'14 को नई सरकार..' परिवार के साथ वोट करने पहुंचे तेजस्वी यादव
बिहार विधानसभा चुनाव के लिए पहले फेज की वोटिंग जारी, तेजस्वी यादव पूरे परिवार के साथ मतदान करने के लिए पहुंचे.
Published : November 6, 2025 at 8:53 AM IST|
Updated : November 6, 2025 at 9:22 AM IST
पटना: बिहार चुनाव 2025 के पहले फेज की वोटिंग हो रही है. इसी कड़ी में तेजस्वी यादव पूरे परिवार के साथ मतदान करने के लिए पहुंचे. साथ में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, रोहिणी आचार्य, मीसा भारती, तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री, मतदान करने पटना वेटनरी कॉलेज पहुंचे. तेजस्वी यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 14 को नई सरकार आ रही है.
इस बार बदलाव होगा,जनता बदलाव लाएगी- राबड़ी देवी : इस मौके पर परिवार के साथ वोटिंग करने पहुंची राजद नेता राबड़ी देवी ने कहा, “मैं महिलाओं,बच्चों, सभी से अपने घरों से निकलकर वोट देने की अपील करती हूं. इस बार बदलाव होगा,जनता बदलाव लाएगी.”
#WATCH | " badlaav kijiye, naya bihar banaiye, nayi sarkaar banaiye" says rjd leader and mahagathbandhan’s cm face tejashwi yadav as he shows his inked finger after casting his vote for the first phase of #BiharAssemblyElections at a polling station in Patna pic.twitter.com/ighVJbVDj6— ANI (@ANI) November 6, 2025
#WATCH | #BiharElection2025 | As she arrived to vote, former CM and RJD leader Rabri Devi said, " my best wishes to both my sons. tej pratap is contesting on his own. i am their mother. good luck to both of them."— ANI (@ANI) November 6, 2025
she says, "i appeal to the people of bihar to step out and vote… pic.twitter.com/ONsN5vx8pi
वोटिंग के बाद लालू ने मीडिया के सामने साधे चुप्पी : RJD प्रमुख लालू प्रसाद यादव बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के तहत मतदान करने पूरे परिवार के साथ पहुंचे. इस मौके पर आरजेडी नेता रोहिणी आचार्य अपने पिता का साया बनकर उनके साथ नजर आयी.इस मौके पर लालू यादव मीडिया ये बिना बातचीत किए निकल गए.
#WATCH | Patna: Former Bihar CM and RJD Supremo Lalu Prasad Yadav, his wife and former CM Rabri Devi, RJD leader and Mahagathbandhan's CM face Tejashwi Yadav, his wife, Rajshree Yadav, RJD leaders Misa Bharti and Rohini Acharya show their inked fingers after casting their votes… pic.twitter.com/gs4MdDN4k1— ANI (@ANI) November 6, 2025
#WATCH | " badlaav hoga" says former bihar cm and rjd supremo lalu prasad yadav after casting his vote for the first phase of #BiharAssemblyElections at a polling station in Patna pic.twitter.com/CYh2Hv1gS9— ANI (@ANI) November 6, 2025
बिहार के लोग,रोजगार देने वाली सरकार चुनेंगे-रोहिणी : इस मौके पर रोहिणी आचार्य ने कहा, “ये चुनाव गांवों में रोजगार के लिए दर-दर ठोकर खाने वाले हमारे मजदूर भाइयों के लिए है. मुझे विश्वास है कि हमारे लोग, बिहार के लोग, रोजगार देने वाली सरकार चुनेंगे और डबल इंजन सरकार को उखाड़ फेंकेंगे.”
#WATCH | #BiharElection2025 | Patna: On Janshakti Janta Dal chief Tej Pratap Yadav contesting from Mahua, RJD leader Rohini Acharya says, " my blessings are with him. do you not bless your siblings?"— ANI (@ANI) November 6, 2025
she further says, "unemployment is going to be eradicated in bihar this time.… pic.twitter.com/kGZwctIeBP
सांसद मीसा भारती ने डाला वोट : RJD सांसद मीसा भारती भी अपने परिवार के साथ वोटिंग करने पहुंची इस दौरान मीसा ने कहा कि जनता से अपील है कि “अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए सोच-समझकर वोट करें. महागठबंधन को अपना समर्थन दें.”
#WATCH | Patna: RJD leader and Mahagathbandhan's CM face Tejashwi Yadav says, " everyone should come out of their houses and vote for change, vote for development, vote for jobs." pic.twitter.com/GAcJx3RrN7— ANI (@ANI) November 6, 2025
तेजस्वी यादव की पत्नी ने पहली बार बिहार में डाला वोट : पूरे परिवार के साथ तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री यादव भी वोटिंग के लिए पहुंची और पहली बार बिहार की मतदाता बनकर वोट डाला. इस मौके पर राजश्री भी मीडिया से बचती नजर आयीं
