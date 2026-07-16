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1857 के अजनाला नरसंहार के वंशजों की तलाश में नई उम्मीद: पंजाब के तार यूपी से तमिलनाडु तक से जुड़े, जानें सबकुछ

तमिलनाडु के कृष्णगिरी जिले के सन्थूर गांव से कार्तिकेश राजाराम तिवारी सहित चार व्यक्ति पहुंचे और स्वेच्छा से अपने डीएनए सैंपल प्रदान किए.

1857 AJNALA MARTYRS
पंजाब के अजनाला नरसंहार के वंशजों की तलाश में नई उम्मीद. (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 16, 2026 at 12:50 PM IST

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वाराणसी: आज काशी हिंदू विश्वविद्यालय की ज्ञान लैब में तमिलनाडु के कृष्णगिरी जिले के सन्थूर गांव से कार्तिकेश राजाराम तिवारी सहित चार व्यक्ति पहुंचे और स्वेच्छा से अपने डीएनए सैंपल प्रदान किए.

यह कदम 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के अजनाला शहीदों से जुड़े इतिहास से सीधे जुड़ा है. एक ऐसा इतिहास है, जिसमें ब्रिटिश अत्याचार ने परिवारों को उत्तर प्रदेश से तमिलनाडु तक पलायन करने तक मज़बूर कर दिया था.

1857 के अजनाला नरसंहार के वंशजों की तलाश में नई उम्मीद. (ईटीवी भारत)

एक अगस्त 1857 को पंजाब के अजनाला के कालियानवाला कुएं में ब्रिटिश सेना ने 26वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के विद्रोही सिपाहियों को निर्ममता से मार डाला. उनके शव कुएं में फेंक दिए गए. 2012 में इतिहासकार सुरेन्द्र कोचर के नेतृत्व मे खुदाई के दौरान कंकाल, गोलियां, एपॉलेट और ईस्ट इंडिया कंपनी के सिक्के मिले.

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अजनाला नरसंहार के वंशजों की तलाश में नई उम्मीद. (ईटीवी भारत)

भारतीय वैज्ञानिकों की टीम, जिसमें प्रमुख रूप से प्रो. ज्ञानेश्वर चौबे, डॉ. नीरज राय, डॉ के थंगराज और डॉ. जे एस सेहरावत शामिल थे. इन सभी ने दांतों और हड्डियों से डीएनए और स्टैबल आइसोटोप का विश्लेषण किया.

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अजनाला नरसंहार के वंशजों की तलाश में नई उम्मीद. (ईटीवी भारत)

निष्कर्ष साफ था कि ये शहीद पंजाब के स्थानीय नहीं, बल्कि गंगा मैदान यानी उत्तर प्रदेश और बिहार आदि से आए सैनिक थे. शहीदों की पहचान के बाद उनके परिजनों की तलाश शुरू हुई, लेकिन ब्रिटिश औपनिवेशिक रिकॉर्ड्स ने कोई ठोस मदद नहीं की.

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1857 के अजनाला नरसंहार के वंशजों की तलाश में नई उम्मीद. डीएनए सैंपल दिए. (ईटीवी भारत)

अजनाला में सैनिकों की हत्या के बाद ब्रिटिश ने उनके परिवारों को परेशान किया और वारंट जारी किए. इससे बचने के लिए कई परिवार उत्तर प्रदेश के रायबरेली के दुमताहर गांव से भागकर दक्षिण भारत पहुंच गए. इन्हीं परिवारों में से एक पांडे परिवार तमिलनाडु के कृष्णगिरी जिले के सन्थूर गांव में बस गए. परिवार की परंपरा के अनुसार, उनके पूर्वज 1857 के बाद यहां आकर बसे. प्रकाश पांडेय उन शहीदों में से एक माने जाते हैं, जिन्होंने अजनाला का नेतृत्व किया था.

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तमिलनाडु से आए अजनाला नरसंहार के वंशजों ने डीएनए सैंपल प्रदान दिए. (ईटीवी भारत)

बता दें कि वर्षों बाद साल 2003 में इसी पीढ़ी के इंजीनियर समीर पांडेय कनाडा के टोरंटो चले गए. उन्होंने प्रो. ज्ञानेश्वर चौबे से संपर्क किया. उन्होंने बताया कि उनके पूर्वज रायबरेली के दुमताहर से तमिलनाडु के सन्थूर चले गए थे.

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तमिलनाडु से आए अजनाला नरसंहार के वंशजों ने डीएनए सैंपल दिए. (ईटीवी भारत)

प्रो. चौबे और टीम ने ब्रिटिश सरकार से उनका रिकार्ड मांगा, लेकिन कोई ठोस ज़वाब नहीं मिला. ब्रिटिश पक्ष ने कहा कि 1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन होने के कारण उनके पास रिकॉर्ड नहीं हैं.

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a (ईटीवी भारत)

वैज्ञानिक प्रो. ज्ञानेश्वर चौबे का कहना है कि वैज्ञानिक स्तर पर प्रयास जारी रहे. इसको लेकर अजनाला के 50 शहीदों के माइटोंकोन्ड्रियल डेटा तैयार किए गए. अब बेहतर मिलान के लिए न्यूक्लियर डीएनए की दिशा में काम हो रहा है. इन्हीं प्रयासों का परिणाम है कि आज सन्थूर गांव के चार परिवारजन ज्ञान लैब पहुंचे.

उन्होंने अपने सलाइवा सैंपल दिए, ताकि उनकी तुलना अजनाला के प्राचीन डीएनए प्रोफाइल से की जा सके. इससे यह पुष्टि हो सकती है कि शहीदों में से कोई उनके निकट संबंधी हैं या नहीं. यह कदम लगभग 169 साल बाद भी उन शहीदों और उनके परिवारों को न्याय दिलाने की दिशा में एक ठोस प्रगति है.

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