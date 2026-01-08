ETV Bharat / bharat

जम्मू कश्मीर : नए कीट के 'गाने' से वैज्ञानिकों को तीन अनजान प्रजातियों का पता चला

वैज्ञानिकों को जम्मू कश्मीर में तीन नए कीटों की प्रजातियों को खोजने में सफलता हासिल हुई है.

Scientists discover three new insect species
वैज्ञानिकों ने कीट की तीन नई प्रजातियों का पता लगाया (ETV Bharat)
By Muhammad Zulqarnain Zulfi

Published : January 8, 2026 at 5:29 PM IST

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर के पहाड़ों और घास के मैदानों की खोज कर रहे वैज्ञानिकों ने लंबे एंटीना वाले टिड्डों की तीन ऐसी प्रजातियों की खोज की है, जिनके बारे में पहले पता नहीं था.

यह खोज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मुजम्मिल सैयद शाह ने यूनिवर्सिटी के साथी एंटोमोलॉजिस्ट - आमिर मजीद, इशरत बशीर और खालिदा हसन के साथ मिलकर कश्मीर में बड़े पैमाने पर फील्ड सर्वे के दौरान की. ये नतीजे हाल ही में इंटरनेशनल पीयर-रिव्यूड जर्नल ज़ूटाक्सा में पब्लिश हुए.

नए पहचाने गए कीड़े कोनोसेफालस जीनस के हैं, जिन्हें आमतौर पर मैदानी कैटीडिड्स के नाम से जाना जाता है. इन्हें कोनोसेफालस उस्मानी, कोनोसेफालस नागरिएंसिस और कोनोसेफालस गैंडरबली नाम दिया गया है.

शाह ने कहा, “अब तक, माना जाता था कि कश्मीर में कोनोसेफालस की सिर्फ़ एक ही प्रजाति है.” “हमारी स्टडी से पता चलता है कि इस इलाके के पहाड़ों, घाटियों और जंगलों ने कई प्रजातियों के लिए बिना किसी की नज़र में आए चुपचाप बढ़ने के लिए सही हालात बनाए हैं.”

वैज्ञानिकों ने कीट की तीन नई प्रजातियों का पता लगाया
वैज्ञानिकों ने कीट की तीन नई प्रजातियों का पता लगाया (ETV Bharat)

रिसर्च टीम ने कश्मीर के अलग-अलग जिलों में सर्वे किया, ऊंचे घास के मैदानों, झाड़ियों और पतझड़ वाले जंगलों में ट्रेकिंग की. बड़े कीड़ों को दिन के उजाले में इकट्ठा किया गया, जब कैटीडिड पेड़-पौधों पर आराम करते हैं और उन्हें आसानी से देखा जा सकता है.

कश्मीर की ज्योग्राफी इस विविधता में अहम रोल निभाती है. यह इलाका पश्चिमी हिमालय और पीर पंजाल रेंज के पारस्परिक क्रिया पर है, जिससे कम दूरी पर अलग-अलग मौसम और निवास मिलते हैं. शाह ने कहा, “यह जगह विकास के लिए एक प्राकृतिक लैब की तरह काम करती है.” “ऊंचाई, तापमान और पेड़-पौधों में छोटे-छोटे बदलाव समय के साथ कीड़ों की प्रजातियों में बड़े अंतर ला सकते हैं.”

यह पक्का करने के लिए कि ये कीड़े साइंस के लिए नए थे, रिसर्चर्स ने स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का इस्तेमाल किया, यह एक ऐसी टेक्निक है जो शरीर के छोटे-छोटे स्ट्रक्चर की बहुत डिटेल्ड इमेज बनाती है.

टीम ने नर कैटीडिड के पंखों पर दांतों की एक सूक्ष्म पंक्ति, स्ट्राइडुलेटरी फाइल का बारीकी से अध्ययन किया. जब ये दांत आपस में रगड़े जाते हैं, तो कीड़ों की तरह चहचहाने की आवाजें निकलती हैं. इन दांतों की संख्या और आकार हर प्रजाति के लिए अलग-अलग होते हैं.

शाह ने कहा, “हर प्रजाति का अपना साउंड सिग्नेचर होता है.” “दांतों की गिनती करके और शरीर के अंगों को हाई मैग्निफिकेशन पर देखकर, हम साफ देख सकते थे कि ये कीड़े किसी भी जानी-मानी प्रजाति से मेल नहीं खाते.” बडगाम जिले में पाए जाने वाले कोनोसेफालस नागरिएंसिस में धुरी के आकार के आधार पर ढूंढा जिसमें 34 दांतों वाली एक ध्वनिकीट होती है.

इस प्रजाति का नाम डॉ. राजेंद्र नागर के सम्मान में रखा गया है, जो एक भारतीय कीट विज्ञानी थे और कई कैटीडिड प्रजातियों की खोज के लिए जाने जाते हैं. गांदरबल जिले में खोजी गई कोनोसेफालस गांदरबली अपने रिश्तेदारों की तुलना में छोटी और अधिक पतली है.

इसके ध्वनिकीट फाइल में सिर्फ 28 दांत हैं और इसके नीचे की तरफ एक साफ वी-शेप का निशान है. इसका नाम उस जिले से मिलता है जहां इसे सबसे पहले इकट्ठा किया गया था. कोनोसेफालस उस्मानी के पेट पर एक चपटी, लंबी प्लेट होती है और इसकी म्यूजिकल फाइल पर 36 दांत होते हैं. इसका नाम भारत में ऑर्थोप्टेरा के जाने-माने स्कॉलर प्रोफेसर मोहम्मद कामिल उस्मानी के नाम पर रखा गया है.

शाह ने कहा, "किसी प्रजाति का नाम रखना, वैज्ञानिक खोज से जुड़ी जगह और लोगों, दोनों को पहचानने का एक तरीका है." स्टडी में पहली बार कश्मीर में कोनोसेफालस लॉन्गिपेनिस और कोनोसेफालस क्वासिफाएंसिस समेत दूसरे कैटीडिड्स की मौजूदगी भी दर्ज की गई. ये स्पीशीज पहले सिर्फ भारत के दूसरे हिस्सों में ही जानी जाती थीं.

शोधकर्ताओं के अनुसार, इससे पता चलता है कि कश्मीर कीड़ों के आने-जाने, उनके बढ़ने और जिंदा रहने के लिए एक जरूरी कॉरिडोर का काम कर सकता है. शाह ने कहा, “यह खोज हमें बताती है कि जानी-पहचानी जगहों पर भी साइंटिफिक सरप्राइज हो सकते हैं.” “अगर हम और करीब से देखें, खासकर उन जगहों पर जहां अभी तक कम स्टडी हुई है, तो हमें और भी कई नई प्रजातियां मिल सकती हैं.”

स्टडी में इस्तेमाल किए गए फिजिकल नमूनों को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जूलॉजी म्यूजियम में जमा कर दिया गया है. तीन नई कैटीडिड प्रजातियों के बारे में बताने वाली स्टडी जूटाक्सा के दिसंबर 2025 के अंक में पब्लिश हुई थी. जूटाक्सा एक जानी-मानी इंटरनेशनल जर्नल है जो एनिमल टैक्सोनॉमी और बायोडायवर्सिटी रिसर्च पर फोकस करती है.

