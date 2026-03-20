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हाईराइज बिल्डिंग में आग से बचाव की नई तकनीक, मिनटों में जमीन पर सुरक्षित पहुंच सकेंगे लोग

भारतीय स्टार्टअप ने ‘Safe Sky Drop’ नामक डिवाइस किया विकसित,आपात स्थिति में लोगों को सीधे उनके फ्लैट से जमीन तक सुरक्षित पहुंचाने का करेगा काम

हाईराइज बिल्डिंग में आग से बचाव की नई तकनीक
हाईराइज बिल्डिंग में आग से बचाव की नई तकनीक (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : March 20, 2026 at 8:49 PM IST

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नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली समेत देश के बड़े शहरों में बहुमंजिला इमारतों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, लेकिन आग लगने की घटनाओं में लोगों की सुरक्षित निकासी अभी भी बड़ी चुनौती बनी हुई है. हाल ही में दिल्ली के पालम इलाके में हुई घटना में 9 लोगों की जिंदा जलकर मौत और 3 के घायल होने से यह खतरा फिर उजागर हुआ.ऐसे में एक भारतीय स्टार्टअप ने ‘Safe Sky Drop’ नामक डिवाइस विकसित किया है, जो आपात स्थिति में लोगों को सीधे उनके फ्लैट से जमीन तक सुरक्षित पहुंचाने का काम करता है.

आधुनिक जीवन का हिस्सा बनी बहुमंजिला इमारतें

दिल्ली, मुंबई, गुरुग्राम, नोएडा जैसे बड़े शहरों में ऊंची-ऊंची इमारतें आधुनिक जीवन का हिस्सा बन चुकी हैं, लेकिन इन इमारतों में आग लगने की घटनाएं अक्सर भयावह रूप ले लेती हैं. आग के दौरान लिफ्ट बंद हो जाती है, सीढ़ियों में धुआं भर जाता है, जिससे लोग फ्लैट में फंस जाते हैं. कई मामलों में लोग जान बचाने के लिए ऊंचाई से कूदने को मजबूर हो जाते हैं, जिससे उनकी मौत हो जाती है.

हाईराइज बिल्डिंग में आग से बचाव की नई तकनीक (ETV Bharat)

‘Safe Sky Drop’ नाम का फायर सेफ्टी डिवाइस

इसी गंभीर समस्या का समाधान निकालने के लिए नई दिल्ली स्थित फायर सेफ ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड के फाउंडर सौरभ शर्मा ने ‘Safe Sky Drop’ नाम का एक सेफ्टी डिवाइस विकसित किया है. यह एक पर्सनल वर्टिकल एग्रेश सिस्टम है, जिसे किसी फ्लैट की बालकनी या खिड़की के पास पहले से इंस्टॉल किया जाता है.

‘Safe Sky Drop’ डिवाइस ऐसे करता है काम
‘Safe Sky Drop’ डिवाइस ऐसे करता है काम (ETV Bharat)

पिक्चर फ्रेम की तरह दीवार पर लगने वाला डिवाइस

सौरभ शर्मा ने बताया कि यह डिवाइस एक पिक्चर फ्रेम की तरह दीवार पर लगा होता है. आपात स्थिति में व्यक्ति को केवल इसे खोलना होता है, अंदर मौजूद सेफ्टी बेल्ट (हार्नेस) को अपने अंडरआर्म्स में पहनकर लॉक करना होता है और फिर बिना किसी अतिरिक्त ताकत के धीरे-धीरे जमीन तक उतर सकता है. उन्होंने बताया कि इस डिवाइस की सबसे खास बात इसका ऑटोमैटिक ब्रेकिंग सिस्टम है, जो व्यक्ति को लगभग 1 मीटर प्रति सेकंड की स्थिर गति से नीचे लाता है. यह 30 किलो से 120 किलो तक वजन वाले व्यक्ति को 10 मीटर से लेकर 99 मीटर तक की ऊंचाई से सुरक्षित नीचे ला सकता है. इसमें 4 मिमी की गैल्वेनाइज्ड स्टील वायर व एयरक्राफ्ट ग्रेड एल्यूमिनियम का इस्तेमाल किया गया है, जिससे इसकी मजबूती और लाइफ बढ़ जाती है.

‘Safe Sky Drop’ डिवाइस की खास बातें
‘Safe Sky Drop’ डिवाइस की खास बातें (ETV Bharat)


सिविल सर्विसेज के छात्रों को पढ़ाने के दौरान मिली प्रेरणा
सौरभ शर्मा ने बताया कि इस तकनीक की प्रेरणा उन्हें सिविल सर्विसेज के छात्रों को पढ़ाते समय मिली, जब उन्होंने कई रिपोर्ट्स व रिसर्च में पाया कि सभी नियमों और के पालन के बावजूद 80 प्रतिशत से ज्यादा मामलों में लोग इमारतों में फंस जाते हैं. इस समस्या को समझते हुए उन्होंने अंतरराष्ट्रीय तकनीकों का अध्ययन किया. उसी आधार पर यह सिस्टम विकसित किया.

डिवाइस कई मानकों पर प्रमाणित
डिवाइस कई मानकों पर प्रमाणित (ETV Bharat)

डिवाइस कई मानकों पर प्रमाणित

यह डिवाइस यूरोपीय मानकों के अनुसार प्रमाणित है. उन्होंने बताया कि इसे इटली में EN341 Class C Type 1 के तहत CE सर्टिफिकेशन मिला है और 1000 से ज्यादा बार अलग-अलग परिस्थितियों में टेस्ट भी किया जा चुका है. इस सिस्टम को नई दिल्ली के गगन सिनेमा व गुरुग्राम के कुछ रिहायशी अपार्टमेंट्स में इंस्टॉल किया गया है.

‘Safe Sky Drop’ नाम का फायर सेफ्टी डिवाइस
‘Safe Sky Drop’ नाम का फायर सेफ्टी डिवाइस (ETV Bharat)

डिवाइस को कई जगहों पर लागू करने के लिए बातचीत जारी

कंपनी नोएडा व अन्य औद्योगिक क्षेत्रों में भी इसे लागू करने के लिए संस्थाओं से बातचीत कर रही है. इसके साथ ही दिल्ली फायर सर्विस के साथ भी इसे परीक्षण व वैलिडेशन की दिशा में काम जारी है. इस तरीके से इनोवेशन तेजी से शहरीकरण के दौर में फायर सेफ्टी के क्षेत्र में एक नया विकल्प पेश कर रहे हैं. यदि ये तकनीक व्यापक स्तर पर अपनाई जाती है, तो आग जैसी आपदाओं में फंसे लोगों के लिए यह जीवन रक्षक साबित हो सकती है.

सौरभ शर्मा ने ‘Safe Sky Drop’ नाम का सेफ्टी डिवाइस विकसित किया
सौरभ शर्मा ने ‘Safe Sky Drop’ नाम का सेफ्टी डिवाइस विकसित किया (ETV Bharat)

शुरुआती तौर पर करीब 89,000 रुपये की है डिवाइस

कीमत की बात करें तो ये सिस्टम शुरुआती तौर पर करीब 89,000 रुपये से शुरू होता है, जो ऊंचाई व संरचना के अनुसार बढ़ सकता है. 3 साल की वारंटी और लगभग 10 साल की तकनीकी लाइफ होती है. विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की तकनीकें आपातकालीन स्थिति में सहायक हो सकती हैं, लेकिन इन्हें बड़े स्तर पर लागू करने से पहले सरकारी एजेंसियों द्वारा परीक्षण, मान्यता व सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करना जरूरी होगा.

मिनटों में जमीन पर सुरक्षित पहुंच सकेंगे लोग
मिनटों में जमीन पर सुरक्षित पहुंच सकेंगे लोग (ETV Bharat)

ऊंची इमारतें व सीमित फायर पहुंच:
दिल्ली–एनसीआर में तेजी से बढ़ रही बहुमंजिला इमारतें फायर सेफ्टी के लिहाज से बड़ी चुनौती बनती जा रही हैं. अधिकांश हाईराइज इमारतों की ऊंचाई 50 से 100 मीटर के बीच है, जबकि कई इमारतें 150 से 300 मीटर तक पहुंच चुकी हैं. इसके मुकाबले फायर डिपार्टमेंट के पास उपलब्ध हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म और फायर टेंडर की अधिकतम पहुंच करीब 70 से 80 मीटर तक ही सीमित है. ऐसे में ऊपरी मंजिलों पर आग लगने की स्थिति में रेस्क्यू ऑपरेशन बेहद कठिन हो जाता है. लोगों के लिए सुरक्षित बाहर निकलना बड़ी चुनौती बन जाता है.

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