'14 को नई सरकार..' परिवार के साथ वोट करने पहुंचे तेजस्वी यादव

बिहार विधानसभा चुनाव के लिए पहले फेज की वोटिंग जारी, तेजस्वी यादव पूरे परिवार के साथ मतदान करने के लिए पहुंचे.

परिवार के साथ वोट करने पहुंचे तेजस्वी यादव
परिवार के साथ वोट करने पहुंचे तेजस्वी यादव (ETV Bharat)
ETV Bharat Bihar Team

Published : November 6, 2025 at 8:53 AM IST

Updated : November 6, 2025 at 9:22 AM IST

पटना: बिहार चुनाव 2025 के पहले फेज की वोटिंग हो रही है. इसी कड़ी में तेजस्वी यादव पूरे परिवार के साथ मतदान करने के लिए पहुंचे. साथ में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, रोहिणी आचार्य, मीसा भारती, तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री, मतदान करने पटना वेटनरी कॉलेज पहुंचे. तेजस्वी यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 14 को नई सरकार आ रही है.

इस बार बदलाव होगा,जनता बदलाव लाएगी- राबड़ी देवी : इस मौके पर परिवार के साथ वोटिंग करने पहुंची राजद नेता राबड़ी देवी ने कहा, “मैं महिलाओं,बच्चों, सभी से अपने घरों से निकलकर वोट देने की अपील करती हूं. इस बार बदलाव होगा,जनता बदलाव लाएगी.”

वोटिंग के बाद लालू ने मीडिया के सामने साधे चुप्पी : RJD प्रमुख लालू प्रसाद यादव बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के तहत मतदान करने पूरे परिवार के साथ पहुंचे. इस मौके पर आरजेडी नेता रोहिणी आचार्य अपने पिता का साया बनकर उनके साथ नजर आयी.इस मौके पर लालू यादव मीडिया ये बिना बातचीत किए निकल गए.

बिहार के लोग,रोजगार देने वाली सरकार चुनेंगे-रोहिणी : इस मौके पर रोहिणी आचार्य ने कहा, “ये चुनाव गांवों में रोजगार के लिए दर-दर ठोकर खाने वाले हमारे मजदूर भाइयों के लिए है. मुझे विश्वास है कि हमारे लोग, बिहार के लोग, रोजगार देने वाली सरकार चुनेंगे और डबल इंजन सरकार को उखाड़ फेंकेंगे.”

सांसद मीसा भारती ने डाला वोट : RJD सांसद मीसा भारती भी अपने परिवार के साथ वोटिंग करने पहुंची इस दौरान मीसा ने कहा कि जनता से अपील है कि “अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए सोच-समझकर वोट करें. महागठबंधन को अपना समर्थन दें.”

तेजस्वी यादव की पत्नी ने पहली बार बिहार में डाला वोट : पूरे परिवार के साथ तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री यादव भी वोटिंग के लिए पहुंची और पहली बार बिहार की मतदाता बनकर वोट डाला. इस मौके पर राजश्री भी मीडिया से बचती नजर आयीं

