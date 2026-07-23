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भक्तों के लिए खुशखबरी, नए कोमुरवेली रेलवे स्टेशन पर रुकेंगी ये ट्रेनें, हैदराबाद से सीधी सेवा

कोमुरवेली रेलवे स्टेशन ( ETV Bharat )

हैदराबाद: तेलंगाना के सिद्दीपेट जिले में स्थित कोमुरवेली मल्लन्ना स्वामी मंदिर जाने वाले भक्तों के लिए खुशखबरी है. अब वह ट्रेन से भी मंदिर के दर्शन करने जा सकेंगे. दरअसल, 26 जुलाई को नवनिर्मित कोमुरवेली रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया जाएगा, इसके बाद भक्तों को मंदिर तक सीधी रेल कनेक्टिविटी मिलेगी. हैदराबाद से कोमुरवेली की दूरी करीब 90 किमी है. सिद्दीपेट से कोमुरवेली मंदिर की दूरी 27 किमी है. केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने हाल ही में एक्स पोस्ट में इसकी जानकारी देते हुए कहा कि यह रेलवे स्टेशन तेलंगाना और देश के दूसरे हिस्सों से आने वाले भक्तों को आने-जाने में होने वाली दिक्कतों को कम करने के लिए बनाया गया है. उन्होंने कहा, "स्वामी के भक्तों की सुविधा के लिए बनाया गया कोमुरवेली रेलवे स्टेशन 26 जुलाई को शुरू होगा." साउथ सेंट्रल रेलवे ने घोषणा की है कि सिद्दीपेट-सिकंदराबाद-सिद्दीपेट DEMU ट्रेन अब कोमुरवेली स्टेशन पर रुकेगे. रेलवे के इस फैसले मंदिर आने वाले हजारों भक्तों को राहत मिलेगी. केंद्रीय मंत्री जी. किशन रेड्डी 26 जुलाई को दोपहर 3 बजे कोमुरवेली रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे, और उसी दिन दोपहर 2.20 बजे पहली DEMU ट्रेन यहां रुकेगी.