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जम्मू-कश्मीर: नए कानून में कृषि भूमि पर निर्माण और उद्योगों की इजाजत, विशेषज्ञों ने दी तबाही की चेतावनी

जम्मू-कश्मीर: नए कानून में कृषि भूमि पर निर्माण और उद्योगों की इजाजत, विशेषज्ञों ने दी तबाही की चेतावनी ( ETV Bharat )

By Moazum Mohammad 10 Min Read

श्रीनगर: अगर आपके पास जम्मू-कश्मीर में खेती या बागवानी की ज़मीन है, तो अब आप निर्माण का काम कर सकते हैं. हाल ही में पास किए गए 'जम्मू और कश्मीर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बिल, 2026' में ऐसा प्रावधान किया गया है, जो कृषि भूमि को बदलने और रिहायशी इलाकों में व्यावसायिक गतिविधि शुरू करने पर लगी रोक हटाता है.

हालांकि, विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि भूकंप के प्रति अधिक संवेदनशील और बाढ़ की आशंका वाले इलाकों में मास्टर प्लान को नजरअंदाज करने से सार्वजनिक सुरक्षा और शहरी विकास का गंभीर खतरा पैदा होता है.

28 सितंबर को, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जम्मू-कश्मीर विधानसभा सत्र के दौरान यह बिल पेश किया था. उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बिल को मंजूरी दे दी है, जिससे केंद्र शासित प्रदेश में इसे लागू करने का रास्ता साफ हो गया. नए कानून के मुताबिक, खेती या बागवानी की जमीन पर सिर्फ रेड और ऑरेंज कैटेगरी के उद्योगों की अनुमति नहीं है. लेकिन केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) द्वारा वर्गीकृत नहीं की गई गतिविधियां, जिनमें सेवा और बुनियादी ढांचा विकास क्षेत्र शामिल हैं, की अनुमति है. यह वर्गीकरण 60 या उससे अधिक के प्रदूषण सूचकांक (PI) के अनुसार उद्योगों की CPCB श्रेणी पर आधारित है. उदाहरण के लिए, 80 से अधिक PI वाले सबसे अधिक प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग 'रेड' श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, और 60-80 के पीआई वाले उद्योगों को 'ऑरेंज' श्रेणी में शामिल किया गया है. यह मौजूदा नीति से अलग है, जिसमें इस क्षेत्र में कृषि भूमि पर निर्माण पर काफी हद तक रोक थी. जिला स्तरीय समिति की सिफारिश के बाद जिला कलेक्टर की अनुमति से 'जम्मू-कश्मीर कृषि भूमि (गैर-कृषि उद्देश्यों के लिए रूपांतरण) विनियम, 2022' के तहत भूमि उपयोग बदलने की अनुमति दी गई थी. प्रतीकात्मक तस्वीर (ETV Bharat) कृषि अभी भी जम्मू-कश्मीर की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार बनी हुई है, जो 2024–25 तक 10.97 लाख हेक्टेयर के कुल कृषि योग्य भूमि क्षेत्र के साथ यहां की 70 प्रतिशत आबादी की आजीविका का साधन रही है. योजना और निगरानी विभाग द्वारा किए गए आर्थिक सर्वेक्षण (2024–25) के अनुसार, इस क्षेत्र का बागवानी क्षेत्र 3.47 लाख हेक्टेयर (नवंबर 2025 तक) में फैला हुआ है और 7 लाख से अधिक परिवारों (लगभग 35 लाख लोगों) को आजीविका प्रदान करता है. आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, कृषि जम्मू-कश्मीर की जीडीपी में लगभग 10 प्रतिशत का योगदान देती है और इससे लगभग 10,000 करोड़ रुपये की अनुमानित वार्षिक आय होती है. यह क्षेत्र रोजगार का एक सशक्त जरिया भी है; आधिकारिक अनुमानों से पता चलता है कि एक हेक्टेयर बाग से सालाना लगभग 400 मानव-दिवस का रोजगार पैदा होता है. प्रतीकात्मक तस्वीर (ETV Bharat) आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला द्वारा विधानसभा में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बिल पेश किए जाने से कुछ दिन पहले, उन्हें श्रीनगर में सिविल सचिवालय में विधि विभाग से एक ऑफिशियल ब्रीफिंग मिली थी. लेकिन अधिकारियों के साथ मीटिंग के दौरान, उन्होंने डॉक्यूमेंट पर कोई आपत्ति नहीं जताई क्योंकि विधि विभाग के अधिकारी ने एक विस्तृत प्रस्तुति दी थी. सूत्रों ने आगे कहा, "हमें उम्मीद थी कि मुख्यमंत्री कुछ प्रावधानों पर आपत्ति जताएंगे या सवाल उठाएंगे क्योंकि वे भूमि परिवर्तन या अन्य चीजों जैसे निर्माण मानदंडों के अनुरूप नहीं थे. लेकिन उनकी ओर से किसी भी प्रावधान पर कोई आपत्ति या सवाल नहीं उठाया गया. एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि वे विधानसभा में बिल के पास होने को लेकर आशंकित थे, क्योंकि विपक्ष द्वारा इसके विवादास्पद प्रावधानों पर सरकार को घेरने की उम्मीद थी. ऐसा ही एक प्रावधान आवासीय क्षेत्रों के भीतर व्यावसायिक गतिविधियों की अनुमति देता है, बशर्ते वे गतिविधियां रेड और ऑरेंज श्रेणी के उद्योगों के अंतर्गत न आती हों और उनमें कुछ अन्य भारी गतिविधियां जैसे कि कोल्ड स्टोरेज, एकीकृत माल ढुलाई, नाइट क्लब या शराब की दुकानें खोलना आदि शामिल न हों. कृषि भूमि (ETV Bharat) नए कानून 24 मीटर ऊंचे (लगभग आठ मंजिल) आवासीय भवनों के निर्माण की अनुमति देता है, जिसका कुल निर्मित क्षेत्र 5,000 वर्ग मीटर तक हो सकता है. यह निर्माण पारंपरिक फ्लोर एरिया रेशियो (FAR) और एरिया कवरेज लिमिट को पूरी तरह से दरकिनार करते हुए किया जा सकता है. इसके लिए मालिकों को सिर्फ सरकार से स्वीकृत सलाहकार से थर्ड-पार्टी प्रमाणन की आवश्यकता होगी. इसी तरह, समान विशिष्टताओं वाले वाणिज्यिक मॉल भी बिना किसी सरकारी मंजूरी के बनाए जा सकते हैं. ये नियम जम्मू-कश्मीर को लेकर सरकार के अपने ही जोखिम आकलन के बिल्कुल विपरीत हैं, जहां कश्मीर घाटी के प्रमुख हिस्सों और जम्मू के उच्च-ऊंचाई वाले डोडा, रामबन, किश्तवाड़ क्षेत्र को, जहां 50 प्रतिशत आबादी रहती है, ज़ोन-V के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है, जो भूकंप के लिहाज से बहुत अधिक संवेदनशील होने का संकेत है. साल 2025 में, भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) ने अपने भूकंपीय कोड (Seismic Code) में बड़े बदलाव पेश किए थे, जिसमें देश के 60 प्रतिशत से अधिक भू-भाग को मध्यम से उच्च जोखिम वाले भूकंपीय क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया था. हालांकि इन अपडेट्स को बाद में वापस ले लिया गया था, लेकिन इस मैपिंग ने कश्मीर की उच्च-जोखिम वाली संरचना की संवेदनशीलता को रेखांकित किया और इस क्षेत्र में कड़े भूकंपीय डिजाइन मानकों की तत्काल जरूरत पर जोर दिया. जम्मू-कश्मीर में आखिरी बार बड़ा भूकंप अक्टूबर 2005 में आया था, जिसने भारी तबाही मचाई थी. इस आपदा में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में 75,000 और जम्मू-कश्मीर में लगभग 1,400 लोगों की जान चली गई थी. रिक्टर स्केल पर 7.6 की तीव्रता वाले इस भूकंप ने लाखों लोगों को बेघर कर दिया था, क्योंकि इस क्षेत्र में 1,12,000 घर क्षतिग्रस्त हो गए थे. प्रतीकात्मक तस्वीर (ETV Bharat)