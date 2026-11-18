बच्चे विदेश में तो क्या हुआ! अब बुजुर्गों का अकेलापन होगा दूर, भारत में शुरू हुआ अनोखा स्टार्टअप, डॉक्टर से लेकर मंदिर तक मिल रहा साथ
Elderly care startups: बुजुर्गों की मदद के लिए नया स्टार्टअप शुरू किया जा रहा है. इसमें बुजुर्गों को साथी उपलब्ध कराया जा रहा.
Published : November 18, 2026 at 2:58 PM IST
गुरुग्राम: देश में बदलते पारिवारिक ढांचे और युवाओं के रोजगार के लिए विदेशों और दूसरे शहरों में जाने के बीच बुजुर्गों की देखभाल एक बड़ी सामाजिक चुनौती बनती जा रही है. ऐसे में अब बुजुर्गों की मदद के लिए एक नया स्टार्टअप कॉन्सेप्ट सामने आया है. इसमें बुजुर्गों को नर्स या केयरटेकर के बजाय उनकी जरूरत के हिसाब से साथी उपलब्ध कराए जा रहे हैं. ये साथी डॉक्टर के पास जाने, बैंक का काम निपटाने, बाजार जाने, मंदिर जाने और सामाजिक कार्यक्रमों में शामिल होने तक में मदद करेंगे. खास बात यह है कि इस तरह की सेवाओं में काम के घंटों या जरूरत के मुताबिक भुगतान और सैलरी का मॉडल अपनाया जा रहा है.
नौकरी का नया मॉडल: स्टार्टअप की यह अवधारणा उन लोगों के लिए रोजगार का नया विकल्प भी बन सकती है, जो बुजुर्गों के साथ समय बिताकर उनकी मदद करना चाहते हैं. इसमें पारंपरिक फुल टाइम नौकरी के बजाय जरूरत और बुकिंग के अनुसार काम करने का अवसर मिलता है. वहीं, परिवारों को भी पूरे समय के केयरटेकर की नियुक्ति करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. वे कुछ घंटों के लिए या नियमित रूप से साथी की सेवाएं ले सकेंगे. इस तरह बुजुर्गों की जरूरत पूरी करने के साथ लचीले रोजगार का रास्ता भी खुल रहा है.
केयरटेकर नहीं, बुजुर्गों को मिलेगा भरोसेमंद साथी: गुरुग्राम में शुरू की गई 'कर्मा कंपेनियन' सेवा इसी कॉन्सेप्ट पर काम कर रही है. यह एक नॉन-मेडिकल सपोर्ट प्लेटफॉर्म है, जिसके तहत बुजुर्गों को उनकी जरूरत के अनुसार प्रशिक्षित और सत्यापित साथी उपलब्ध कराए जाएंगे. इसका उद्देश्य मेडिकल केयर या नर्सिंग उपलब्ध कराना नहीं, बल्कि बुजुर्गों को रोजमर्रा के कामों और सामाजिक गतिविधियों में सहयोग देना है. खासकर उन परिवारों के लिए यह सुविधा उपयोगी हो सकती है, जिनके बच्चे दूसरे शहरों या विदेश में रहते हैं.
बुजुर्गों को मिलेगा हमसफर जैसा साथ: इस बारे में अधिक जानकारी के लिए ईटीवी भारत ने कर्मा माइल्स के फाउंडर गौरव मित्तल से बातचीत की. बातचीत के दौरान गौरव मित्तल ने कहा कि, "हमारे कर्मा कंपेनियन की सबसे खास बात यह है कि यह पारंपरिक केयरटेकर या नर्सिंग सेवाओं से अलग है. इसका उद्देश्य बुजुर्गों को मेडिकल देखभाल उपलब्ध कराना नहीं, बल्कि उनके रोजमर्रा के कामों और सामाजिक गतिविधियों में सहयोग देना है. ऐसे बुजुर्ग जो अपने अधिकतर काम खुद कर सकते हैं, लेकिन कुछ गतिविधियों के लिए किसी भरोसेमंद व्यक्ति का साथ चाहते हैं, उनके लिए यह सेवा शुरू की गई है. खासकर उन परिवारों को इससे राहत मिल सकती है, जिनके बच्चे नौकरी या अन्य कारणों से माता-पिता से दूर रहते हैं."
तीन श्रेणियों में मिलेगी कंपेनियन की सुविधा: कर्मा माइल्स के फाउंडर गौरव मित्तल ने बताया कि, "कंपनी ने बुजुर्गों की अलग-अलग जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सेवाओं को तीन श्रेणियों में बांटा है. पहली श्रेणी "एरंड्स कंपेनियन" है. इसके तहत डॉक्टर की अपॉइंटमेंट, मेडिकल टेस्ट, दवाइयां खरीदने, बैंकिंग, सरकारी कार्यालयों और दस्तावेजों से जुड़े कामों में सहायता मिलेगी. रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट तक आने-जाने के लिए भी साथी उपलब्ध कराए जाएंगे."
घर बैठे बातचीत से लेकर डिजिटल पेमेंट तक में मदद: गौरव मित्तल ने आगे कहा कि, "दूसरी श्रेणी "होम कंपेनियन" की है. इसके तहत बुजुर्गों को घर पर ही बातचीत करने, किताबें पढ़ने और मोबाइल व तकनीक के इस्तेमाल में मदद मिलेगी. डिजिटल पेमेंट करना हो या वीडियो कॉल के जरिए परिवार के सदस्यों से जुड़ना हो, कंपेनियन इसमें सहयोग करेंगे. इसके अलावा बुजुर्गों के शौक और रोजमर्रा की पसंदीदा गतिविधियों में भी उनका साथ दिया जाएगा. इसका मकसद केवल काम करवाना नहीं, बल्कि उनके साथ समय बिताना और अकेलेपन को कम करना भी है."
मंदिर, बाजार और समारोहों में भी मिलेगा साथ: वहीं, तीसरी श्रेणी की जानकारी देते हुए गौरव मित्तल ने कहा कि, "तीसरी श्रेणी "सोशल कंपेनियन" की है. इसके तहत बुजुर्ग अपनी पसंद के अनुसार मंदिर, रेस्टोरेंट, बाजार, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और पारिवारिक समारोहों में जा सकेंगे. दोस्तों और परिचितों से मिलने के लिए भी उन्हें साथी उपलब्ध कराया जाएगा. इससे वे सामाजिक गतिविधियों से जुड़े रह सकेंगे और हर बार परिवार के किसी सदस्य के खाली होने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा."
1500 से ज्यादा बुजुर्गों से बातचीत के बाद तैयार हुआ मॉडल: फाउंडर गौरव मित्तल ने बताया कि, "इस सेवा को शुरू करने से पहले 1500 से अधिक बुजुर्गों से बातचीत की गई. उनकी जरूरतों, रोजमर्रा की परेशानियों और मौजूदा केयरगिविंग सेवाओं से जुड़ी अपेक्षाओं को समझा गया. बातचीत में यह बात सामने आई कि बड़ी संख्या में बुजुर्गों को नर्सिंग या मेडिकल निगरानी की जरूरत नहीं है, बल्कि सामान्य कामों और बाहर आने-जाने के लिए किसी भरोसेमंद साथी की आवश्यकता है. इसी फीडबैक के आधार पर कर्मा कंपेनियन का मॉडल तैयार किया गया."
पुलिस और कोर्ट रिकॉर्ड वेरिफिकेशन के बाद मिलेगी जिम्मेदारी: गौरव मित्तल ने कहा कि, "बुजुर्गों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कंपेनियन की नियुक्ति से पहले उनकी पहचान की जांच की जाएगी. इसमें पुलिस वेरिफिकेशन और कोर्ट रिकॉर्ड वेरिफिकेशन जैसी प्रक्रियाएं शामिल होंगी. इसके बाद चयनित लोगों को बुजुर्गों के साथ व्यवहार करने, संवाद स्थापित करने, उनकी जरूरतों को समझने और आपातकालीन परिस्थितियों में उचित प्रतिक्रिया देने की ट्रेनिंग दी जाएगी. बुजुर्गों की पसंद, स्वभाव और जरूरतों के आधार पर कंपेनियन का चयन करने के लिए मैचमेकिंग की व्यवस्था भी की गई है."
परिवार को व्हाट्सऐप पर मिलेंगे रियल टाइम अपडेट: गौरव मित्तल ने आगे कहा कि, "इस सेवा में दूर रहने वाले परिवार के सदस्यों को भी जोड़ा गया है. कंपेनियन के साथ होने वाली गतिविधियों से संबंधित रियल टाइम अपडेट और तस्वीरें व्हाट्सऐप के जरिए परिवार के साथ साझा की जाएंगी. इससे दूसरे शहरों या देशों में रहने वाले बच्चों को अपने माता-पिता की गतिविधियों और उन्हें मिल रही सहायता की जानकारी मिल सकेगी. इसके अलावा प्रत्येक ग्राहक को एक रिलेशनशिप मैनेजर भी दिया जाएगा, जो बुकिंग और सेवाओं के समन्वय का जिम्मा संभालेगा."
बुजुर्गों की आत्मनिर्भरता बढ़ाना है मकसद: कर्मा माइल्स के फाउंडर गौरव मित्तल ने कहा कि, "कर्मा कंपेनियन की पहल बुजुर्गों की उन व्यावहारिक जरूरतों को पूरा करने की दिशा में है, जिनके लिए अब तक परिवार के सदस्यों या परिचितों पर निर्भर रहना पड़ता था. इस पहल के जरिए बुजुर्गों को उनकी जरूरत के मुताबिक भरोसेमंद साथ उपलब्ध कराने के साथ उनकी स्वतंत्रता और सामाजिक सक्रियता बनाए रखने में मदद मिलेगी." वहीं, कर्मा कंपेनियन से लाभ ले चुके एक 66 साल के बुजुर्ग गांधी राम ने कहा कि, "हमने इसका लाभ लिया है. हमें बिल्कुल ऐहसास नहीं होने दिया गया कि वो कोई स्टाफ है. इतना अपनापन लगा. बिल्कुल अपने जैसा ये केयर करते हैं."
ऑन-कॉल सहायता से लेकर सब्सक्रिप्शन तक के विकल्प: कंपनी की ओर से ऑन-कॉल सहायता की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी. इसके तहत अपॉइंटमेंट बुक कराने, मेडिकल टेस्ट की व्यवस्था, जरूरी सामान ऑर्डर करने और फोन पर बातचीत के लिए साथी उपलब्ध कराने जैसी जरूरतों में मदद मिलेगी. सेवाओं की बुकिंग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से की जा सकेगी. ग्राहक एक बार के लिए ऑन-डिमांड सेवा ले सकते हैं या साप्ताहिक और मासिक सब्सक्रिप्शन चुन सकते हैं.
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