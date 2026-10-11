जम्मू-कश्मीर: नए कानून में कृषि भूमि पर निर्माण और उद्योगों की इजाजत, विशेषज्ञों ने दी तबाही की चेतावनी
जम्मू-कश्मीर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बिल, 2026 कृषि भूमि को बदलने और रिहायशी इलाकों में व्यावसायिक गतिविधि शुरू करने पर लगी रोक हटाता है.
Published : October 11, 2026 at 5:33 PM IST
श्रीनगर: अगर आपके पास जम्मू-कश्मीर में खेती या बागवानी की ज़मीन है, तो अब आप निर्माण का काम कर सकते हैं. हाल ही में पास किए गए 'जम्मू और कश्मीर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बिल, 2026' में ऐसा प्रावधान किया गया है, जो कृषि भूमि को बदलने और रिहायशी इलाकों में व्यावसायिक गतिविधि शुरू करने पर लगी रोक हटाता है.
हालांकि, विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि भूकंप के प्रति अधिक संवेदनशील और बाढ़ की आशंका वाले इलाकों में मास्टर प्लान को नजरअंदाज करने से सार्वजनिक सुरक्षा और शहरी विकास का गंभीर खतरा पैदा होता है.
28 सितंबर को, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जम्मू-कश्मीर विधानसभा सत्र के दौरान यह बिल पेश किया था. उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बिल को मंजूरी दे दी है, जिससे केंद्र शासित प्रदेश में इसे लागू करने का रास्ता साफ हो गया.
नए कानून के मुताबिक, खेती या बागवानी की जमीन पर सिर्फ रेड और ऑरेंज कैटेगरी के उद्योगों की अनुमति नहीं है. लेकिन केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) द्वारा वर्गीकृत नहीं की गई गतिविधियां, जिनमें सेवा और बुनियादी ढांचा विकास क्षेत्र शामिल हैं, की अनुमति है.
यह वर्गीकरण 60 या उससे अधिक के प्रदूषण सूचकांक (PI) के अनुसार उद्योगों की CPCB श्रेणी पर आधारित है. उदाहरण के लिए, 80 से अधिक PI वाले सबसे अधिक प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग 'रेड' श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, और 60-80 के पीआई वाले उद्योगों को 'ऑरेंज' श्रेणी में शामिल किया गया है.
यह मौजूदा नीति से अलग है, जिसमें इस क्षेत्र में कृषि भूमि पर निर्माण पर काफी हद तक रोक थी. जिला स्तरीय समिति की सिफारिश के बाद जिला कलेक्टर की अनुमति से 'जम्मू-कश्मीर कृषि भूमि (गैर-कृषि उद्देश्यों के लिए रूपांतरण) विनियम, 2022' के तहत भूमि उपयोग बदलने की अनुमति दी गई थी.
कृषि अभी भी जम्मू-कश्मीर की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार बनी हुई है, जो 2024–25 तक 10.97 लाख हेक्टेयर के कुल कृषि योग्य भूमि क्षेत्र के साथ यहां की 70 प्रतिशत आबादी की आजीविका का साधन रही है. योजना और निगरानी विभाग द्वारा किए गए आर्थिक सर्वेक्षण (2024–25) के अनुसार, इस क्षेत्र का बागवानी क्षेत्र 3.47 लाख हेक्टेयर (नवंबर 2025 तक) में फैला हुआ है और 7 लाख से अधिक परिवारों (लगभग 35 लाख लोगों) को आजीविका प्रदान करता है.
आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, कृषि जम्मू-कश्मीर की जीडीपी में लगभग 10 प्रतिशत का योगदान देती है और इससे लगभग 10,000 करोड़ रुपये की अनुमानित वार्षिक आय होती है. यह क्षेत्र रोजगार का एक सशक्त जरिया भी है; आधिकारिक अनुमानों से पता चलता है कि एक हेक्टेयर बाग से सालाना लगभग 400 मानव-दिवस का रोजगार पैदा होता है.
आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला द्वारा विधानसभा में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बिल पेश किए जाने से कुछ दिन पहले, उन्हें श्रीनगर में सिविल सचिवालय में विधि विभाग से एक ऑफिशियल ब्रीफिंग मिली थी. लेकिन अधिकारियों के साथ मीटिंग के दौरान, उन्होंने डॉक्यूमेंट पर कोई आपत्ति नहीं जताई क्योंकि विधि विभाग के अधिकारी ने एक विस्तृत प्रस्तुति दी थी.
सूत्रों ने आगे कहा, "हमें उम्मीद थी कि मुख्यमंत्री कुछ प्रावधानों पर आपत्ति जताएंगे या सवाल उठाएंगे क्योंकि वे भूमि परिवर्तन या अन्य चीजों जैसे निर्माण मानदंडों के अनुरूप नहीं थे. लेकिन उनकी ओर से किसी भी प्रावधान पर कोई आपत्ति या सवाल नहीं उठाया गया.
एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि वे विधानसभा में बिल के पास होने को लेकर आशंकित थे, क्योंकि विपक्ष द्वारा इसके विवादास्पद प्रावधानों पर सरकार को घेरने की उम्मीद थी.
ऐसा ही एक प्रावधान आवासीय क्षेत्रों के भीतर व्यावसायिक गतिविधियों की अनुमति देता है, बशर्ते वे गतिविधियां रेड और ऑरेंज श्रेणी के उद्योगों के अंतर्गत न आती हों और उनमें कुछ अन्य भारी गतिविधियां जैसे कि कोल्ड स्टोरेज, एकीकृत माल ढुलाई, नाइट क्लब या शराब की दुकानें खोलना आदि शामिल न हों.
नए कानून 24 मीटर ऊंचे (लगभग आठ मंजिल) आवासीय भवनों के निर्माण की अनुमति देता है, जिसका कुल निर्मित क्षेत्र 5,000 वर्ग मीटर तक हो सकता है. यह निर्माण पारंपरिक फ्लोर एरिया रेशियो (FAR) और एरिया कवरेज लिमिट को पूरी तरह से दरकिनार करते हुए किया जा सकता है. इसके लिए मालिकों को सिर्फ सरकार से स्वीकृत सलाहकार से थर्ड-पार्टी प्रमाणन की आवश्यकता होगी. इसी तरह, समान विशिष्टताओं वाले वाणिज्यिक मॉल भी बिना किसी सरकारी मंजूरी के बनाए जा सकते हैं.
ये नियम जम्मू-कश्मीर को लेकर सरकार के अपने ही जोखिम आकलन के बिल्कुल विपरीत हैं, जहां कश्मीर घाटी के प्रमुख हिस्सों और जम्मू के उच्च-ऊंचाई वाले डोडा, रामबन, किश्तवाड़ क्षेत्र को, जहां 50 प्रतिशत आबादी रहती है, ज़ोन-V के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है, जो भूकंप के लिहाज से बहुत अधिक संवेदनशील होने का संकेत है.
साल 2025 में, भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) ने अपने भूकंपीय कोड (Seismic Code) में बड़े बदलाव पेश किए थे, जिसमें देश के 60 प्रतिशत से अधिक भू-भाग को मध्यम से उच्च जोखिम वाले भूकंपीय क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया था. हालांकि इन अपडेट्स को बाद में वापस ले लिया गया था, लेकिन इस मैपिंग ने कश्मीर की उच्च-जोखिम वाली संरचना की संवेदनशीलता को रेखांकित किया और इस क्षेत्र में कड़े भूकंपीय डिजाइन मानकों की तत्काल जरूरत पर जोर दिया.
जम्मू-कश्मीर में आखिरी बार बड़ा भूकंप अक्टूबर 2005 में आया था, जिसने भारी तबाही मचाई थी. इस आपदा में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में 75,000 और जम्मू-कश्मीर में लगभग 1,400 लोगों की जान चली गई थी. रिक्टर स्केल पर 7.6 की तीव्रता वाले इस भूकंप ने लाखों लोगों को बेघर कर दिया था, क्योंकि इस क्षेत्र में 1,12,000 घर क्षतिग्रस्त हो गए थे.
साल 2026 में प्रकाशित एक हालिया अध्ययन में श्रीनगर के 87 वार्डों के मिट्टी के आंकड़ों का विश्लेषण किया गया, जिससे पता चला कि झेलम नदी के किनारे बसे इस शहर में भूकंप के कारण होने वाले मृदा द्रवीकरण (liquefaction) का खतरा बहुत अधिक से लेकर गंभीर स्तर पर है. यहां की ढीली जलोढ़ मिट्टी (alluvial deposits) और उथला भूजल (shallow groundwater) तेज झटकों के दौरान जमीन धंसने या फटने की समस्या को और गंभीर बना सकते हैं.
जम्मू-कश्मीर सरकार के पूर्व चीफ टाउन प्लानर और डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट एक्सपर्ट इफ्तिखार अहमद हकीम बताते हैं कि IIT के विशेषज्ञों ने उन्हें श्रीनगर में सरकारी मालिकाना हक वाले ऊंचे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स बनाने की इजाजत नहीं दी थी, क्योंकि उन्हें लिक्विफैक्शन का खतरा था.
लिक्विफैक्शन तब होता है जब जमीन की सतह पर या उसके पास ढीले-ढाले, पानी से भरे हुए तलछट, तेज भूकंपीय झटकों के जवाब में अपनी ताकत खो देते हैं. अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (USGS) के अनुसार, इमारतों और अन्य संरचनाओं के नीचे होने वाली यह घटना भूकंप के दौरान भारी नुकसान का कारण बन सकती है. उदाहरण के लिए, 1964 में जापान में आए भूकंप से इमारतों को भारी नुकसान हुआ था.
जम्मू-कश्मीर के संदर्भ में ये चिंताएं और बढ़ जाती हैं, क्योंकि राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की मैपिंग में कश्मीर के सभी निचले इलाकों के साथ-साथ जम्मू क्षेत्र के कुछ हिस्सों को बाढ़ के प्रति संवेदनशील क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है. कश्मीर ने 2014 में विनाशकारी बाढ़ का सामना किया था, जो 100 वर्षों में पहली ऐसी आपदा थी, जिससे 10 लाख लोग विस्थापित हुए थे और श्रीनगर शहर का एक तिहाई से अधिक हिस्सा और गांव डूब गए थे.
हकीम ने कहा, "आप बिना किसी सेटबैक (भवन और सड़क के बीच की सुरक्षित दूरी) के आठ-मंजिला इमारतों की अनुमति दे रहे हैं. आप पूरे प्लॉट के आकार को कवर कर सकते हैं. सोचिए अगर ऐसा हुआ, तो सार्वजनिक सुरक्षा और बुनियादी ढांचे के लिए इसके गंभीर परिणाम होंगे."
उन्होंने कहा, "भूकंपीय स्थितियों में जलजमाव वाले क्षेत्रों में ये इमारतें पानी की तरह व्यवहार करती हैं. वे पानी में तैरती रहेंगी. आप शहर की संवेदनशीलता को कई गुना बढ़ा रहे हैं."
कर्नाटक, तेलंगाना और गुजरात का उदाहरण देते हुए, शहरी योजनाकार हकीम ने कहा कि इन राज्यों ने मास्टर प्लान के तहत उद्यमों के लिए अनुमति लेने की प्रक्रियाओं में आने वाली बाधाओं को कम किया है. उन्होंने कहा, "लेकिन हमारे मामले में, हमें गंभीर परिणाम भुगतने होंगे क्योंकि मास्टर प्लान हटा दिया गया है."
उन्होंने कहा कि मास्टर प्लान को दरकिनार करते हुए बिना किसी सार्वजनिक परामर्श के एक नया कानून पारित किया गया.
मास्टर प्लान एक विज़न डॉक्यूमेंट होता है, जिसे जनसंख्या सहित कई मापदंडों के आधार पर बुनियादी ढांचे की आवश्यकताओं या भूमि-उपयोग विनियमन को निर्धारित करने के लिए तैयार किया जाता है. इसे तकनीकी विश्लेषण, बुनियादी ढांचे के मूल्यांकन, भूमि-उपयोग योजना, जनता की भागीदारी और कानूनी मंजूरी के जरिये तैयार किया जाता है.
हकीम ने ईटीवी भारत से कहा, "लेकिन अगर आप बिना किसी नियम के भूमि उपयोग को बदलने की अनुमति देते हैं, तो बुनियादी ढांचा कहां से आएगा? यह सिर्फ एक उद्यम नहीं है जो भूमि उपयोग में बदलाव की मांग कर रहा है, बल्कि सरकार के पास ऐसे कई प्रस्ताव एक साथ आते रहेंगे. कुल मिलाकर उस जगह का क्या हश्र होगा, यह हमारी चिंता का विषय होना चाहिए. इससे शहरी विकास का एक गंभीर संकट पैदा हो जाएगा.
'ग्रुप ऑफ कंसर्नड सिटीजन्स' (Group of Concerned Citizens) नाम के एक सिविल सोसाइटी ग्रुप, जिसके प्रमुख पूर्व नौकरशाह और उपराज्यपाल प्रशासन में सलाहकार रहे खुर्शीद गनाई हैं, ने कहा कि उन्हें 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' कानून पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उनकी चिंता नए अधिनियम के प्रावधानों और अनुसूची 2, 3 और 5 को लेकर है.
उन्होंने कहा, "यह रिहायशी इलाकों में 'व्हाइट' और 'ग्रीन' उद्योगों को स्थापित करने की अनुमति देता है. ऐसा कभी नहीं सुना गया कि मास्टर प्लान का इस तरह उल्लंघन किया गया हो. मास्टर प्लान बनाया ही क्यों गया था? यह कश्मीर के आवासीय क्षेत्रों में तबाही मचा देगा."
गनाई ने कहा कि नया कानून निर्माण के नियमों में ढील देकर या उन्हें पूरी तरह हटाकर बिना किसी रोक-टोक के निर्माण की इजाजत देता है. उन्होंने कहा, "यह कंक्रीट के जंगल बनाने का लाइसेंस है. यह आम लोगों के जीवन को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा."
उन्होंने सरकार से इस कानून पर फिर से विचार करने और इसमें संशोधन करने की मांग की.
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