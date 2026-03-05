ज्यादा पैदावार की नई तकनीक, एडवांस्ड टूल्स से खेती करने वाले किसानों को ऐसे मिलती है मदद
खेती के लिए अब नई तकनीक आने के कारण किसानों को काफी राहत मिली है. जाने इस पर एक्सपर्ट की राय.
Published : March 5, 2026 at 7:29 PM IST
चंचल मुखर्जी
नई दिल्ली: पंजाब के नानोवाल खुर्द गांव में फूलों की खेती करने वाले किसान गुरविंदर सिंह सोही को नवीनतम तकनीक से फायदा हो रहा है. पहले वे अपनी फसलों के रखरखाव के लिए काफी हद तक पारंपरिक तरीकों और सहज ज्ञान पर निर्भर थे. आज, मौसम का अनुमान लगाने वाले सिस्टम और सेंसर-बेस्ड बीमारी का पता लगाने जैसे एडवांस्ड टूल्स ने उनके खेतों में काम करने का तरीका बदल दिया है.
रियल-टाइम मौसम अपडेट के साथ, सोही सिंचाई, खाद डालने और कटाई की योजना ज्यादा अच्छे से बना सकते हैं, जिससे अचानक मौसम में होने वाले बदलावों से बचा जा सकता है, जो अक्सर नाजुक फूलों की फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं. साथ ही, खेतों में लगे सेंसर पौधों की बीमारियों के शुरुआती लक्षणों का पता लगाने में मदद करते हैं, जिससे वह इंफेक्शन फैलने से पहले समय पर कार्रवाई कर सकते हैं.
एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के फायदों के बारे में बताते हुए, सोही ने ईटीवी भारत को बताया, "ये टेक्नोलॉजी वरदान साबित हुई हैं. जैसे-जैसे सटीक खेती के टूल धीरे-धीरे ग्रामीण खेतों तक पहुंच रहे हैं, ये न केवल मेरी पैदावार को बचाने में मदद करती हैं बल्कि खेती में लगने वाली अतिरिक्त मेहनत को भी कम करती हैं.
उन्होंने कहा, "मैं अपनी 8.8 हेक्टेयर खेती की जमीन पर ऐसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा हूं, जिसमें 3.6 हेक्टेयर अपनी जमीन और 5.2 हेक्टेयर लीज पर ली गई जमीन शामिल है, जिससे मुझे बहुत मदद मिलती है. अगर मैं साइंटिस्ट के बनाए वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम के फ़ायदे की बात करूं, तो यह हमारे लिए एक मददगार हाथ है.
उन्होंने कहा, "उदाहरण के लिए, मैंने कई अनोखे फूल उगाए थे और दो या तीन हफ्ते बाद उन्हें तोड़ने का प्लान बना रहा था, लेकिन मुझे वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम से जल्दी बारिश की जानकारी मिली, इसलिए मैंने उसी हिसाब से उन्हें काटा जिससे मुझे 5-6 लाख रुपये का नुकसान होने से बच गया." सोही अकेले नहीं हैं जो मॉडर्न खेती की टेक्नोलॉजी का फायदा उठा रहे हैं. उत्तराखंड के नैनीताल इलाके में, किसान नरेंद्र सिंह मेहरा ने भी एडवांस्ड टूल्स अपनाने के बाद अपनी खेती के तरीकों में बड़ा बदलाव देखा है.
मेहरा के लिए, टेक्नोलॉजी उनकी फसलों को बचाने में एक जरूरी पार्टनर बन गई है. सेंसर-बेस्ड बीमारी का पता लगाने वाले सिस्टम जैसे टूल्स उन्हें पौधों में इन्फेक्शन को शुरुआती चरण में पहचानने में मदद करते हैं, जिससे नुकसान फैलने से पहले समय पर एक्शन लेने में मदद मिलती है. मेहरा ने कहा, "सेंसर से एडवांस्ड बीमारी का पता लगाना किसानों के लिए बहुत मददगार है क्योंकि यह फसलों को बड़े नुकसान से बचाता है." "जब से मैंने अपने खेतों में बीमारियों को स्कैन करने के लिए इसका इस्तेमाल करना शुरू किया है, इसने मेरी मेहनत और फसल की पैदावार दोनों को बचाने में मदद की है."
एग्रीकल्चर साइंटिस्ट ने कहा कि इनोवेटिव फार्मर-लेड एक्सटेंशन डेवलपमेंट (IFLED) एक बदलाव लाने वाला तरीका है जिसका मकसद साइंटिफिक तरक्की और ज़मीनी खेती करने वाले समुदायों के बीच की दूरी को कम करना है। पुराने एक्सटेंशन मॉडल के उलट, IFLED अनुभवी किसानों को जानकारी फैलाने वाले के तौर पर इस्तेमाल करता है, जिससे यह पक्का होता है कि मॉडर्न खेती की टेक्नोलॉजी और सबसे अच्छे तरीके सबसे दूर-दराज और पिछड़े खेती करने वाले लोगों तक भी पहुंचें.
ग्रामीण समाज में अभिनव किसान प्रौद्योगिकी अपनाने और डेवलपमेंट को तेज करते हैं. इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट (IARI) किसानों की समस्याओं को हल करने और पोषण सुरक्षा पक्का करने के लिए खेती की टेक्नोलॉजी को फैलाने के लिए अलग-अलग एक्सटेंशन मॉडल बनाने और उन्हें बढ़ाने में अहम भूमिका निभाता है.
कृषि वैज्ञानिकों का मानना है कि इनोवेटिव फार्मर-लेड एक्सटेंशन डेवलपमेंट (IFLED) तरीका साइंटिफिक रिसर्च और जमीनी खेती करने वाले समुदायों के बीच की दूरी को कम करने के लिए एक बदलाव लाने वाले मॉडल के तौर पर उभर रहा है. यह पहल लैब और किसानों के खेतों के बीच कनेक्शन को मजबूत करने पर फोकस करती है, ताकि यह पक्का हो सके कि खेती में होने वाले नए तरीकों का फ़ायदा उन लोगों तक पहुंचे जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है.
इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च-इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट (ICAR-IARI) के साइंटिस्ट ने कहा, “IFLED के तहत एक्सटेंशन पार्टनर के तौर पर नए किसानों को शामिल करने से न सिर्फ़ लास्ट माइल टेक्नोलॉजी का फैलाव मजबूत हुआ है, बल्कि देश के अलग-अलग एग्रो-इकोलॉजिकल इलाकों से उभर रहे ज़मीनी स्तर के नए तरीकों की बड़ी रेंज भी सामने आई है."
ये योगदान दिखाते हैं कि कैसे साइंटिफिक सुझाव, जब लोकल हकीकत के हिसाब से अपनाए जाते हैं, तो डेवलपमेंट के कॉन्टेक्स्ट-स्पेसिफिक, आर्थिक रूप से फायदेमंद और पर्यावरण के हिसाब से टिकाऊ मॉडल बन जाते हैं. वैज्ञानिक ने बताया कि किसानों की ये कोशिशें दिखाती हैं कि खेती में नए तरीके कई तरह के होते हैं.
नई टेक्नोलॉजी के फायदों पर बात करते हुए, बिहार के झिरबा की किसान बिनीता कुमारी ने ईटीवी भारत को बताया, "मैं मौसम के हिसाब से ऑयस्टर मशरूम, मिल्की मशरूम और बटन मशरूम की खेती करती हूं. इसके लिए मैं धान की पराली और गेहूं के भूसे जैसे खेती के बचे हुए हिस्सों को सब्सट्रेट मटीरियल के तौर पर इस्तेमाल करती हूं."
उन्होंने बताया, "मैंने इस्तेमाल किए गए मशरूम सब्सट्रेट और कम्पोस्ट के बचे हुए हिस्सों का इस्तेमाल करके वर्मीकम्पोस्ट और ऑर्गेनिक खाद भी तैयार की है, और खेती के सिस्टम में वेस्ट रीसाइक्लिंग को भी शामिल किया है. इस नई टेक्नोलॉजी और इन तरीकों ने मुझे कम जमीन की जरूरत, कम पानी के इस्तेमाल और स्थानीय तौर पर मौजूद संसाधन का सही इस्तेमाल करने में मदद की है."
गुजरात के बनासकांठा इलाके के एक और किसान गेनाभाई दरघाभाई पटेल ने कहा, "ड्रिप इरिगेशन, फर्टिगेशन, मल्चिंग, रेनवाटर हार्वेस्टिंग और कटाई के बाद बेहतर तरीकों का इस्तेमाल करने वाला एक इंटीग्रेटेड अनार सिस्टम नया इनोवेशन है। ग्राउंडवाटर की कमी, ज्यादा इवैपोरेशन और कम फसल के कारण, मैंने ड्रिप इरिगेशन अपनाया है जिससे पानी की बचत होती है और अच्छी पैदावार होती है."
एक्सपर्ट ने कहा कि यह साथियों के साथ मिलकर काम करने का तरीका मॉडर्न टेक्नोलॉजी और साइंटिफिक तरीकों को सबसे दूर और पिछड़े किसान समुदायों तक भी पहुंचाने में मदद करता है. ग्रामीण इलाकों में इनोवेटिव किसान न केवल नई टेक्नोलॉजी को तेज़ी से अपनाते हैं, बल्कि समुदाय में उन्हें तेजी से फैलाने में भी अहम भूमिका निभाते हैं.
ये भी पढे़ं: चुनाव से पहले 'टी पैकेज' ! प.बंगाल की राजनीति गरमाई