे पार्टी के संसदीय खेमे में दरार और गहरी हो गई.
ममता बनर्जी ने किस तरह से की टीएमसी की शुरुआत और उसके बाद किन-किन नेताओं ने किया विद्रोह
1990 के दशक के बीच में, ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष सोमेन मित्रा के साथ राज्य इकाई पर नियंत्रण को लेकर एक कड़ा संगठनात्मक संघर्ष किया. मित्रा अपने पद पर बने रहे और ममता ने पार्टी छोड़ दी. एक जनवरी 1998 को उन्होंने तृणमूल कांग्रेस की स्थापना की और कांग्रेस नेतृत्व के खिलाफ अपने विद्रोह को अपने करियर का सबसे अहम राजनीतिक कदम बना लिया.
पार्टी के चुनाव चिह्न पर उनकी अपनी छाप थी. ममता ने घास से निकलते दो फूलों का चित्र बनाया, जो उनकी जमीनी राजनीति की पहचान बन गया.
पार्टी में कई बार बगावत हुई, लेकिन यह चुनाव चिह्न बना रहा.
पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष पंकज बनर्जी गठन के कुछ समय बाद ही पार्टी छोड़कर कांग्रेस में चले गए थे, लेकिन बाद में वे फिर टीएमसी में लौट आए. एक अन्य संस्थापक सदस्य अजीत पांजा का 2001 में ममता की राजनीतिक रणनीति को लेकर उनसे मतभेद हो गया और उन्होंने एक अलग मंच बनाने की असफल कोशिश की.
सुदीप बंदोपाध्याय को ममता से मतभेद के बाद पार्टी से निकाल दिया गया था, लेकिन कई साल बाद वे फिर लौट आए.
सुब्रत मुखर्जी, जिन्हें कभी उनके राजनीतिक गुरुओं में से एक माना जाता था, ने भी पार्टी से अलग होकर अपना गुट बनाया था, लेकिन बाद में वे टीएमसी में लौट आए और ममता की कैबिनेट में मंत्री भी बने.दिनेश त्रिवेदी और मुकुल रॉय के मामले में भी ऐसा ही हुआ.
2012 में रेल किराया बढ़ाने को लेकर ममता के साथ टकराव की वजह से त्रिवेदी का रेल मंत्री के तौर पर कार्यकाल खत्म हो गया. रॉय, जो कभी पार्टी में संगठन के लिहाज से दूसरे सबसे बड़े नेता थे, अभिषेक बनर्जी का असर बढ़ने पर ममता से अलग हो गए. 2017 में वे बीजेपी में शामिल हुए और बाद में 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद टीएमसी में लौट आए.
2026 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी की हार के बाद उनकी ताकत 2021 की 294 में से 215 सीटों से घटकर 80 रह गई, जिससे उनका संगठनात्मक दबदबा काफी कमजोर हो गया. इसी दबदबे ने प्रतिद्वंद्वी महत्वाकांक्षाओं को काबू में रखने में मदद की थी.कुछ ही हफ्तों में, 58 विधायकों ने पार्टी से निकाले गए नेता रितब्रता बनर्जी को अपने विधायक दल का नेता बनाने का समर्थन किया. इसके बाद उन्हें विपक्ष का नेता माना गया, जबकि बागी गुट ने ममता के उम्मीदवार एस चट्टोपाध्याय को खारिज कर दिया.
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