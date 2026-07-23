भक्तों के लिए खुशखबरी, नए कोमुरवेली रेलवे स्टेशन पर रुकेंगी ये ट्रेनें, हैदराबाद से सीधी सेवा
केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने बताया कि 26 जुलाई को सिद्दीपेट जिले में नवनिर्मित कोमुरवेली रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया जाएगा.
Published : July 23, 2026 at 9:00 PM IST
हैदराबाद: तेलंगाना के सिद्दीपेट जिले में स्थित कोमुरवेली मल्लन्ना स्वामी मंदिर जाने वाले भक्तों के लिए खुशखबरी है. अब वह ट्रेन से भी मंदिर के दर्शन करने जा सकेंगे. दरअसल, 26 जुलाई को नवनिर्मित कोमुरवेली रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया जाएगा, इसके बाद भक्तों को मंदिर तक सीधी रेल कनेक्टिविटी मिलेगी. हैदराबाद से कोमुरवेली की दूरी करीब 90 किमी है. सिद्दीपेट से कोमुरवेली मंदिर की दूरी 27 किमी है.
केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने हाल ही में एक्स पोस्ट में इसकी जानकारी देते हुए कहा कि यह रेलवे स्टेशन तेलंगाना और देश के दूसरे हिस्सों से आने वाले भक्तों को आने-जाने में होने वाली दिक्कतों को कम करने के लिए बनाया गया है. उन्होंने कहा, "स्वामी के भक्तों की सुविधा के लिए बनाया गया कोमुरवेली रेलवे स्टेशन 26 जुलाई को शुरू होगा."
కోట్లాది మంది భక్తుల కోరిన కోర్కెలు తీర్చే కొమురవెల్లి మల్లన్న పుణ్యక్షేత్రంలో ఏర్పాటు చేసిన రైల్వే స్టేషన్ జూలై 26న ప్రారంభం కానుంది. గౌరవ ప్రధాని శ్రీ @narendramodi గారి ఆదేశాలతో నిర్మాణమైన ఈ స్టేషన్ దేశవ్యాప్తంగా నలుమూలల నుంచి వచ్చే మల్లన్న భక్తుల ప్రయాణ కష్టాలు తీర్చనుంది.… pic.twitter.com/AoaxsRm46T— G Kishan Reddy (@kishanreddybjp) July 22, 2026
साउथ सेंट्रल रेलवे ने घोषणा की है कि सिद्दीपेट-सिकंदराबाद-सिद्दीपेट DEMU ट्रेन अब कोमुरवेली स्टेशन पर रुकेगे. रेलवे के इस फैसले मंदिर आने वाले हजारों भक्तों को राहत मिलेगी. केंद्रीय मंत्री जी. किशन रेड्डी 26 जुलाई को दोपहर 3 बजे कोमुरवेली रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे, और उसी दिन दोपहर 2.20 बजे पहली DEMU ट्रेन यहां रुकेगी.
सिद्दीपेट - सिकंदराबाद - सिद्दीपेट DEMU ट्रेनें कोमुरवेली से होकर जाती हैं लेकिन यहां नहीं रुकतीं. भक्तों की इच्छा के अनुसार स्टेशन बनने से, इस रूट पर चलने वाली दो ट्रेनें अब यहां रुकेंगी.
साउथ सेंट्रल रेलवे के मुताबिक, सिद्दीपेट-सिकंदराबाद DEMU (ट्रेन नंबर 77654), सिकंदराबाद-सिद्दीपेट DEMU (ट्रेन नंबर 77655) 26 जुलाई से कोमुरवेली स्टेशन पर रुकेगी, जबकि सिद्दीपेट - सिकंदराबाद DEMU (ट्रेन नंबर 77656), सिकंदराबाद - सिद्दीपेट DEMU (ट्रेन नंबर 77653) 27 जुलाई से कोमुरवेली स्टेशन पर रुकेगी.
- सिद्दीपेट - सिकंदराबाद डेमू ट्रेन नंबर 77654 (बुधवार को छोड़कर) सिद्दीपेट से दोपहर 2.20 बजे निकलती है और दोपहर 2.38 बजे कोमुरवेली स्टेशन पहुंचती है. यह ट्रेन शाम 5.35 बजे सिकंदराबाद पहुंचती है.
- सिकंदराबाद - सिद्दीपेट डेमू ट्रेन नंबर 77655 (बुधवार को छोड़कर) सिकंदराबाद से शाम 5.50 बजे निकलती और रात 8.04 बजे कोमुरवेली स्टेशन और रात 9.10 बजे सिद्दीपेट पहुंचती है.
- सिद्दीपेट - सिकंदराबाद डेमू ट्रेन नंबर 77656 (गुरुवार को छोड़कर) सिद्दीपेट से सुबह 6.45 बजे निकलती है और सुबह 7.04 बजे कोमुरवेली मंदिर और सुबह 10.15 बजे सिकंदराबाद पहुंचती है.
- सिकंदराबाद - सिद्दीपेट डेमू ट्रेन नंबर 77653 (बुधवार को छोड़कर) सिकंदराबाद से सुबह 10.35 बजे निकलेगी. दोपहर 12.52 बजे कोमुरवेली मंदिर और दोपहर 2 बजे सिद्दीपेट पहुंचेगी.
कोमुरवेली रेलवे स्टेशन पर नई सुविधाएं
कोमुरवेली रेलवे स्टेशन परियोजना की 5.63 करोड़ रुपये है. प्लेटफॉर्म पांच शेल्टर बनाए गए. प्लेटफार्म 450 मीटर लंबा और 10 मीटर चौड़ा है. यात्रियों की सुविधाओं में वेटिंग हॉल, टिकट-बुकिंग काउंटर, तीन सीटों वाली बेंच और पेयजल की सुविधा शामिल है. पुरुषों और दिव्यांगों के लिए अलग वॉशरूम की सुविधा है. स्टेशन के बाहर गाड़ियों की आसान आवाजाही के लिए बड़ा पार्किंग क्षेत्र भी बनाया गया है.
स्टेशन के डिजाइन में इलाके की संस्कृति की छाप है.इसकी दीवारों पर मल्लन्ना स्वामी और आस-पास के इलाके की प्राकृतिक सुंदरता को दिखाने वाले भित्ति चित्र बने हैं. नए रेलवे स्टेशन के निर्माण से आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है.
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