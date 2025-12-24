ETV Bharat / bharat

Aravalli Hills : अरावली की रक्षा को लेकर केंद्र के सख्त निर्देश, खनन पर पूर्ण रोक, गहलोत ने उठाए सवाल

जयपुर: केंद्र सरकार ने बुधवार को दिल्ली से गुजरात तक फैली संपूर्ण अरावली पर्वतमाला के संरक्षण को लेकर बड़ा कदम उठाया है. केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने अरावली क्षेत्र में अवैध खनन पर रोक लगाने और इसके पारिस्थितिक संतुलन को बचाने के लिए सभी राज्य सरकारों को निर्देश जारी किए हैं. इन निर्देशों के तहत अरावली क्षेत्र में किसी भी प्रकार के नए खनन पट्टे जारी करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है.

मंत्रालय के अनुसार, यह प्रतिबंध पूरे अरावली भूभाग पर समान रूप से लागू होगा. इसका मकसद अरावली पर्वत श्रृंखला की अखंडता को बनाए रखना और इसे एक सतत भूवैज्ञानिक श्रृंखला के रूप में संरक्षित करना है. केंद्र का कहना है कि गुजरात से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र तक फैली अरावली में अनियमित और अवैध खनन गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाना आवश्यक है.

संरक्षित क्षेत्रों का होगा विस्तार, सतत खनन के लिए बनेगी योजना : केंद्र सरकार ने भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद (ICFRE) को निर्देश दिए हैं कि वह पूरे अरावली क्षेत्र में अतिरिक्त संरक्षित जोन और क्षेत्रों की पहचान करे. पारिस्थितिक, भूवैज्ञानिक और भू-आकृतिक दृष्टिकोण से संवेदनशील इलाकों को चिह्नित कर वहां खनन पर प्रतिबंध लगाने की प्रक्रिया तेज की जाएगी. पहले से प्रतिबंधित क्षेत्रों के अलावा नए क्षेत्रों को भी संरक्षण के दायरे में लाया जाएगा.

मंत्रालय ने ICFRE को संपूर्ण अरावली क्षेत्र के लिए एक व्यापक, विज्ञान-आधारित 'मैनेजमेंट प्लान फॉर सस्टेनेबल माइनिंग' तैयार करने के निर्देश दिए हैं. इस योजना में संचयी पर्यावरणीय प्रभाव, पारिस्थितिक वहन क्षमता का आकलन, संवेदनशील और संरक्षण योग्य क्षेत्रों की पहचान के साथ-साथ बहाली और पुनर्वास के उपाय शामिल होंगे. इस योजना को व्यापक जन परामर्श के लिए सार्वजनिक भी किया जाएगा.