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बुलेट ट्रेन को 320 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ाने के लिए रेलवे की बड़ी तैयारी, सफर के दौरान नहीं लगेगा झटका

नई दिल्लीः भारत में बुलेट ट्रेन को 320 किमी प्रित घंटा की तूफानी रफ़्तार से सुरक्षित और बिना किसी झटके के चलाने के लिए रेलवे ने एक बेहद आधुनिक तैयारी की है. मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल (MAHSR) प्रोजेक्ट के तहत भारतीय रेलवे नेटवर्क में पहली बार एक खास तरह की 'मूवेबल क्रॉसिंग्स' (स्विंग-नोज क्रॉसिंग्स) तकनीक वाले टर्नआउट्स (पटरियां बदलने वाली जगह) लगाए जा रहे हैं.

नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (NHSRCL) के अनुसार, इस तकनीक को इसलिए अपनाया जा रहा है ताकि इतनी तेज रफ्तार पर भी ट्रेनों का संचालन पूरी तरह सुरक्षित और आरामदायक रहे.

कैसे काम करेगी यह तकनीक

अभी तक हमारी पारंपरिक रेलवे लाइनों पर जो व्यवस्था इस्तेमाल होती है, उसमें ट्रेन के पहिये को पटरी बदलने वाली जगह पर एक खाली गैप से होकर गुजरना पड़ता है. सामान्य ट्रेनों के लिए तो यह ठीक है, लेकिन जब ट्रेन की स्पीड 250 से 300 किमी/घंटा से ज्यादा होती है, तो इस खाली गैप की वजह से पहिये और पटरी के बीच तेज झटका, भारी कंपन और शोर पैदा हो सकता है. साथ ही इससे ट्रेन के पहियों और पटरी के पुर्जों के जल्दी खराब होने का खतरा भी रहता है.

अब नई 'मूवेबल-क्रॉसिंग' व्यवस्था से यह समस्या पूरी तरह दूर हो जाएगी. यह तकनीक पटरी बदलने वाली जगह को खुद-ब-खुद इस तरह खिसका देती है कि पटरियों के बीच कोई गैप बचता ही नहीं है. इससे ट्रेन के पहियों को बिना किसी रुकावट के लगातार एक समान सतह मिलती है, जिससे झटका नहीं लगेगा.

दो मशीनें रखेंगी नजर

MAHSR हाई-स्पीड टर्नआउट की एक खास बात दो अलग-अलग पॉइंट मशीनों का इस्तेमाल है. एक पॉइंट मशीन स्विच वाले सिरे पर स्विच रेल्स को चलाती है, जबकि दूसरी मशीन घूमने वाले क्रॉसिंग नोज को चलाती और लॉक करती है. ये दोनों मशीनें एक साथ मिलकर काम करती हैं. जब कोई रूट सेट किया जाता है, तो सिग्नलिंग इंटरलॉकिंग सिस्टम रूट सेट करने का कमांड देता है, जिससे स्विच रेल्स और घूमने वाली क्रॉसिंग एक साथ और तालमेल के साथ काम करना शुरू कर देती हैं.