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मलेरिया के खिलाफ जंग में जगी नई उम्मीद, मिरांडा हाउस लैब में तैयार हो रहे असरदार कंपाउंड

मिरांडा हाउस में 10 सालों की रिसर्च के बाद तैयार किया मलेरिया की दवा ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: मलेरिया आज भी दुनिया की खतरनाक बीमारियों में शुमार किया जाता है और इसका पूरी तरह असरदार इलाज अभी तक नहीं मिल पाया है. ऐसे में दिल्ली विश्वविद्यालय के मिरांडा हाउस के केमिस्ट्री विभाग की डॉ. प्रियंवदा सिंह और उनकी टीम पिछले 10 साल से मलेरिया के लिए नई दवा बनाने में जुटी है. उनकी रिसर्च में ऐसे कई नए कंपाउंड सामने आए हैं, जो मौजूदा दवाओं से बेहतर असर दिखा रहे हैं और भविष्य में मलेरिया के इलाज को पूरी तरह बदल सकते हैं.

मलेरिया अभी भी बड़ा खतरा :

मलेरिया एक जानलेवा बीमारी है जो मादा एनोफेलेस मच्छर के काटने से फैलती है. इसके कई प्रकार होते हैं, जिनमें प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम सबसे खतरनाक माना जाता है. डॉ. प्रियंवदा सिंह ने बताया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की 2024 की रिपोर्ट के अनुसार, हर साल 28 करोड़ों से ज्यादा लोग मलेरिया बीमारी की चपेट में आते हैं और 6 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है. उन्होंने बताया कि रिपोर्ट यह दिखाता है कि मलेरिया आज भी एक गंभीर वैश्विक चुनौती बना हुआ है.

मलेरिया के खिलाफ जंग में जगाई नई उम्मीद (ETV Bharat)

10 सालों की रिसर्च के बाद तैयार किया मलेरिया से लड़ने वाला कंपाउड (ETV Bharat)

डॉ. प्रियंवदा सिंह ने बताया कि आज के समय में मलेरिया के इलाज के लिए क्लोरोक्विन और आर्टेमिसिनिन आधारित दवाएं दी जाती हैं. उन्होंने बताया कि यह दवाएं हर मरीज पर पूरी तरह असरदार नहीं होतीं हैं. उन्होंने बताया कि सबसे बड़ी समस्या यह है कि मलेरिया के परजीवी धीरे-धीरे इन दवाओं के प्रति प्रतिरोधक होते जा रहे हैं. ऐसे में नई और ज्यादा प्रभावी दवाओं की जरूरत लगातार बढ़ रही है. मलेरिया से बचाव कुछ महत्वपूर्ण उपाय (ETV Bharat) मलेरिया का उपचार (ETV Bharat) डॉ. प्रियंवदा सिंह की रिसर्च क्या है:



मिरांडा हाउस की केमिस्ट्री लैब में डॉ. प्रियंवदा सिंह और उनकी टीम मेडिसिनल केमिस्ट्री के जरिए मलेरिया की नई दवा पर काम कर रही है. उनका लक्ष्य ऐसे “नोवेल हेटरोसाइक्लिक कंपाउंड” तैयार करना है, जो मलेरिया के परजीवी को पूरी तरह खत्म कर सके. मलेरिया से बचाव कुछ महत्वपूर्ण उपाय (ETV Bharat) 10 साल की मेहनत, 200 से ज्यादा नए कंपाउंड: डॉ. प्रियंवदा सिंह ने बताया कि पिछले 10 साल में टीम ने 200 से ज्यादा नए कंपाउंड तैयार किए हैं. इन सभी को लैब में ही बनाया, शुद्ध किया और उनकी जांच की गई. उन्होंने बताया कि इनमें से 10 से 15 कंपाउंड ऐसे हैं, जिन्होने बेहद अच्छे परिणाम दिए हैं. यह कंपाउंड मौजूदा दवाओं से ज्यादा असरदार साबित हो रहे हैं. मलेरिया में ये चीजें ना खाएं (ETV Bharat) मलेरिया में ये चीजें खाएं (ETV Bharat) कम मात्रा में ज्यादा असर:



इस रिसर्च की खास बात यह है कि यह नए कंपाउंड बहुत कम मात्रा में भी असर दिखाते हैं. डॉ. प्रियंवदा सिंह ने बताया कि लैब में किए गए परीक्षण में यह पूरी तरह सुरक्षित पाए गए हैं. वहीं, जानवरों पर किए गए परीक्षण में इन्होंने शरीर में मौजूद मलेरिया के परजीवी को काफी हद तक कम कर दिया. मलेरिया के गंभीर मामलों में निम्न लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं (ETV Bharat) कैसे बन रहा है कंपाउंड: रिसर्च में हाइड्रॉक्सीथायालामाइन, थायालामाइन और गुआनिडीन आधारित कंपाउंड तैयार किए जा रहे हैं. डॉ. प्रियंवदा सिंह ने बताया कि इनमें से कुछ खास कंपाउंड्स के लिए भारत और अमेरिका में पेटेंट भी फाइल किया जा चुका है. मिरांडा हाउस लैब में तैयार हो रहे असरदार कंपाउंड (ETV Bharat) देश-विदेश के वैज्ञानिकों का साथ:

इस प्रोजेक्ट में भारत और विदेश के कई बड़े संस्थानों के वैज्ञानिक शामिल हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय का हंसराज कॉलेज, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी, सिंगापुर का स्मार्ट इंस्टीट्यूट और अन्य संस्थानों के साथ मिलकर यह काम किया जा रहा है. इससे रिसर्च को और मजबूती मिल रही है. 10 सालों की रिसर्च के बाद तैयार किया मलेरिया से लड़ने वाला कंपाउड (ETV Bharat) भविष्य में क्या उम्मीद: डॉ. प्रियंवदा सिंह ने बताया कि आने वाले समय में मलेरिया के लिए एक नई और ज्यादा प्रभावी दवा तैयार की जा सकती है. उन्होने बताया कि कोशिश है कि यह दवा जल्द ही आम लोगों तक पहुंचे और मलेरिया जैसी बीमारी को जड़ से खत्म किया जा सके.

एक नजर: