ज्यादा पैदावार की नई तकनीक, एडवांस्ड टूल्स से खेती करने वाले किसानों को ऐसे मिलती है मदद

चंचल मुखर्जी

नई दिल्ली: पंजाब के नानोवाल खुर्द गांव में फूलों की खेती करने वाले किसान गुरविंदर सिंह सोही को नवीनतम तकनीक से फायदा हो रहा है. पहले वे अपनी फसलों के रखरखाव के लिए काफी हद तक पारंपरिक तरीकों और सहज ज्ञान पर निर्भर थे. आज, मौसम का अनुमान लगाने वाले सिस्टम और सेंसर-बेस्ड बीमारी का पता लगाने जैसे एडवांस्ड टूल्स ने उनके खेतों में काम करने का तरीका बदल दिया है.

रियल-टाइम मौसम अपडेट के साथ, सोही सिंचाई, खाद डालने और कटाई की योजना ज्यादा अच्छे से बना सकते हैं, जिससे अचानक मौसम में होने वाले बदलावों से बचा जा सकता है, जो अक्सर नाजुक फूलों की फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं. साथ ही, खेतों में लगे सेंसर पौधों की बीमारियों के शुरुआती लक्षणों का पता लगाने में मदद करते हैं, जिससे वह इंफेक्शन फैलने से पहले समय पर कार्रवाई कर सकते हैं.

एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के फायदों के बारे में बताते हुए, सोही ने ईटीवी भारत को बताया, "ये टेक्नोलॉजी वरदान साबित हुई हैं. जैसे-जैसे सटीक खेती के टूल धीरे-धीरे ग्रामीण खेतों तक पहुंच रहे हैं, ये न केवल मेरी पैदावार को बचाने में मदद करती हैं बल्कि खेती में लगने वाली अतिरिक्त मेहनत को भी कम करती हैं.

उन्होंने कहा, "मैं अपनी 8.8 हेक्टेयर खेती की जमीन पर ऐसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा हूं, जिसमें 3.6 हेक्टेयर अपनी जमीन और 5.2 हेक्टेयर लीज पर ली गई जमीन शामिल है, जिससे मुझे बहुत मदद मिलती है. अगर मैं साइंटिस्ट के बनाए वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम के फ़ायदे की बात करूं, तो यह हमारे लिए एक मददगार हाथ है.

उन्होंने कहा, "उदाहरण के लिए, मैंने कई अनोखे फूल उगाए थे और दो या तीन हफ्ते बाद उन्हें तोड़ने का प्लान बना रहा था, लेकिन मुझे वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम से जल्दी बारिश की जानकारी मिली, इसलिए मैंने उसी हिसाब से उन्हें काटा जिससे मुझे 5-6 लाख रुपये का नुकसान होने से बच गया." सोही अकेले नहीं हैं जो मॉडर्न खेती की टेक्नोलॉजी का फायदा उठा रहे हैं. उत्तराखंड के नैनीताल इलाके में, किसान नरेंद्र सिंह मेहरा ने भी एडवांस्ड टूल्स अपनाने के बाद अपनी खेती के तरीकों में बड़ा बदलाव देखा है.

मेहरा के लिए, टेक्नोलॉजी उनकी फसलों को बचाने में एक जरूरी पार्टनर बन गई है. सेंसर-बेस्ड बीमारी का पता लगाने वाले सिस्टम जैसे टूल्स उन्हें पौधों में इन्फेक्शन को शुरुआती चरण में पहचानने में मदद करते हैं, जिससे नुकसान फैलने से पहले समय पर एक्शन लेने में मदद मिलती है. मेहरा ने कहा, "सेंसर से एडवांस्ड बीमारी का पता लगाना किसानों के लिए बहुत मददगार है क्योंकि यह फसलों को बड़े नुकसान से बचाता है." "जब से मैंने अपने खेतों में बीमारियों को स्कैन करने के लिए इसका इस्तेमाल करना शुरू किया है, इसने मेरी मेहनत और फसल की पैदावार दोनों को बचाने में मदद की है."

एग्रीकल्चर साइंटिस्ट ने कहा कि इनोवेटिव फार्मर-लेड एक्सटेंशन डेवलपमेंट (IFLED) एक बदलाव लाने वाला तरीका है जिसका मकसद साइंटिफिक तरक्की और ज़मीनी खेती करने वाले समुदायों के बीच की दूरी को कम करना है। पुराने एक्सटेंशन मॉडल के उलट, IFLED अनुभवी किसानों को जानकारी फैलाने वाले के तौर पर इस्तेमाल करता है, जिससे यह पक्का होता है कि मॉडर्न खेती की टेक्नोलॉजी और सबसे अच्छे तरीके सबसे दूर-दराज और पिछड़े खेती करने वाले लोगों तक भी पहुंचें.