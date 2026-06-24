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भारत के बॉर्डर इलाक़ों में पनपता नया 'गोल्डन ट्रायंगल': 23 हज़ार गिरफ़्तारियां, 2900+ करोड़ की ड्रग्स; सिंडिकेट के चक्रव्यूह में नॉर्थ ईस्ट !

मणिपुर के पूर्व सीएम एन. बीरेन सिंह की चिंता- तस्करी के 'गोल्डन ट्रायंगल' को मणिपुर में शिफ्ट करने की कोशिश.

पूर्वोत्तर में पैर पसारते ड्रग्स सिंडीकेट.
पूर्वोत्तर में पैर पसारते ड्रग्स सिंडीकेट. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 24, 2026 at 4:29 PM IST

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हैदराबाद: पिछले 5 सालों में असम में 2,919 करोड़ की नशीली दवाएं और साइकोट्रोपिक पदार्थ जब्त किए गए हैं, जबकि नशे के कारोबार से जुड़े 23000 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए गए. इस क्रम में 2170 करोड़ के नशीले पदार्थों को भी नष्ट किया गया. ये आंकड़े अविश्वनीय से लगते हैं, लेकिन हालिया घटनाएं इस ओर इशारा करती हैं कि देश का नार्थ ईस्ट ड्रग्स तस्करी का मेन रूट बनता जा रहा है.

ड्रग्स तस्करी का अड़डा गोल्डन ट्रायंगल.
ड्रग्स तस्करी का अड़डा गोल्डन ट्रायंगल. (Photo Credit; ETV Bharat)

इसी साल जनवरी में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने इन आंकड़ों को जारी किया. पिछले माह 14 मई को गुवाहाटी के पास अमीनगांव में भारी मात्रा में ड्रग्स बरामद की गई, जिसके बाद मणिपुर के पूर्व मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह ने भी X पर पोस्ट कर चिंता जाहिर की. दरअसल, अपनी दुरूह भौगौलिक सीमा और म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान और चीन के करीब ये इलाका बेहद संवेदनशील बन गया है. दुनिया के नक्शे पर ड्रग्स उत्पादन और तस्करी के मामले में म्यांमार, लाओस और थाईलैंड को जोड़ने वाला इलाका गोल्डन ट्रायंगल के नाम से बदनाम है. अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA इस इलाके को इसी नाम से जानती है. कुछ इसी तरह का गोल्डन ट्रायंगल भारत के सीमावर्ती इलाके में भी डेवलप हो रहा है.

NCRB के आंकड़ों के अनुसार, पूरे देश में सिर्फ पिछले साल 2025 में 1.3 लाख किलो अवैध ड्रग्स जब्त की गई है, जिसकी कीमत दो हजार करोड़ है. ये एक साल की जब्ती असम में कुल 5 साल में बरामद मादक पदार्थों से काफी कम है. ऐसे में अनुमान लगाया जा सकता है कि, किस बड़े पैमाने पर पूर्वोंत्तर में ड्रग्स तस्करी के उत्पादन और तस्करी को अंजाम दिया जा रहा है. भारत के नार्थ ईस्ट में कैसे ड्रग्स तस्कर तेजी से अपना जाल फैला रहे हैं? तस्करी के रूट क्या हैं? किन इलाकों का तस्कर इस्तेमाल कर रहे हैं? हालिया गतिविधियां किस ओर इशारा करती हैं? इस पर नजर डालती सुनील कुमार सिंह की रिपोर्ट...

कैसे बना गोल्डन ट्रायंगल.
कैसे बना गोल्डन ट्रायंगल. (Photo Credit; ETV Bharat)

क्या है गोल्डन ट्रायंगल

गोल्डन ट्रायंगल म्यांमार, लाओस और थाईलैंड के कुछ हिस्सों में फैला हुआ है. ये इलाके मेकांग और रुआक नदी के संगम पर मिलते हैं. इस इलाके को ड्रग्स उत्पादन का बड़ा केंद्र माना जाता है. इसी तरह मणिपुर और मिजोरम सीधे म्यांमार से सटे हुए हैं और ड्रग तस्करों के लिए मुख्य प्रवेश द्वार हैं. हाल की कार्रवाइयों में सामने आया है कि गोल्डन ट्रायंगल से आने वाली हेरोइन और थमफेटामाइन टैबलेट्स इन्हीं राज्यों के रास्ते भारत में प्रवेश करती है. इसके अलावा नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश की सीमाएं भी म्यांमार से लगती हैं. दुर्गम इलाका होने के कारण तस्करों के लिए यह रूट मुफीद बन जाता है.

म्यांमार का 'शान' और 'काचिन' प्रांत तस्करी का मुख्य केंद्र हैं. ये इलाके पूर्वोत्तर से सटे हैं. यहां से ड्रग्स लाने के बाद असम और पश्चिम बंगाल के रास्ते देश के अन्य हिस्सों तक इसे पहुंचाना आसान हो जाता है. ड्रग्स तस्कर समुद्री मार्ग का भी इस्तेमाल करते हैं.

असम में हालात चिंताजनक

मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा 1 जनवरी 2026 को एक आधिकारिक कार्यक्रम के दौरान बताया कि असम में पिछले 5 वर्षों में 2,919 करोड़ रुपये मूल्य की नशीली दवाएं और साइकोट्रोपिक पदार्थ जब्त हुए हैं. इसके साथ ही 23,000 से अधिक लोगों को गिरफ्तार कर करीब लगभग 2,170 करोड़ रुपये की नशीली दवाएं नष्ट की गईं. केवल 2025 में ही NDPS के 3013 मामले दर्ज हुए और 4,453 लोगों की गिरफ्तारी हुई.

नार्थ ईस्ट इसलिए बेहद संवेदनशील.
नार्थ ईस्ट इसलिए बेहद संवेदनशील. (Photo Credit; ETV Bharat)

कुछ मामलों पर एक नजर

  • इसी साल 28 मई को असम की बारपेटा पुलिस ने एक ट्रक से 671.15 ग्राम संदिग्ध हेरोइन और 22,000 टैबलेट बरामद कीं. अंतरराष्ट्रीय बाजार में बरामद नशीले पदार्थों की अनुमानित कीमत करीब 2.44 करोड़ रुपये है.
  • इससे पहले 23 मई को असम के ही कोकराझार के गोसाईगांव में पुलिस ने गैरकानूनी कोडीन सिरप की 30,000 बोतलें बरामद कीं.
  • जबकि 14 मई को गुवाहाटी के करीब अमीनगांव में पुलिस ने मणिपुर के काकचिंग से आ रही बस से भारी मात्रा में हेरोइन और अफीम जब्त की. तलाशी में बस में छिपाई गई हेरोइन से भरी साबुन की 197 डिब्बियां और 8 किलोग्राम अफीम मिली. इसकी अनुमानित कीमत 21 करोड़ रुपये से आंकी गई.

गोल्डन ट्रायंगल पूर्वोत्तर में शिफ्ट करने की कोशिश

इस घटना के बाद मणिपुर के पूर्व मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह ने आरोप लगाया कि मणिपुर को अंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्करी के रास्ते के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिशें हो रही हैं. दावा किया कि 'गोल्डन ट्राएंगल' ड्रग नेटवर्क को म्यांमार से मणिपुर में शिफ्ट करने की एक बड़ी साज़िश रची जा रही है, जिससे राज्य और देश दोनों के लिए गंभीर खतरा पैदा हो सकता है. उन्होंने पोस्ता की खेती, जंगल की कटाई और नशीले पदार्थों के नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की.

किन रास्तों से होती है ड्रग्स तस्करी.
किन रास्तों से होती है ड्रग्स तस्करी. (Photo Credit; ETV Bharat)

नार्थ ईस्ट में ड्रग्स तस्करी के मेन रूट

भारत-म्यांमार सीमा देश में नशीली दवाओं की तस्करी का मेन गेट बनती जा रही है. ये हम नहीं, असम के कई नौकरशाह और राजनेता कहते हैं. असम पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक, मिजोरम का चम्फाई और मणिपुर का चुराचांदपुर जिला ड्रग तस्करी के मुख्य रास्तों में शुमार है. तस्कर पहाड़ी इलाकों, घने जंगलों और सीमा पर कम निगरानी का फायदा उठाते हैं. इसी तरह पूर्वोत्तर के कई इलाके तस्करी का मुख्य जरिया बनते जा रहे हैं. इन पर एक नजर...

मिजोरम का कोलासिब जिला भी संवेदनशील

इसी तरह मिजोरम का कोलासिब जिला न केवल म्यांमार और बांग्लादेश, बल्कि असम के कछार और हैलाकांडी से जुड़ा है. पुलिस सूत्रों के अनुसार, यह इलाका समुद्री तस्करी के उन रास्तों से भी जुड़ा है, जिनका इस्तेमाल इंडोनेशिया और दक्षिण-पूर्व एशिया के अंतरराष्ट्रीय ड्रग नेटवर्क करते हैं.

कोलासिब से मादक पदार्थ सिलचर पहुंचने से पहले कछार और हैलाकांडी के रास्ते असम में आते हैं. इसके बाद इन ड्रग्स को गुवाहाटी लाते हैं और फिर उत्तर बंगाल में रणनीतिक रूप से अहम "चिकन्स नेक" कॉरिडोर से पूरे भारत में भेजते हैं. पुलिस अफसर कहते हैं कि पहले की तुलना में मात्रा काफी कम हो गई है, लेकिन यह रुकी नहीं है.

मणिपुर का मोरेह भी एक रूट

मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष केइशम मेघचंद्र सिंह ने ETV भारत को बताया कि भारत-म्यांमार सीमा पर मोरेह शहर भारत में ड्रग्स तस्करी का प्रवेश द्वार बन गया है. मोरेह, मणिपुर के तेंगनौपाल जिले में म्यांमार की सीमा से लगा ऐतिहासिक व्यापारिक सीमावर्ती शहर है. बताते हैं, नशीले पदार्थ सबसे पहले मोरेह के रास्ते मणिपुर लाए जाते हैं और फिर पहाड़ी रास्तों से आगे भेजा जाता है.

केइशम तस्करी के मेन रूट बताते हैं...

  • मोरेह-इम्फाल कॉरिडोर: ड्रग्स मोरेह के रास्ते भारत में लाई जाती है और फिर इम्फाल-मणिपुर के दूसरे हिस्सों में पहुंचाई जाती है.
  • जंगल और पहाड़ी रास्ते: ड्रग्स तस्कर सुरक्षा बलों से बचने के लिए तेंगनौपाल, कामजोंग, उखरुल और चुराचांदपुर के जंगली इलाकों का इस्तेमाल करते हैं.
  • इम्फाल-दीमापुर रूट: नागालैंड से होकर गुजरने वाला यह रूट तस्करी के लिए इस्तेमाल होने वाले मुख्य रास्तों में से एक माना जाता है.
  • कछार-सिलचर-गुवाहाटी कॉरिडोर: ड्रग तस्कर गुवाहाटी और भारत के मुख्य इलाकों तक नशीले पदार्थ पहुंचाने के लिए असम के कछार के जिलों और सिलचर रूट का इस्तेमाल करते हैं.
  • मिजोरम लिंक: माना जाता है कि आइजोल और आसपास के इलाकों को जोड़ने वाले रास्ते भी अंतरराज्यीय ड्रग तस्करी नेटवर्क का अहम हिस्सा हैं.

दरअसल, ड्रग्स माफिया का पूर्वोत्तर लिंक देश की सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ी चिंता बनकर उभरा है. दुरूह भौगोलिक स्थिति और अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के लगे होने से पूर्वोत्तर के कई राज्य ड्रग्स तस्करी का मेन जरिया बनते जा रहे हैं. जानकारों का कहना है कि जब तक भारत-म्यांमार सीमा पर कड़ी निगरानी, ​​राज्यों के बीच आपसी तालमेल, आधुनिक मॉनिटरिंग टेक्नोलॉजी और लोगों में जागरूकता लाने जैसे कदम नहीं उठाए जाते, तब तक यह खतरा दूर नहीं हो सकता.

कई बार नॉर्थ ईस्ट में हो रही ड्रेस की सप्लाई को लेकर बने गोल्डन ट्रायंगल को लेकर इनपुट प्राप्त हुए. जैसी स्थिति एक समय नॉर्थ ईस्ट के इस गोल्डन ट्रायंगल में थी, वही स्थिति बाद में पंजाब-गुजरात व राजस्थान बॉर्डर पर भी देखने को मिली. पाकिस्तान नेपाल और बांग्लादेश से भी बड़े पैमाने पर ड्रग की तस्करी के इनपुट मिले. न नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में ड्रग की सप्लाई पर लगाम लगी और न ही नेपाल-पाकिस्तान और बांग्लादेश से होने वाली तस्करी पर रोक. छुटभइयों पर कार्यवाही होती है. बड़े पैमाने पर ड्रग तस्करी में इंवॉल्व मास्टरमाइंड के खिलाफ कार्रवाई न हो पाना गोल्डन ट्रायंगल व पंजाब जैसे हालात के जिम्मेदार है. -पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह,यूपी

निश्चित रूप से पूर्वोत्तर के राज्यों में नॉरकोटिक्स टेररिज्म की गतिविधियां देखने में आ रही हैं. अंतरराष्ट्रीय सीमा होने के कारण ड्रग्स की तस्करी नार्थ ईस्ट में हो रही है. समय-समय पर इनके खिलाफ एक्शन हुआ है. सरकार ने कई कदम उठाए हैं. - पूर्व डीजीपी एके जैन, यूपी

ड्रग्स की खरीद-बिक्री का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म

ड्रग तस्करी अब डिजिटल प्लेटफॉर्म तक पहुंच गई है. ड्रग तस्करों के लिए डार्क वेब एक आसान जरिया है. यहां ग्रुप बनाकर ड्रग की खरीद-बिक्री होने लगी है. यूपी के एक सीनियर आईपीएस अधिकारी बताते हैं कि ड्राक वेब पर सिंडीकेट चलाने के लिए अपराधी डेडीकेटेड कम्प्यूटर का प्रयोग करते हैं, जिस पर सिर्फ डार्कवेब ब्राउजर का प्रयोग किया जाता है, जिससे उनकी लोकेशन भी नहीं पता चल पाती है. साथ ही ड्रग की खरीदफरोख्त के लिए क्रिप्टोकरेंसी का प्रयोग किया जाता है, जिससे लेनदेन की डिटेल नहीं मिल पाती है.

असम में ड्रग्स की बरामदगी के आंकड़े चौंकाने वाले हैं.
असम में ड्रग्स की बरामदगी के आंकड़े चौंकाने वाले हैं. (Photo Credit; ETV Bharat)

क्या कहते हैं NCRB के आंकड़े

NCRB के आंकड़ों चिंताजनक स्थिति दिखाते हैं. पूरे देश में पिछले साल 2025 में 1.3 लाख किलो अवैध ड्रग्स जब्त की गई है, जिसकी कीमत दो हजार करोड़ है. इस दौरान 994 ड्रग तस्करी करने वाले अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है. सिर्फ यूपी मेंप्रति वर्ष 3,000 करोड़ रुपये के आसपास नशीले पदार्थों का कारोबार होता है.

एयरपोर्ट भी तस्करी के लिए मुफीद बने

ड्रग्स तस्कर नशीले पदार्थों को एक से दूसरे राज्य भेजने के लिए हाईटेक तरीके अपना रहे हैं. एक आईपीएस अधिकारी बताते हैं कि बड़े एयरपोर्ट पर सख्ती के चलते ड्रग माफिया छोटे एयरपोर्ट को तस्करी के लिए चुनते हैं. जैसे कि लखनऊ का चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट. यहां हाल के दिनों में कई बड़ी कार्रवाइयां की गईं. जून 2024 में बैंकॉक से लौटे एक व्यक्ति के पास से 15.46 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक गांजा पकड़ा गया था. जिसकी कीमत 15 करोड़ रुपये थी. जबकि अगस्त 2025 में 23.9 किलोग्राम हाई ग्रेड हाइड्रोपोनिक वीड बरामद की गई थी. ये दो मामले सिर्फ उदाहरण भर हैं.

देश में नेपाल के रास्ते भी तस्करी

नेपाल के रास्ते तस्करी अधिकतर यूपी से सटे जिलों के जरिए होती है. ड्रग तस्करी रोकने में शामिल एक डिप्टी SP ने बताया कि राज्य की नेपाल के साथ लगभग 600 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है. नेपाल से सटे जिलों महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत में चरस (कैनाबिस रेज़िन), फार्मास्युटिकल ड्रग्स और सिंथेटिक ड्रग्स की तस्करी अक्सर पकड़ी जाती रही है.

यह भी पढ़ें: सात समंदर पार, ठगी का कारोबार: यूपी में ग्लोबल CYBER ATTACK

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