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बच्चे विदेश में तो क्या हुआ! अब बुजुर्गों का अकेलापन होगा दूर, भारत में शुरू हुआ अनोखा स्टार्टअप, डॉक्टर से लेकर मंदिर तक मिल रहा साथ

बुजुर्गों का भरोसेमंद साथी ( ETV Bharat )

गुरुग्राम: देश में बदलते पारिवारिक ढांचे और युवाओं के रोजगार के लिए विदेशों और दूसरे शहरों में जाने के बीच बुजुर्गों की देखभाल एक बड़ी सामाजिक चुनौती बनती जा रही है. ऐसे में अब बुजुर्गों की मदद के लिए एक नया स्टार्टअप कॉन्सेप्ट सामने आया है. इसमें बुजुर्गों को नर्स या केयरटेकर के बजाय उनकी जरूरत के हिसाब से साथी उपलब्ध कराए जा रहे हैं. ये साथी डॉक्टर के पास जाने, बैंक का काम निपटाने, बाजार जाने, मंदिर जाने और सामाजिक कार्यक्रमों में शामिल होने तक में मदद करेंगे. खास बात यह है कि इस तरह की सेवाओं में काम के घंटों या जरूरत के मुताबिक भुगतान और सैलरी का मॉडल अपनाया जा रहा है.

नौकरी का नया मॉडल: स्टार्टअप की यह अवधारणा उन लोगों के लिए रोजगार का नया विकल्प भी बन सकती है, जो बुजुर्गों के साथ समय बिताकर उनकी मदद करना चाहते हैं. इसमें पारंपरिक फुल टाइम नौकरी के बजाय जरूरत और बुकिंग के अनुसार काम करने का अवसर मिलता है. वहीं, परिवारों को भी पूरे समय के केयरटेकर की नियुक्ति करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. वे कुछ घंटों के लिए या नियमित रूप से साथी की सेवाएं ले सकेंगे. इस तरह बुजुर्गों की जरूरत पूरी करने के साथ लचीले रोजगार का रास्ता भी खुल रहा है.

बुजुर्गों की सेवा करने को शुरू हुआ स्टार्टअप (ETV Bharat) केयरटेकर नहीं, बुजुर्गों को मिलेगा भरोसेमंद साथी: गुरुग्राम में शुरू की गई 'कर्मा कंपेनियन' सेवा इसी कॉन्सेप्ट पर काम कर रही है. यह एक नॉन-मेडिकल सपोर्ट प्लेटफॉर्म है, जिसके तहत बुजुर्गों को उनकी जरूरत के अनुसार प्रशिक्षित और सत्यापित साथी उपलब्ध कराए जाएंगे. इसका उद्देश्य मेडिकल केयर या नर्सिंग उपलब्ध कराना नहीं, बल्कि बुजुर्गों को रोजमर्रा के कामों और सामाजिक गतिविधियों में सहयोग देना है. खासकर उन परिवारों के लिए यह सुविधा उपयोगी हो सकती है, जिनके बच्चे दूसरे शहरों या विदेश में रहते हैं. बुजुर्गों को मिलेगा हमसफर जैसा साथ: इस बारे में अधिक जानकारी के लिए ईटीवी भारत ने कर्मा माइल्स के फाउंडर गौरव मित्तल से बातचीत की. बातचीत के दौरान गौरव मित्तल ने कहा कि, "हमारे कर्मा कंपेनियन की सबसे खास बात यह है कि यह पारंपरिक केयरटेकर या नर्सिंग सेवाओं से अलग है. इसका उद्देश्य बुजुर्गों को मेडिकल देखभाल उपलब्ध कराना नहीं, बल्कि उनके रोजमर्रा के कामों और सामाजिक गतिविधियों में सहयोग देना है. ऐसे बुजुर्ग जो अपने अधिकतर काम खुद कर सकते हैं, लेकिन कुछ गतिविधियों के लिए किसी भरोसेमंद व्यक्ति का साथ चाहते हैं, उनके लिए यह सेवा शुरू की गई है. खासकर उन परिवारों को इससे राहत मिल सकती है, जिनके बच्चे नौकरी या अन्य कारणों से माता-पिता से दूर रहते हैं." तीन श्रेणियों में मिलेगी कंपेनियन की सुविधा: कर्मा माइल्स के फाउंडर गौरव मित्तल ने बताया कि, "कंपनी ने बुजुर्गों की अलग-अलग जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सेवाओं को तीन श्रेणियों में बांटा है. पहली श्रेणी "एरंड्स कंपेनियन" है. इसके तहत डॉक्टर की अपॉइंटमेंट, मेडिकल टेस्ट, दवाइयां खरीदने, बैंकिंग, सरकारी कार्यालयों और दस्तावेजों से जुड़े कामों में सहायता मिलेगी. रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट तक आने-जाने के लिए भी साथी उपलब्ध कराए जाएंगे." बुजुर्गों का अकेलापन होगा दूर (ETV Bharat) घर बैठे बातचीत से लेकर डिजिटल पेमेंट तक में मदद: गौरव मित्तल ने आगे कहा कि, "दूसरी श्रेणी "होम कंपेनियन" की है. इसके तहत बुजुर्गों को घर पर ही बातचीत करने, किताबें पढ़ने और मोबाइल व तकनीक के इस्तेमाल में मदद मिलेगी. डिजिटल पेमेंट करना हो या वीडियो कॉल के जरिए परिवार के सदस्यों से जुड़ना हो, कंपेनियन इसमें सहयोग करेंगे. इसके अलावा बुजुर्गों के शौक और रोजमर्रा की पसंदीदा गतिविधियों में भी उनका साथ दिया जाएगा. इसका मकसद केवल काम करवाना नहीं, बल्कि उनके साथ समय बिताना और अकेलेपन को कम करना भी है." मंदिर, बाजार और समारोहों में भी मिलेगा साथ: वहीं, तीसरी श्रेणी की जानकारी देते हुए गौरव मित्तल ने कहा कि, "तीसरी श्रेणी "सोशल कंपेनियन" की है. इसके तहत बुजुर्ग अपनी पसंद के अनुसार मंदिर, रेस्टोरेंट, बाजार, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और पारिवारिक समारोहों में जा सकेंगे. दोस्तों और परिचितों से मिलने के लिए भी उन्हें साथी उपलब्ध कराया जाएगा. इससे वे सामाजिक गतिविधियों से जुड़े रह सकेंगे और हर बार परिवार के किसी सदस्य के खाली होने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा." कर्मा कंपेनियन के स्टाफ (ETV Bharat)