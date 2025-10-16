ETV Bharat / bharat

रेलवे की नई पहल! अब ट्रेन में यात्रियों को कंबल के साथ मिलेगा कवर

केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ( ANI )

नई दिल्ली: केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार को राजस्थान के जयपुर में 65 छोटे और मध्यम स्टेशनों पर नए प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म अपग्रेडेशन और एक्सटेंशन और एक इंटिग्रेटेड पैसेंजर इंफोर्मेंशन सिस्टम का उद्घाटन किया. इसके साथ ही उन्होंने जयपुर-असरवा एक्सप्रेस के सभी एसी क्लास के यात्रियों के लिए प्रिंटिड कंबल कवर भी लॉन्च किए गए. मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा,"आज रेलवे ने एक नई पहल शुरू की है. यह पहल यात्रियों के जीवन में एक बड़ा बदलाव लाने का एक प्रयास है. रेलवे सिस्टम में कंबल का इस्तेमाल हमेशा से रहा है, लेकिन कंबल को लेकर हमेशा एक संशय रहा है और इस संशय दूर करने के लिए जयपुर रेलवे स्टेशन से पायलट कार्यक्रम के रूप में एक ट्रेन में कंबल कवर की व्यवस्था शुरू की गई है." 'छोटे स्टेशनों पर भी सुविधाएं बढ़ाई जाएगी'

उन्होंने कहा, "अगर यह प्रयोग सफल रहा तो इसे पूरे देश में विस्तारित किया जाएगा. साथ ही छोटे स्टेशनों पर भी सुविधाएं बढ़ाई जाएगी, खासकर प्लेटफॉर्म की ऊंचाई, साइनबोर्ड ,सूचना प्रणाली." मंत्री ने कहा, "ये अपग्रेड राजस्थान के विभिन्न मंडलों जैसे कि जोधपुर, जयपुर, अजमेर और बीकानेर में लागू किए जा रहे हैं." उन्होंने कहा कि इसके अलावा टिकाऊपन और आसानी से धुलने के लिए चुने गए सांगानेरी प्रिंट फैब्रिक का उपयोग करके एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, जिसमें प्रायोगिक परिणामों के आधार पर रेलवे सिस्टम में विभिन्न राज्यों के पारंपरिक प्रिंटों को शामिल करने की योजना है.