Aravalli Hills : अरावली की रक्षा को लेकर केंद्र के सख्त निर्देश, खनन पर पूर्ण रोक, गहलोत ने उठाए सवाल
अरावली में खनन के मसले पर पूर्व सीएम और केंद्र सरकार एक बार फिर आमने-सामने हैं.
Published : December 24, 2025 at 10:19 PM IST
जयपुर: केंद्र सरकार ने बुधवार को दिल्ली से गुजरात तक फैली संपूर्ण अरावली पर्वतमाला के संरक्षण को लेकर बड़ा कदम उठाया है. केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने अरावली क्षेत्र में अवैध खनन पर रोक लगाने और इसके पारिस्थितिक संतुलन को बचाने के लिए सभी राज्य सरकारों को निर्देश जारी किए हैं. इन निर्देशों के तहत अरावली क्षेत्र में किसी भी प्रकार के नए खनन पट्टे जारी करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है.
मंत्रालय के अनुसार, यह प्रतिबंध पूरे अरावली भूभाग पर समान रूप से लागू होगा. इसका मकसद अरावली पर्वत श्रृंखला की अखंडता को बनाए रखना और इसे एक सतत भूवैज्ञानिक श्रृंखला के रूप में संरक्षित करना है. केंद्र का कहना है कि गुजरात से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र तक फैली अरावली में अनियमित और अवैध खनन गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाना आवश्यक है.
Centre will protect entire Aravallis; No Mining Leases; Protected Zone to be Expanded@byadavbjp— PIB | MoEFCC (@EnvironmentPib) December 24, 2025
📝https://t.co/asWCWOXoMo pic.twitter.com/6nwCa5kbuJ
संरक्षित क्षेत्रों का होगा विस्तार, सतत खनन के लिए बनेगी योजना : केंद्र सरकार ने भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद (ICFRE) को निर्देश दिए हैं कि वह पूरे अरावली क्षेत्र में अतिरिक्त संरक्षित जोन और क्षेत्रों की पहचान करे. पारिस्थितिक, भूवैज्ञानिक और भू-आकृतिक दृष्टिकोण से संवेदनशील इलाकों को चिह्नित कर वहां खनन पर प्रतिबंध लगाने की प्रक्रिया तेज की जाएगी. पहले से प्रतिबंधित क्षेत्रों के अलावा नए क्षेत्रों को भी संरक्षण के दायरे में लाया जाएगा.
मंत्रालय ने ICFRE को संपूर्ण अरावली क्षेत्र के लिए एक व्यापक, विज्ञान-आधारित 'मैनेजमेंट प्लान फॉर सस्टेनेबल माइनिंग' तैयार करने के निर्देश दिए हैं. इस योजना में संचयी पर्यावरणीय प्रभाव, पारिस्थितिक वहन क्षमता का आकलन, संवेदनशील और संरक्षण योग्य क्षेत्रों की पहचान के साथ-साथ बहाली और पुनर्वास के उपाय शामिल होंगे. इस योजना को व्यापक जन परामर्श के लिए सार्वजनिक भी किया जाएगा.
आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने आज ऐतिहासिक फैसला लिया है!— Bhajanlal Sharma (@BhajanlalBjp) December 24, 2025
इस फैसले के अंतर्गत सम्पूर्ण अरावली पर्वतमाला में नए खनन पट्टों पर पूर्ण प्रतिबंध लगेगा, पूरे क्षेत्र में अतिरिक्त Eco Sensitive Zone चिन्हित किए जाएंगे तथा विज्ञान-आधारित… pic.twitter.com/Wd9Zhgx1NY
चालू खदानों पर सख्त निगरानी : केंद्र ने साफ किया है कि जो खदानें पहले से संचालित हैं, वहां संबंधित राज्य सरकारों को सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुरूप सभी पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों का सख्ती से पालन कराना होगा. चल रही खनन गतिविधियों को अतिरिक्त प्रतिबंधों के साथ कड़ाई से विनियमित किया जाएगा, ताकि पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ खनन सुनिश्चित हो सके.
केंद्र सरकार ने कहा कि वह अरावली इकोसिस्टम के दीर्घकालिक संरक्षण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है. अरावली मरुस्थलीकरण को रोकने, जैव विविधता के संरक्षण, जलभंडारों के पुनर्भरण और क्षेत्र को महत्वपूर्ण पर्यावरणीय सेवाएं प्रदान करने में अहम भूमिका निभाती है.
भारत सरकार द्वारा राज्यों को अरावली में ICFRE के माध्यम से 'मैनेजमेंट प्लान फॉर सस्टेनेबल माइनिंग' (MPSM) बनने तक नए पट्टे जारी करने पर रोक लगाना, केवल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बिंदु 50 के उप-बिंदु (v) की पालना है। इसमें कुछ भी नया नहीं है।— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) December 24, 2025
केंद्र सरकार केवल 'हेडलाइन मैनेजमेंट'… pic.twitter.com/fpp2Dl3uVp
अशोक गहलोत का पलटवार : इस बीच, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार के दावों पर सवाल उठाए हैं. अपने एक्स पोस्ट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कॉपी शेयर करते हुए गहलोत ने आरोप लगाया कि अरावली में नए खनन पट्टों पर रोक लगाना कोई नई पहल नहीं है, बल्कि यह सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बिंदु 50 के उप-बिंदु (v) की ही पालना है. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार इसे केवल 'हेडलाइन मैनेजमेंट' के तौर पर प्रचारित कर रही है, जबकि हकीकत में इसमें कुछ भी नया नहीं है. गहलोत ने यह भी कहा कि इंटरनेट के दौर में जनता को भ्रमित करना आसान नहीं है और सच्चाई सबके सामने है.