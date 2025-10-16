ETV Bharat / bharat

रेलवे की नई पहल! अब ट्रेन में यात्रियों को कंबल के साथ मिलेगा कवर

केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जयपुर-असरवा एक्सप्रेस के सभी एसी क्लास के यात्रियों के लिए प्रिंटिड कंबल कवर भी लॉन्च किए गए.

vaishnaw
केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव (ANI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 16, 2025 at 3:12 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार को राजस्थान के जयपुर में 65 छोटे और मध्यम स्टेशनों पर नए प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म अपग्रेडेशन और एक्सटेंशन और एक इंटिग्रेटेड पैसेंजर इंफोर्मेंशन सिस्टम का उद्घाटन किया. इसके साथ ही उन्होंने जयपुर-असरवा एक्सप्रेस के सभी एसी क्लास के यात्रियों के लिए प्रिंटिड कंबल कवर भी लॉन्च किए गए.

मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा,"आज रेलवे ने एक नई पहल शुरू की है. यह पहल यात्रियों के जीवन में एक बड़ा बदलाव लाने का एक प्रयास है. रेलवे सिस्टम में कंबल का इस्तेमाल हमेशा से रहा है, लेकिन कंबल को लेकर हमेशा एक संशय रहा है और इस संशय दूर करने के लिए जयपुर रेलवे स्टेशन से पायलट कार्यक्रम के रूप में एक ट्रेन में कंबल कवर की व्यवस्था शुरू की गई है."

'छोटे स्टेशनों पर भी सुविधाएं बढ़ाई जाएगी'
उन्होंने कहा, "अगर यह प्रयोग सफल रहा तो इसे पूरे देश में विस्तारित किया जाएगा. साथ ही छोटे स्टेशनों पर भी सुविधाएं बढ़ाई जाएगी, खासकर प्लेटफॉर्म की ऊंचाई, साइनबोर्ड ,सूचना प्रणाली." मंत्री ने कहा, "ये अपग्रेड राजस्थान के विभिन्न मंडलों जैसे कि जोधपुर, जयपुर, अजमेर और बीकानेर में लागू किए जा रहे हैं."

उन्होंने कहा कि इसके अलावा टिकाऊपन और आसानी से धुलने के लिए चुने गए सांगानेरी प्रिंट फैब्रिक का उपयोग करके एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, जिसमें प्रायोगिक परिणामों के आधार पर रेलवे सिस्टम में विभिन्न राज्यों के पारंपरिक प्रिंटों को शामिल करने की योजना है.

मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी भाषण दिया और कहा,"हाल ही में मैं एक दक्षिण कोरियाई कंपनी के सीईओ से मिला, जिन्होंने आते ही मेरा 'राम राम' कहकर स्वागत किया. मुझे लगा कि भारत का प्रभुत्व बढ़ा है और उसे बढ़ावा मिल रहा है."

'हमारा लक्ष्य रेलवे में विकास'
उन्होंने कहा, "हमारा लक्ष्य रेलवे में विकास के माध्यम से सुविधाएं प्रदान करना है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सोच के साथ काम करते हैं कि कैसे हमारे विकास कार्य निम्न-आय वाले परिवारों और मध्यम वर्ग के लोगों में बदलाव लाएंगे."

उन्होंने कहा, "ऐसे 84 स्टेशन हैं, जिनके नाम कम ही लिए जाते हैं. मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने मेरे जीवन में कई संघर्षों के बाद यहां तक पहुंचने में सफलता पाई. मैं उन्हें अपना आदर्श मानता हूं. भारत का कभी एक नाम था. हमारा लक्ष्य इसकी गरिमा को दोबारा स्थापित करना है. हम सभी को मिलकर विकास के लिए काम करना चाहिए."

इस बीच राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी ने कहा कि जब वे विधायक थे, तब खातीपुरा रेलवे स्टेशन उनके निर्वाचन क्षेत्र में था. कोई सोच भी नहीं सकता था कि खातीपुरा रेलवे स्टेशन का पूरी तरह से कायाकल्प हो जाएगा. न केवल खातीपुरा, बल्कि जयपुर के सभी रेलवे स्टेशन अब बेहतरीन स्थिति में हैं. यह मोदी का युग है, सभी परियोजनाओं को उलट दिया गया है."

यह भी पढ़ें- पटाखे और ज्वलनशील पदार्थ मिले तो 3 साल तक की होगी जेल, रेलवे ने उतार दी है पूरी सेना

TAGGED:

ASHWINI VAISHNAW I
NEW INITIATIVE BY RAILWAYS
PASSENGERS WILL GET BLANKETS COVER
BLANKETS AND COVERS
INDIA RAILWAY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धनतेरस से लेकर दीपावली तक करें ये छोटे-छोटे उपाय, मां लक्ष्मी की मिलेगी कृपा, होंगे मालामाल

रोहित-कोहली समेत भारतीय टीम वनडे सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया पहुंची, देखें वीडियो

सेना से दुश्मनी न करें: बीएनपी ने बांग्लादेश सरकार के चीफ मुहम्मद यूनुस को चेताया

दिवाली से पहले शेयर बाजार में पटाखों की गूंज, सेंसेक्स-निफ्टी में आया बूम

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.